Проректор ВШЭ Валерия Касамара согласилась на дебаты с Любовью Соболь

Кандидат в депутаты Мосгордумы и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара заявила, что не против дебатов с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.
По словам Касамары, сейчас её пресс-служба обсуждает, на каких условиях они будут проведены, в каком месте, и кто будет организатором. Сама бы она хотела провести их в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее Любовь Соболь, которой власти отказали в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму, вызвала Касамару на публичные дебаты, назвав её членом команды Собянина и обвинив в "соучастии в атаке на общество".
Соболь вызвала проректора ВШЭ от имени всех незарегистрированных оппозиционных кандидатов – в частности, от имени Ильи Яшина, который должен был стать соперником Касамары по одному из округов, но отбывает уже четвёртый административный арест подряд по обвинению в организации акций протеста против недопуска до выборов оппозиции.
Соболь предлагала провести дебаты в Высшей школе экономики в присуствии студентов или в любом другом месте, где можно "провести открытый разговор перед аудиторией".
- Протесты в Москве против недопуска более пятидесяти оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму начались в июле и вылились в несколько многотысячных акций, во время которых полиция применяла против протестующих силу. В общей сложности, были задержаны более трёх тысяч человек. Десятки оппозиционных кандидатов, среди которых Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Иван Жданов, были арестованы по административным статьям. Многие из них продолжают находится в спецприёмниках.
- После одной из акций протеста, состоявшейся 27 июля, Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет тюрьмы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
- Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Оппозиция по-прежнему требует допустить до них всех независимых кандидатов, а также изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках и освободить всех, взятых под стражу.
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