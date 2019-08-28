"Sovetsky Raj" ("Советский рай") – это выставка "сувениров", которые солдаты нацистской Германии захватили в ходе вторжения в СССР. Выставка открылась в оккупированной Праге 7 марта 1942 года. Архивные фотографии этой экспозиции показывают, как один тоталитарный режим пытался дискредитировать другой.

Витрина с рекламой выставки в Праге Оккупированной страной в то время управлял заместитель имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих, один из самых жестоких нацистов Третьего рейха, который и настоял на том, чтобы выставку перевезли из Вены в Прагу.

Один из экспонатов выставки, которая была открыта с 9 утра до 9 вечера в течение всего марта 1942 года, представлял собой целый ряд деревенских домов, которые перевезли с захваченной советской территории и восстановили, чтобы показать "серую нищету" жизни при большевиках.

Интерьер выставочной советской лачуги В то время война Гитлера против СССР продолжалась уже почти 10 месяцев. Нацистская Германия рассчитывала быстро захватить запад Советского Союза и поработить его население.

Этот памятник должен был показать посетителям, что коммунизм, масонство, иудаизм и социал-демократия тесно связаны с западными странами В брошюре, выпущенной специально к выставке, утверждалось, что советские "жидобольшевики уничтожили лучшие элементы Востока, чтобы стать абсолютными правителями на той территории, откуда они хотели распространить свою власть над миром". Впрочем, то же самое собирались сделать в регионе и нацистские лидеры.

Нацистский офицер изучает внутреннее убранство хибары из СССР. Стены деревенского дома измазаны жиром (который похож на потеки воды), чтобы подчеркнуть нищенское существование в СССР В брошюре сообщалось: "Все, что говорилось о большевизме до начала войны с Советским Союзом, поблекло по сравнению с реальностью. Слов и картин не хватает для того, чтобы европейцы поверили в трагедию большевистской реальности. Это совпадает с тем, что постоянно говорят наши солдаты. Невозможно описать условия жизни в Советском Союзе, не видя и не пройдя через них".

Муляж расстрельной камеры в НКВД В брошюре утверждалось: "Осужденных приводили в камеры и расстреливали в затылок. Тела оттаскивали в сторону и поливали водой, чтобы смыть кровь. Камеру проветривали вентилятором, чтобы следующая жертва не упала в обморок от вида крови, поскольку осужденные должны были до последнего момента оставаться в сознании".

Лачуга, привезенная, по всей видимости, из оккупированной к тому времени Белорусской ССР Живущий в Праге историк Константин Гербеев говорит, что нацистская пропагандистская выставка в Праге привела к противоположным результатам.

Посетители выставки столпились у захваченной советской артиллерийской установки Гербеев рассказал Радио Свобода, что "местные посетители выставки не замечали описаний нищеты, зато с большим воодушевлением рассматривали советское военное оборудование и оружие".

Экспонат выставки, советский танк КВ-2, перевозят для показа в Праге Гербеев рассказывает, что эта "крепость на гусеницах", доехав до Праги, вызвала сенсацию. У многих жителей Чехословакии возникла надежда, что нацисты, которые только что потерпели первое крупное поражение в битве за Москву, скоро будут окончательно разбиты.

Советские плакаты И нацистский, и коммунистический режимы использовали весьма прямую и грубую пропаганду. Адольф Гитлер в 1925 году, например, так описывал свое видение пропаганды: "Вся эффективная пропаганда должна быть сведена к нескольким базовым вещам, которые должны быть показаны в максимально стереотипных формулах. Эти лозунги надо постоянно повторять до тех пор, пока самый последний человек не поймет идею, которую они продвигают".

Чучело "противотанковой" собаки Советских собак, которых использовали против танков и которых нацистские военнослужащие называли "собаками-минами", натаскивали на бронетехнику, подкладывая под нее еду. Так что у собак танки ассоциировались исключительно с кормежкой. Во время боевых действий и сражений на собак вешали взрывчатку с вертикальным взрывателем, который срабатывал, когда касался днища танка. И хотя было несколько сообщений об успешном использовании собак на поле боя, у идеи были серьезные изъяны. Помимо очевидной жестокости этого метода борьбы с нацистскими танками была и техническая деталь. Немецкие танки ездили на бензине, а у советских были дизельные двигатели. Многие животные не замечали странно пахнущие немецкие машины и в панике разбегались в поисках дизеля.

Нацистский офицер рассматривает захваченный советский автомобиль