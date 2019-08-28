СМИ: Россия усиливает влияние в Африке через ядерные технологии

Россия усиливает влияние в Африке и продает ядерные технологии, которые не подходят для африканских стран. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают, что в последние два года российская госкорпорация "Росатом" вела переговоры с десятками африканских стран. С Угандой, Руандой, Ганой, Южной Африкой и рядом других государств Россия заключила договоры. В Египет, в частности, уже поставлен реактор стоимостью 29 миллиардов долларов. Россия выдала на него ссуду в размере 85 процентов от стоимости проекта. В Бангладеш ведётся строительство реактора на лёгкой воде стоимостью 13 миллиардов долларов.

Технологии, которые представляет Росатом, слишком масштабны для африканских стран, им нужны менее затратные проекты. Однако России выгодно надолго оставаться на континенте, утверждают эксперты The Guardian. Благодаря такому подходу Москва может не только заработать, но и укрепить политическое влияние в регионе.

Весной СМИ писали, что в Африке работают российские политтехнологи, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным. Его называют "поваром Путина". По данным издания "Проект", перед выборами россияне поддерживают антизападную риторику и обострение территориальных конфликтов. В ряде случаев, как утверждают расследователи, задачи на территории африканских стран выполняют не только политтехнологи или наблюдатели, но и военные наёмники. Россия своё вмешательство во внутренние дела иностранных государств отрицает.