Полиция завершила расследование дела активистов Милушкиных

Псковские полицейские официально заявили, что закончили расследовать дело бывшего координатора движения "Открытая Россия" в Пскове Лии Милушкиной и ее супруга, гражданского активиста Артема Милушкина. Об этом корреспонденту «Радио Свободы» сообщил адвокат Владимир Данилов.

По словам юриста, его подзащитному предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в январе 2011 года, организации поджогов кафе и шиномонтажных помещений в 2018 году и трех случаев продажи амфетамина в январе 2019 года. Полицейские утверждают, что якобы последнее преступление Милушкин совершил вместе со своей женой. В правоохранительных органов это квалифицируют, как сбыт наркотиков в составе организованной группы.

Во всех трёх случаях с продажей наркотиков в 2019 году покупателем был ранее засекреченный местный житель двадцативосьмилетний Станислав Павлов. Он, по заданию полиции, участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях "контрольная закупка". Незадолго до задержания Милушкиных Павлов был задержан полицией. При себе у него обнаружили амфетамин. За сотрудничество со следствием он изначально получил условный срок. Позже его приговорили к четырем годам колонии по обвинению в продаже наркотиков.

Павлов также фигурирует в деле о поджогах. По словам адвоката, следствие остановилось на версии, где Павлов вместе с товарищем поджигали кафе и шиномонтажные мастерские якобы по заданию Артема Милушкина, чтобы отработать выданные ранее в долг наркотики.