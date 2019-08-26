Пакт Сталина с Гитлером: триумф или трагедия?

23 августа мир отметил 80-ю годовщина пакта Молотова-Риббентропа, впереди восьмидесятилетие последовавшего после сделки Сталина и Гитлера начала Второй мировой войны. Дата вызвала очередной вал статей, дискуссий того, что произошло в августе 1939 года. Государственные деятели современной России в отличие от того, что было 10 лет назад, оправдывают соглашение Москвы и Берлина. Это делает глава СВР Сергей Нарышкин. А министр культуры РФ Владимир Мединский в новом публицистическом тексте заявляет, что сделка с нацистами стала "триумфом советской дипломатии". Правда, до падения СССР власти скрывали наличие секретных протоколов о разделе Восточной Европы и триумфа явно стеснялась.

Пакт с Гитлером: триумф советской дипломатии или путь к трагедии для всего мира? Почему власти России решили стать наследниками Сталина? Оправдание сделки с нацизмом и аргументы неосоветской пропаганды обсуждают историки Борис Соколов, Кирилл Александров, Фридрих Фирсов (США).

Ведет передачу Михаил Соколов.