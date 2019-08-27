Анастасии Шевченко разрешили звонить детям

В Архангельской областной клинической больнице, в которую были доставлены пострадавшие при взрыве на военном полигоне под Северодвинском, провели "профилактическую обработку". Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на областное Министерство здравоохранения. Обработке также подверглись автомобили скорой помощи, в которых доставили раненных.

Ведомство также подтвердило, что персонал именно этой больницы оказывал помощь пострадавшим от взрыва на полигоне. После этого было обследовано 110 человек персонала, 20 из них были доставлены в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна в Москве, которые специализируется на лечении пострадавших от радиации.

Ранее Росгидромет сообщил, что в результате выброса в воздухе оказались короткоживущие радиоактивные изотопы стронций-91, барий-139 и 140, а также лантан-140. Издание "Медуза" опубликовало материал, в котором на основе анализа опубликованных ведомством данных предположило, что на месте испытаний мог находиться ядерный реактор. Это может подтвердить версию о взрыве ракеты типа "Буревестник". Также на основе данных опубликованных Росгидрометом можно предположить, что цезий-137, который был обнаружен в организме одного из врачей архангельской больницы, не имеет отношения к аварии.

9 августа пострадавших при взрыве под Северодвинском увезли в Москву. На следующий день военные провели дезактивацию помещений и территории больницы. Они, в частности, забрали одежду раненых, носилки, а также ванну в приемном покое, в которой мыли пострадавших. При этом санитарам не сообщили, что трогать вещи пациентов нельзя, рассказал медик.

Собеседник Русской службы Би-би-си рассказал, что многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за того, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя свидетельства архангельских медиков , заявил, что "кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности".

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.