В три раза меньше. Ислам Текушев – об усталости от Путина

Результаты опроса, проведённого в начале летнего сезона информационным агентством Medium Orient, зафиксировали рекордное падение рейтинга доверия к президенту России. Всего по репрезентативной выборке в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии были опрошены 1200 человек. О своём полном доверии президенту России заявили лишь 13,4% опрошенных, что в три раза (!) ниже рейтинга доверия в 2017 году. Общее число тех, кто в той или иной степени доверяет российскому президенту, составило 29,3% опрошенных (против 60% в 2017 году).

Вывод таков: реальная картина социального самочувствия населения Северного Кавказа и его отношения к властям бесконечно далека от почти идиллических сюжетов, тиражируемых в новостных программах федеральных каналов. Ритуальные заверения в некой "позитивной динамике" и упоминания о среднероссийской зарплате в 40 тысяч рублей воспринимаются в российской провинции как издевательство, вызывая язвительные комментарии и откровенное возмущение, поскольку подавляющее большинство населения в качестве зарплаты получает в несколько раз меньше. Вполне убедительным доказательством этого является резкое падение числа жителей Северного Кавказа, которые рассматривают Россию как постоянное место проживания. Если два года назад 62,7% респондентов заявляли о том, что они предпочитают постоянно жить в России, то сейчас число таких граждан упало до 37,1%; при этом одновременно существенно возросло число тех, кто хотел бы переехать на постоянное место жительства в Турцию или другие европейские страны.

Нескончаемый калейдоскоп "путинских назначенцев" десятилетиями не меняет ситуацию на Северном Кавказе к лучшему

Все эти тенденции – а ведь Путин ранее был весьма популярен в северокавказском регионе – без сомнения, связаны с экономическими факторами, прежде всего с продолжающимся падением уровня жизни. Вот цифры: общее количество тех, чьё экономическое положение улучшилось или "скорее улучшилось" за последние 12 месяцев, составило 33,7%; общее количество тех, чье экономическое положение "ухудшилось" или "скорее ухудшилось", – 56,1%. В 2017 году людей, ощущавших общее ухудшение своего положения, было значительно меньше: тогда недовольных оказалось всего на 6,6% больше тех, чьи доходы шли в гору.

Эта растущая неудовлетворенность опасно сочетается с недовольством ситуацией с соблюдением прав человека. Значительное большинство опрошенных (75,3%) недовольно сложившейся в их республиках ситуацией в этой сфере. Два года назад число недовольных было меньшим (67,7%), теперь уже не две трети граждан, а три четверти. При этом больше всего нареканий, что весьма примечательно, вызывает положение в области избирательного права и свободы слова. И это не случайно: нескончаемый калейдоскоп "путинских назначенцев" десятилетиями не меняет ситуацию на Северном Кавказе к лучшему.

Символом высшей власти в России является президент, отношение к которому можно считать квинтэссенцией общего отношения населения не только к различным властным структурам, но и к государству как таковому. Поэтому быстрое падение индекса доверия к Путину отражает не только разочарование населения в деятельности самого президента, но и говорит о быстро растущем отчуждении граждан от государства. О том же свидетельствует и падение доверия к прочим структурам исполнительной и законодательной власти всех уровней. Эти неутешительные для власти цифры объясняются как отсутствием сколько-нибудь заметных подвижек в решении самых жгучих социально-экономических проблем региона, так и всепроникающей коррупцией, столь характерной для политической элиты страны.​

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор сайта Caucasus Times​

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