Российское общество психиатров не признаёт бупропион наркотиком

Российское общество психиатров считает, что препарат бупропион не является наркотиком. Официальное заключение размещено на сайте РОП.

Антидепрессант бупропион не вызывает эйфории, а его приём не приводит к зависимости. С позиций клинической фармакологии бупропион нельзя считать производным наркотика из-за того, что его формула частично совпадает с запрещённым эфедроном, отмечается в заключении Российского общества психиатров.

В документе также подчеркивается несовершенство российского антинаркотического законодательства. Врачи утверждают, что оно позволяет следователям признать "производным наркотического средства" даже обычные средства от мигрени.

Заключение РОП было подготовлено в ответ на запрос адвоката одного из обвиняемых по уголовному делу о покупке бупропиона.

В 2019 году было возбуждено по меньшей мере два уголовных дела о контрабанде наркотиков из-за покупки этого препарата. В апреле в контрабанде наркотиков за заказанный в Польше антидепрессант с бупропионом обвинили жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву. Обвиняемыми по второму делу проходят сотрудники интернет-магазина "Виагра гуру", которые купили в Индии таблетки для борьбы с курением, содержащие бупропион.

Бупропион подавляет чувство тревожности и помогает заглушить тягу к сигарете. Из-за этого Минздрав России внес вещество в официальные стандарты медицинской помощи для лечения зависимости. До 2016 года бупропион был в реестре лекарственных средств, но затем производитель ушел с российского рынка и отозвал лицензию.