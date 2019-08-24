Без парада и оружия. Три марша в День независимости Украины

Гражданскими торжественными шествиями – маршем достоинства, маршем защитников Украины в Киеве и маршем непокоренных во Львове – в этом году празднуют 28-й День независимости Украины. День отмечают 24 августа, хотя Декларация о государственном суверенитете была принята 6 июля 1990 года, так что фактически независимому государству Украина в этом году исполняется 29 лет.

Президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы на Крещатике в этом году не было военной техники. Такое происходит впервые с момента начала вооруженных действий в Донбассе, с 2014 года. Решение президента Владимира Зеленского было неоднозначно воспринято обществом, и ветераны боевых действий решили, хоть и без оружия, но все-таки пройти маршем по центральным улицам Киева.

Официальные мероприятия по случаю Дня независимости начались в центре Киева утром 24 августа у памятного креста, установленного на месте гибели участников протестов на Евромайдане. Он расположен рядом с монументом независимости – главной архитектурной доминантой Майдана независимости в Киеве. Вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей сюда пришли ветераны боевых действий с детьми, а также родными погибших защитников Украины.

Погибших во время протестов почтили минутой молчания и ста ударами колокола – в честь ста героев Небесной сотни. Марш достоинства отсюда отправится к Михайловскому Златоверхому монастырю, где находится стена памяти с именами и фотографиями погибших в зоне боевых действий в Донбассе.

Задолго до праздничной даты, еще в июле, президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить парад по случаю Дня независимости. 300 миллионов гривен, выделенных на его проведение, президент предложил потратить на премии ветеранам и тем, кто воюет на передовой. Но ветераны в соцсетях возмутились таким решением. Вопреки этому, в Офисе президента рассказали об уже принятом решении провести торжества в новом формате – Марш достоинства без военной техники. "Действующие военные смогут пройти по Крещатику, а ветераны могут присоединиться к ним. Помимо военных, в марше примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры", – заявил глава Офиса президента Андрей Богдан. Но ветераны считают, что те, кто защищает суверенитет государства, заслуживают отдельного мероприятия. И они объявили о проведении Марша защитников Украины, участники которого окажутся на Майдане независимости в Киеве уже после официальных мероприятий по случаю Дня независимости, организованных Офисом президента.

По данным организаторов, в нем принимают участие более 10 тысяч ветеранов боевых действий на востоке Украины. В так называемых коробках, которые обычно организуют на военных парадах, идут более 3 тысяч человек. От Парка Тараса Шевченко они отправятся до Майдана независимости по Крещатику и тоже поднимутся отсюда к стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря. В начале колонны будут идти родственники погибших в Донбассе, за ними – раненые ветераны и представители различных подразделений и формирований, которые воюют на передовой. В марше примут участие и те, кто сейчас воюет в Донбассе. Отдельный помост предназначен для детей погибших военных – участники марша будут приветствовать их, когда будут проходить мимо.

"Дети – это будущее нашей страны, мы воевали за наших детей, за будущее нашего государства. Поэтому мы решили, что, когда мы будем проходить по Крещатику, строиться на Майдане и озвучивать наши патриотические лозунги, это должны видеть дети, а участники боевых действий должны смотреть детям в глаза", – рассказывает один из организаторов марша Дмитрий Шатровский.

Шатровский провел в зоне боевых действий почти 3 года. Сначала в составе добровольческого подразделения "Азов", а затем уже в одноименном полку Национальной гвардии Украины. Два года он служил в разведке, а теперь возглавляет "Ветеранское братство" – общественную организацию, которая объединяет участников боевых действий:

– Я бы не сказал, что мы выступили против, просто мы не восприняли решение президента, но он – главнокомандующий, и это его право. Мы решили провести альтернативное мероприятие, потому что считаем, что во время войны с Россией в нашем государстве наш народ должен видеть милитаристскую составляющую нашей жизни. Марши и парады ко Дню независимости проводились в разных видах и раньше. Марш дает возможность, во-первых, гражданам страны увидеть своих защитников, которые проливали пот и кровь, защищая их против агрессора. Во-вторых, он дает возможность сказать "спасибо" этим ребятам и девушкам за их вклад в будущее нашего государства. И третье, показывает нашим врагам в том числе, что нас много, мы сильны духом, и готовы в случае полномасштабного наступления российской армии снова призваться, так как мы числимся в оперативном резерве номер один и готовы дальше воевать с россиянами.

– То, что вы марш – без военной техники для вас не имеет существенного значения?

– Это не принципиально. Мы показываем не оружие, а показываем людей, которые это оружие могут снова взять в руки. Я считаю, что формат советских парадов, когда показывается оружие, – это на данный момент слишком дорого для нашей страны. А, во-вторых, нужно гордиться тем, что вы производите, а не старьем, которое хранили на складах, а потом подкрасили. Для меня принципиально, чтобы защитники нашей страны имели возможность пройти по центральной улице нашего государства в День независимости нашего государства. Лично для меня вот это важно. Вопрос техники – вторичен. Если дорого – бог с ним, подождем, пока сделаем новую технику и поднимем экономику.

– Как ветераны воспринимают предложение президента вместо парада перечислить средства тем, кто защищал Украину? Что важнее – эти 300 миллионов гривен, или то, что состоится марш?

– Вопрос финансовой поддержки – это хорошо, но это вопрос хлеба. А вопрос мероприятия на День независимости – это, скорее, относится к морали и чести. Для меня эти вещи не пересекаются. Если решили помочь военным, курсантам, участникам боевых действий – это хорошо, это неплохо, учитывая, что зарплаты у них, на самом деле, не слишком высокие, учитывая, что люди рискуют своей жизнью. Эти лишние 100 долларов помогут семье. Можно провести марш без техники, если это дорого, но нужно было дать возможность в формате государственного мероприятия пройти его защитникам, не пытаться нивелировать милитаристскую составляющую. Что, собственно говоря, и вызвало негатив у социума и защитников отечества, – рассказывает ветеран Дмитрий Шатровский.

Еще одно ветеранское шествие утром началось во Львове на Лычаковском кладбище, где похоронены погибшие в боях на востоке Украины. Его участники – ветераны и участники боевых действий – посетят раненых товарищей, которые проходят лечение в военном госпитале и принесут им сладости, а затем отправятся на богослужение за здоровье всех защитников Украины. Идею провести марш предложил ветеран 93-ей механизированной бригады вооруженных сил Украины Артур Киреев. Его инициативу поддержала мэрия Львова.

После аннексии Крыма и начала вооруженных действий в Донбассе День независимости Украины стали ежегодно отмечать военным парадом. Наиболее спорным из них был военный парад в 2014 году, когда происходили ожесточенные бои за Иловайск. Многие говорили тогда, что военные и техника, показанные на параде, больше нужны на передовой, чем в центре Киева. Последующие парады проходили при менее драматических обстоятельствах, а в последние два года даже в торжественной обстановке. В 2015 году президент Петр Порошенко во время военного парада говорил о погибших в Донбассе, а на следующий год на торжества приехал президент Польши Анджей Дуда и украинские военные показали новую форму. В 2017 году в военном параде приняли участие 4500 человек и 70 единиц боевой техники. Вместе с украинскими военными в параде принимали участие военнослужащие 10 стран: Великобритании, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, Соединенных Штатов Америки, Грузии, Латвии, Румынии и Эстонии. С ними в Киев приехали и высокопоставленные военные, среди них были министры обороны Великобритании, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Соединенных Штатов и Эстонии. В 2018 году по Крещатику впервые прошли женщины-военные, а с ними и военнослужащие 18 стран, в основном, из стран НАТО.

Первый в истории независимой Украины военный парад состоялся в 1994 году, но и тогда военную технику не демонстрировали. До 2014 года оружие на Крещатике в Киеве показывали лишь пять раз – в 1998, 1999, 2001, 2008 и 2009 годах. Самые масштабные торжества происходили в десятилетие независимости в 2001 году, когда в торжествах принимали участие президенты Польши и России Александр Квасьневский и Владимир Путин. В 20-ую годовщину независимости парада не было: во время праздничных мероприятий в разных городах возлагали цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко и проводили концерты, но оппозиционным партиям не позволили пройти маршем по Киеву.