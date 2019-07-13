Псковские активисты выступили в поддержку супругов Милушкиных

Активисты Пскова вновь участвовали в митинге против произвола власти, за справедливость и соблюдение прав человека. Сторонники "Открытой России" поддержали супругов Артёма и Лию Милушкиных, обвинённых в сбыте крупной партии наркотиков.



На митинг, организованный региональным отделением КПРФ, пришло около 100 человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Пскове Людмила Савицкая, на трёх представителей КПРФ с партийной символикой в руках пришлось по нескольку активистов с плакатами: «Свободу семье Милушкиных, полгода под арестом без доказательств вины», «Каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство в разумный срок #свободумилушкиным», «Нет политическому террору», «Руки прочь от семьи Милушкиных» и др.



– Нарушены права моего друга и соратника Артёма Милушкина. Нарушены тем, что он до сих пор находится в СИЗО. Из-за того, что он отказывается сотрудничать со следствием (естественно, отказывается, потому что он невиновен, я в этом полностью уверен), травят его здоровье. То есть думают так: «Не сотрудничаешь, мы тебя инвалидом сделаем». Обращаюсь к полицейским: «Прекратите нарушать права моего друга и соратника Артема Милушкина и его супруги!», – выступил со сцены лидер правого движения в Пскове Георгий Павлов.



– Я не знаю, виновны Милушкины или нет, но на данный момент их вина не доказана. Полгода Артём находится в СИЗО. Это позор следствию и тем людям, которые его ведут. Они готовы сгноить человека в СИЗО. Власти неинтересен человек. Она может его перемолоть, скинуть в СИЗО и забыть про него, – заявил активист псковского «Яблока» Николай Кузьмин.



Ранее осуждённый за оправдание терроризма депутат Островского районного собрания Аркадий Марков поделился с трибуны деталями своего преследования и заявил, что супруги Милушкины осуждены незаконно созданным судом. Лидер регионального отделения КПРФ Петр Алексеенко после слов в поддержку Павла Грудинина, не называя фамилий, также присоединился к общей повестке.



– Свободу тем, кто незаконно находится под следствием! – призвал он.



Супруги Милушкины были арестованы судом 18 января по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков. Артём Милушкин заключён под стражу, его жена Лия находится под домашним арестом. Вину они не признают и считают дело политическим.



Срок содержания Артёма Милушкина в СИЗО и Лии Милушкиной под домашним арестом в рамках предварительного следствия постоянно продлевается. Сторона защиты считает это давлением на активистов.



14 июня мать Артёма Ирина Милушкина впервые вышла к зданию регионального управления МВД с одиночным пикетом в поддержку сына. Местные активисты и правозащитники после этого объявили бессрочную акцию поддержки арестованным супругам. Они ежедневно стоят в одиночных пикетах и обещают прекратить акцию, если Милушкиных освободят или предъявят им доказательства их вины.