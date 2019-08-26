Главу санкт-петербургского штаба Навального восстановили на выборах

Городской суд Санкт-Петербурга восстановил регистрацию кандидатом в муниципальные депутаты главу местного штаба Алексея Навального Александра Шуршева, а также редактора газеты "Московский комсомолец" Максима Кузахметова.

Изначально обоих кандидатов зарегистрировала избирательная комиссия муниципального образования "Екатерингофский". Позже член "Единой России" Максим Григорьев подал иск об отмене этого решения. По словам Шуршева, в заявлении "единоросса" утверждалось, что избирком нарушил принцип равенства прав граждан, зарегистрировав оппозиционеров в неположенный срок. Ленинский районный суд удовлетворил исковое заявление. Теперь городской суд отменил решение районного.

Шуршев сообщил, что на выборах восстановили большую часть его команды, а остальных должны восстановить сегодня. "Будем побеждать", - прокомментировал глава питерского штаба Навального решение городского суда.

Выборы депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.