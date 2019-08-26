Трамп вновь высказался за "Большую восьмёрку" с участием России

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели в Биаррице пресс-конференцию по итогам саммита "Большой семёрки".

Трамп подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждались на саммите в Биаррице, так или иначе подразумевали роль России в решении этих вопросов. По словам Трампа, вопрос о том, "почему здесь нет России?", витал в воздухе. Ранее на пресс-конференции Трамп подчеркнул, что его отношение к возвращению России в "Большую восьмёрку" "разделяют и другие лидеры", но Трамп не назвал их.

Российское агентство ТАСС обратило внимание на слова Трампа о перспективах возрождения "Большой восьмёрки". Трамп заявил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении G8 с участием России. Возрождение формата G8 с участием России было бы хорошо и для мировой безопасности, и для мировой экономики, приводит ТАСС слова Дональда Трампа.

Макрон, отвечая на вопросы журналистов об Иране, подчеркнул, что Трамп был заранее проинформирован о прибытии в Биарриц главы МИД Ирана Джавада Зарифа по его, Макрона, приглашению. По замыслу Макрона, в случае необходимости контакты между главами Госдепартамента США и МИД Ирана могли состояться немедленно – случись для этого важный повод. Речь же о встрече Трампа с Зарифом не шла, "с Трампом, по уровню, должен встречаться президент Ирана".