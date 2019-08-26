Богдан прокомментировал свою поездку в Сен-Тропе в День независимости

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сегодня, 26 августа, прокомментировал своё отсутствие на официальном праздновании Дня независимости в Киеве. Ранее сообщалось, что Богдан в день национального праздника находился в Сен-Тропе на свадьбе юриста Андрея Довбенко, который, по данным СМИ, имеет большое неформальное влияние в Министерстве юстиции.

"В свободное от работы время, куда хочу, туда иду. Хочу – на свадьбу в Сен-Тропе. Хочу – на фронт в Пески. Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять)", – написал Богдан в соцсетях.

Андрей Богдан – в прошлом личный адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Теперь он занимает пост главы Офиса президента Владимира Зеленского.

Богдан неоднократно фигурировал в журналистских антикоррупционных расследованиях.