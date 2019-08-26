Проректор ВШЭ Валерия Касамара согласилась на дебаты с Любовью Соболь

Кандидат в депутаты Мосгордумы и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара заявила, что не против дебатов с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.

По словам Касамары, сейчас её пресс-служба обсуждает, на каких условиях они будут проведены, в каком месте, и кто будет организатором. Сама бы она хотела провести их в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Любовь Соболь, которой власти отказали в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму, вызвала Касамару на публичные дебаты, назвав её членом команды Собянина и обвинив в "соучастии в атаке на общество".

Соболь вызвала проректора ВШЭ от имени всех незарегистрированных оппозиционных кандидатов – в частности, от имени Ильи Яшина, который должен был стать соперником Касамары по одному из округов, но отбывает уже четвёртый административный арест подряд по обвинению в организации акций протеста против недопуска до выборов оппозиции.

Соболь предлагала провести дебаты в Высшей школе экономики в присуствии студентов или в любом другом месте, где можно "провести открытый разговор перед аудиторией".