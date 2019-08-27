Личные данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе

Персональные данные 703 тысяч сотрудников РЖД попали в открытый доступ. Об утечке сообщил в коллективном блоге "Хабр" специалист по информационной безопасности Ашот Оганесян.

В открытом доступе оказались как полные имена сотрудников, их номера СНИЛС, адреса, фотографии и должности. Всего в компании, по данным на II квартал 2019 года, работает около 730 000 человек. Таким образом, в сеть утекли данные около 96% сотрудников компании, отмечает газета "Ведомости".

РЖД объявила, что проводит расследование утечки. Откуда именно в сети оказались данные пользователей — неизвестно. По версии Оганесяна, речь может идти о записях службы безопасности компании. ТАСС упоминает, что у сотрудников перевозчика есть сервисный портал с попавшей в сеть информацией.

В компании заявили, что данные пассажиров в интернет не утекли.