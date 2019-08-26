Суд оштрафовал фигуранта "московского дела" за помехи транспорту и пешеходам

Суд штрафовал фигуранта так называемого "московского дела" Данила Беглеца на 20 тысяч рублей. Его признали виновным в том, что на акции 27 июля в Москве он перекрывал дорогу. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Обвиняемый вину не признаёт. Беглец утверждает, что ходил только по пешеходной зоне, ничего не перекрывал и не мешал проходу граждан.

Ранее сегодня суд продлил арест Данилы Беглеца до 20 февраля 2020 года. Активиста также обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля. Меру пресечения продлили в рамках рассмотрения дела по существу.

Сообщалось, что обвиняемый признал свою вину, а его дело будет рассматриваться в особом порядке – без исследования доказательств. Насилием следствие считает то, что Беглец оттолкнул рукой росгвардейца во время задержания. Ранее он настаивал, что не участвовал в акции.

Сегодня ещё один обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля Иван Подкопаев признал вину и попросил о суде в особом порядке. По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый аэрозоль в сторону бойцов Росгвардии и причинил вред здоровью, неопасный для жизни.

После несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы были арестованы 13 человек. 9 из них по-прежнему обвиняются в участии в массовых беспорядках, организаторами которых следствие считает неких неустановленных лиц.