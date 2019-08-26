Покрас Лампас не поехал в Екатеринбург из-за угроз верующих

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) из-за протестов верующих отложил поездку в Екатеринбург для восстановления своей работы "Супрематический крест". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора фестиваля "Стенограффия" Анну Клец.

Работа Покраса Лампаса на территории Уралмаша появилась в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия".Она представляла собой крест с отрывком из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича. Площадь рисунка – около 6,6 тысячи квадратных метров. Арт-объект согласовали с городскими властями.

Утром 19 июля местные СМИ сообщили, что спецтехника закатала "Супрематический крест" то ли в гудрон, то ли в асфальт.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал инцидент "возмутительным". Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что граффити будет восстановлено. Работы должны были начаться 26 августа, в них планировал участвовать сам Покрас Лампас.

Накануне в Екатеринбурге прошла акция протеста верующих против супрематического креста. Один из её участников угрожал организаторам фестиваля "Стенограффия" "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов". "Здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию!" – сказал православный активист.