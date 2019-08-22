Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприёмника

В Москве полиция задержала незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса на выходе из спецприёмника. В четверг у политика закончился срок третьего административного ареста подряд.

14 августа Янкаускаса арестовали на девять суток по обвинению в организации несогласованного митинга – за пост в фейсбуке об акции протеста 3 августа. До этого политика арестовывали на семь суток за акцию в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади и на десять суток за пост в твиттере про митинг в Новопушкинском сквере. Каждый раз Янкаускаса задерживали на выходе из спецприёмника.

Протесты в Москве продолжаются уже месяц. Их главное требование – допуск независимых кандидатов и честные выборы. После массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа, а также уголовного дела о массовых беспорядках протестующие также потребовали освободить всех обвиняемых и расследовать применение силы со стороны полиции.

В Кремле заявляют, что ОМОН действовал "оправданно", а протесты в Москве не являются свидетельством политического кризиса.