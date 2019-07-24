Facebook заплатит рекордный штраф за утечку данных

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала на пять миллиардов долларов компанию Facebook за утечку данных пользователей. Это рекордный штраф для Соединённых Штатов. Еще 100 миллионов долларов соцсеть заплатит за урегулирование претензий комиссии по ценным бумагам.

В рамках соглашения с властями основатель Facebook Марк Цукерберг будет нести персональную ответственность за выполнение требований конфиденциальности.

В марте прошлого года власти США начали расследование в отношении социальной сети. Тогда журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. Данные могли использоваться для влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе на голосование по Брекзиту и в интересах националистической партии "Национальный фронт" во Франции, писал в 2016-м швейцарский журнал Das Magazine.

После скандала основателю сети Майклу Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Социальная сеть пообещала ужесточить политику по обработке данных пользователей и анонсировала смену курса на сохранение приватности. Cambridge Analytica после скандала прекратила свою работу.