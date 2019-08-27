Янкаускаса оштрафовали за акцию, из-за которой он отсидел 10 суток

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса за участие в акции 14 июля у здания Мосгоризбиркома. Ранее оппозиционер уже отбыл 10 суток административного ареста за твит с призывом выйти на эту акцию. Янкаускас заявил, что будет подавать апелляцию в Мосгорсуд и в случае отказа обращаться в ЕСПЧ.

Дважды привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение запрещено и Кодексом об административных нарушениях, и Конституцией, отметил оппозиционный политик.

За последний месяц Янкаускаса трижды отправляли в спецприемник. 14 августа его арестовали на девять суток по обвинению в организации несогласованного митинга – за пост в Фейсбуке об акции протеста 3 августа. До этого политика арестовывали на семь суток за акцию в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади и на десять суток за пост в твиттере про митинг в Новопушкинском сквере. Каждый раз Янкаускаса задерживали на выходе из спецприёмника.