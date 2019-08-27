"Заказчики те же – ФСБ". Убийство рядом с Рейхстагом

Издание "Бильд" опубликовало реальное имя и отчество задержанного предполагаемого убийцы кистинца Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Им оказался 49-летний сибиряк Вадим Сергеевич. Немецкие правоохранительные органы подозревают, что паспорт могли намеренно выдать на вымышленное имя, так как задержанный приехал из Москвы незадолго до убийства и заранее приготовил мопед, чтобы скрыться с места преступления.

В Зелимхана Хангошвили стреляли в пятницу, 23 августа в парке недалеко от Рейхстага. Убийца подъехал к нему сзади на велосипеде и сделал два выстрела: сначала в спину, а затем в голову. Велосипед, пистолет с глушителем, а затем и надетый парик он затем выбросил в реку Шпрее. Полиция выловила впоследствии эти предметы:

Затем Вадим С., как его поначалу называли немецкие СМИ, попытался сбежать с места преступления на подготовленном заранее мопеде, однако его заметили прохожие и сообщили полиции. Нападавший вскоре был задержан. Во время обыска у него обнаружили крупную сумму денег. Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии отказался давать показания относительно мотивов преступления и не признал свою вину.

Как сообщает журнал "Шпигель", в правительстве Германии внимательно следят за расследованием, так как есть подозрения, что в данном случае может идти речь о заказном убийстве по типу того, что было совершено в Великобритании в отношении Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщил в письме, которое есть в распоряжении редакции "Дойче Велле", Эккехард Мас, председатель Германо-Кавказского общества, Зелимхан Хангошвили воевал во время Второй Чеченской войны на стороне правительства Чеченской Республики Ичкерия – с Шамилем Басаевым и Асланом Масхадовым. Под его командованием якобы находились 60 бойцов. Также в письме указывается о его контактах с уроженцем Саудовской Аравии Абу Валидом, принимавшем участие в боевых действиях на стороне Республики Ичкерия. Россия считает его членом "Аль-Каиды", не предоставляя каких-либо доказательств этому. Сам Валид свою связь с одной из самых крупных террористических организаций отвергал. Видимо, эта информация дала основание некоторым немецким СМИ называть Хангошвили "исламистом", как, например, в этом твите с места совершения преступления:

На фейсбук-странице Зелимхана Хангошвили опубликована фотография, где он сидит в военной форме на фоне флага Чеченской Республики Ичкерия:

Чеченская благотворительно-правозащитная организация "Вайфонд" опубликовала интервью с находящимся в Германии просителем убежища старшим братом Хангошвили Зурабом, который заявил, что считает Россию заказчиком убийства брата:

Заказчики те же – ФСБ России

"Я полагаю, что это те же люди, которые пытались его убить в Грузии. Может быть исполнители другие, но заказчики те же – ФСБ России". По его словам, на брата дважды совершали нападения: "В Грузии нам удалось раскрыть группу, в которую входили некоторые жители Панкиси. Это было до 2008 года. Двоих мы задержали, а остальным удалось скрыться. Выяснилось, что цель этой группы состояла в том, чтобы похитить и переправить Зелимхана в Россию. После чего они должны были убить меня и еще трех человек. Все необходимые для этого средства, эта группа должна была получить от кадыровцев. Грузинская власть тех времен была заинтересована в раскрытии таких агентов и поэтому не препятствовала нам. Мы даже координировали с ними свои действия. Планы российских спецслужб тогда провалились. Затем, в 2015 году, уже после смены власти в Грузии, на Зелимхана совершили другое покушение. По милости Аллаха он тогда уцелел. Из восьми пуль, выпущенных в него, четыре попали в руку и плечо. На месте нападения, находились камеры наружного наблюдения, однако власти Грузии поспособствовали в удалении этой видеосъемки, а само расследование этого преступления приостановили. Зелимхан заявлял, что его преследуют и хотят убить российские спецслужбы. Он просил власти Грузии выделить ему охрану и как-то защитить его, но они проигнорировали его заявления, открыв тем самым двери для убийства Зелимхана. Поняв, что его там не оставят в покое Зелимхан перебрался в Германию", – рассказал старший брат убитого. По его словам, никаких врагов у его брата не было и "единственная причина по которой с ним кто-то враждовал – это его противостояние российской оккупации Чеченской Республики Ичкерия".

"Факт того, что он во Второй чеченской войне воевал в качестве одного из командиров среднего звена, – это уже я думаю достаточно, чтобы на него велась такая охота", - рассказал телеканалу "Настоящее время" знавший Хангошвили Сайхан Музаев. По его словам, он общался с родственниками убитого, и они говорят, что расследующий убийство следователь не подтвердил в разговоре с ними, что подозреваемый – чеченец.

Хангошвили сотрудничал с грузинскими спецслужбами в 2012 году, так как его имя стало известно после операции в ущелье Лопота. Тогда, согласно официальной версии событий, на границе с Грузией была обнаружена вооруженная группа, проникшая сюда из Дагестана и взявшая в заложники несколько местных жителей. В перестрелке погибли 11 членов группы и трое силовиков. Впоследствии было установлено, что трое убитых – уроженцы Панкисского ущелья, а пятеро – граждане России, уроженцы Чечни. Убитый в Берлине гражданин Грузии тогда якобы выполнял роль переговорщика между грузинскими силами и вооруженной группой. Кавказские СМИ писали тогда, что операция проводилась незадолго до парламентских выборов в Грузии и поэтому развернулась дискуссия относительно версий и мотивов произошедшего.

Панкисское ущелье, где в 2012 году проводилась операция с участием Хангошвили, в начале 2000-х было местом, куда стекались беженцы из соседней Чечни и где сосредотачивались в том числе вооруженные участники боевых действий после начала активной фазы силовой операции в Чечне, которую Россия начала 7 августа 1999 года. Грузия тогда ввела в Панкисское ущелье внутренние войска и вывела их из Панкиси только в 2005 году.

По словам Эккехарда Маса, Хангошвили не принимал участия в боевых действиях во время агрессии России против Грузии в 2008 году, но организовал отряд из приблизительно 200 добровольцев из Панкисского ущелья, которые воевали на стороне Грузии. В Германию он бежал из-за угрозы новых покушений. Грузинский паспорт Хангошвили был выдан на имя Торнике Кавтаришвили. Это якобы фамилия его матери. Он попросил убежище на территории Германии, однако ему в нем было отказано и в момент убийства проходило рассмотрение апелляции, поданной на это решение.

Одна из последних фотографий Зелимхана Хангошвили была сделана в Германии:

Как пишет newsru.com со ссылкой на чеченскую диаспору в Германии, имя Зелимхана Хангошвили якобы находится в так называемых "расстрельных списках" чеченцев. В 2008 году государственное информационное агентство "Чечен-пресс" действительно опубликовало два списка имен (часть первая и часть вторая), сопроводив их текстом о том, что указанные в документе люди "негласно приговорены российскими спецслужбами к бессудным казням" и им угрожает опасность в том числе если они находятся в местах лишения свободы. В этих списках нет Зелимхана Хангошвили, однако есть человек по фамилии Кавтаришвили – в списке он указан с другими именем и датой рождения.

По словам сотрудника берлинской прокуратуры Ральфа Книспеля, после подробного изучения места преступления и его окрестностей, будут допрошены свидетели, чтобы выяснить более точные обстоятельства произошедшего и сделать выводы. За расследованием внимательно следят и в грузинском МИДе.

"Мы находимся в контакте с немецкими правоохранительными органами. Исходя из специфики расследования, на этом этапе мы пока не владеем детальной информацией, но немецкая сторона дала нам обещание, что в ближайшую неделю мы получим полную и исчерпывающую информацию о случившимся", – заявил Владимир Константиниди, заместитель консульского департамента Грузии. Он отметил, что тело убитого будет доставлено в Грузию в ближайшие дни. Родственники намерены похоронить Хангошвили в Панкиси.