В Перу нашли крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей

В Перу археологи обнаружили, предположительно, крупнейшее в истории массовое захоронение детей, принесённых в жертву. Тела 227 человек в возрасте от 5 до 14 лет были найдены на раскопках в Уанчако недалеко от столицы страны Лимы.
По версии археологов, детей принесли в жертву более 500 лет назад. Они могли принадлежать к цивилизации Чиму, которая исчезла после её завоевания инками. Дети, вероятно, были убиты во время дождей и захоронены по направлению к океану. Это может означать, что их принесли в жертву богам в надежде на хорошую погоду.
Раскопки на месте массового захоронения продолжаются. Археологи отмечают, что могут быть обнаружены другие тела.
Около года назад археологи нашли в Перу два других захоронения принесённых в жертву детей. Там было обнаружено 200 тел. Тогда исследователи также предположили, что местные племена приносили в жертву детей из-за резкого изменения климата.
В горах Красноярского края туристы нашли обломки пропавшего в 1951 году самолета Ан-2. Фрагменты самолёта лежали высоте около двух тысяч метров. Машину удалось идентифицировать по номеру двигателя и остаткам бортового номера.
Самолет Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса по маршруту Красноярск - Абакан - Кызыл. Поиски борта длились несколько месяцев, но так и не увенчались успехом. Четверо членов экипажа считались пропавшими без вести. В региональной полиции добавили, что сотрудники управления по вопросам миграции установили близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников.
В июле этого года в Приморском крае поисковики обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота. Обломки самолёта нашли в тайге – в 30 км на юго-восток от села Виноградовка, где в последний раз и видели судно. По характеру удара спасатели сделали вывод, что самолёт упал вертикально вниз. Причинами могли стать обледенение или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада.
Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, недавно назначенный художественным руководителем ярославского театра имени Волкова, поддержал писателя Захара Прилепина, который ранее заявил о том, что его добровольческий батальон убил в Донбассе "больше всего людей" и "творил полный и голимый беспредел".
В интервью изданию "Собеседник" Пускепалис, который до нового назначения работал помощником худрука во МХАТа вместе с Прилепиным, оправдал действия писателя "законом войны". Он подчеркнул, что не считает их "противоестественными" и "антигуманными". По мнению Пускепалиса, Прилепин "может гордиться тем, что не струсил и не спасовал".
Боевые действия в Донбассе Пускепалис сравнил с Великой Отечественной войной, поскольку и там, и там, по его словам, "пронацистские формирования убивали мирных жителей".
Отдельно худрук заявил, что если бы у него была возможность, он сам бы поехал воевать в Донбасс. Почему такой возможности нет – Пускепалис не уточнил.
Война на востоке Украины продолжается уже пять лет. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев обвиняет Россию в военном вторжении на свою территорию. Страны Запада ввели в отношении Кремля санкции за поддержку сепаратистов.
В Москве все обвинения отвергают, хотя журналисты и независимые исследовательские группы неоднократно приводили доказательства присутствия российских военных и техники российской армии на территории Донбасса.
Редактор российского ЛГБТ издания "Парни+" Виталий Беспалов заявил изданию "Север.Реалии", что получил угрозы в свой адрес. 25 августа сторонники движения "Пила против ЛГБТ" потребовали от него убить до 1 октября этого года Максима Лапунова, который рассказал о преследовании геев в Чечне. В случае неисполнения требований Беспалова обещают "ликвидировать".
Редактор "Парни+" не первый раз получает угрозы в свой адрес от имени "Пилы". По его словам, 1 июля неизвестные распространили сообщение о том, что для Беспалова и ещё более 10 ЛГБТ-активистов, в числе которых была убитая в конце июля Елена Григорьева, "заготовлены очень опасные и жестокие подарочки".
После этого редактор "Парни+" написал заявление в центр по борьбе с экстремизмом МВД Санкт-Петербурга. Обращение перенаправили в Следственный комитет, который лишь пообещал проверить движение "Пила против ЛГБТ".
Ещё одно письмо неизвестные прислали сотруднику петербургской общественной организации за права ЛГБТ "Выход", имя которого в целях безопасности правозащитники попросили не раскрывать. Работнику "Выхода" предложили убить активиста Алексея Назарова. В конце письма представителю ЛГБТ-сообщества предложили "обрести свободу от "Пилы" за 1 млн рублей в месяц.
Сообщения, которые получили петербургские активисты, отправляли от имени движения "Пила против ЛГБТ". Сайт "Пилы" появился в начале 2019 года. Участники движения предлагают нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары. Проверить "Пилу" на причастность к преступлениям по статьям об экстремизме правозащитники попросили после убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой, в адрес которой на сайте "Пилы" были размещены угрозы.
В московском районе Зюзино, где работает муниципальным депутатом оппозиционер Константин Янкаускас, распространяют поддельную газету от его имени.
Фотографию газеты Янкаускас выложил в своём твиттере. В ней, в частности, говорится о том, что митинг оппозиции 10 августа объединил "националистов" и "гомосексуалов", а кто не собирается бороться с властью – "пусть потом пеняет на себя".
Помощники Янкаускаса сообщают, что в поддельных газетах незаконно скопирован логотип штаба, стиль печати и выходные данные, а её содержимое напоминает жёлтую прессу.
Константин Янкаускас – один из оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которого сняли с выборов.
Всего власти Москвы не допустили до выборов в городской парламент более пятидесяти независимых кандидатов, забраковав собранные ими подписи избирателей. Это вызвало многотысячные протесты в Москве, которые продолжаются с июля месяца. За это время на акциях оппозиции были задержаны около трёх тысяч человек. Десятки оппозиционных кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах. Многие из них продолжают находиться в спецприёмниках. Самого Янкаускаса за последний месяц трижды отправляли под арест.
После одной из акций протеста, состоявшейся 27 июля, Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет тюрьмы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Оппозиция по-прежнему требует допустить до них всех независимых кандидатов, а также изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках и освободить всех взятых под стражу.
Директор петербургской гимназии №622 Наталья Алексахина обвинила 17-летнего ученика Леонида Шайдурова, создавшего внутри учебного заведения школьный профсоюз, в "экстремизме".
Как следует из характеристики на Шайдурова, которую директор направила в администрацию Выборгского района, "в своих выступлениях в СМИ Леонид заявляет о своей борьбе с существующей властью, участии в митингах, в том числе А. Навального, призывает к революции", а также "ведёт политическую деятельность среди учеников гимназии". По мнению Алексахиной, "всё это является проявлением экстремизма".
Директор также указала, что основной мотивацией Шайдурова является "хайп на волне троллинга гимназии" и "получение политической известности". Алексахина якобы сама слышала это от ученика. Сам Шайдуров утверждает, что таких слов не произносил.
Ранее Леонид Шайдуров рассказывал СМИ о том, что ему в течение двух месяцев звонят из Центра по противодействию экстремизму и угрожают колонией. Он считает, что директор Алексахина хочет поспособствовать заведению на него уголовного дела об экстремизме.
Петербургское издание "Фонтанка" попыталось получить комментарий от Алексахиной, однако в гимназии журналистам сказали, что директор занята, и повесили трубку.
Леонид Шайдуров стал известен в конце прошлого года после того, как создал в гимназии №622 независимый профсоюз “Ученик”. После этого руководство школы пригрозило ему прокуратурой, психбольницей и отчислением.
В июне этого года активист устроил 12-дневную голодовку, выдвинув требования по трём пунктам: прекращение репрессий в отношении политически активных школьников, обеспечение питания за счёт бюджета для всех учащихся и ограничение влияния "Юнармии" на образовательный процесс.
Сотрудники белорусской милиции задержали в Минске участника московской акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Никиту Чирцова. Ему заявили, что он находится в розыске в России за участие в акции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на бабушку задержанного.
После протеста 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве, 13 человек по делу арестованы. Ранее российские следственные органы не сообщали о претензиях к Чирцову.
По данным "ОВД-Инфо", он уже был оштрафован за участие в акции. Сейчас задержанный находится в городском отделе милиции на севере Минска.
Московский городской суд отменил решение Тверского суда Москвы, который признал незаконным отказ мэрии согласовать акцию 31 августа, запланированную Либертарианской партией. Об этом сообщает "Интерфакс".
Ранее Тверской суд столицы обязал власти предоставить альтернативные площадки для проведения шествия. В мэрии такое решение обжаловали.
Свое решение отказать в проведении акции власти объяснили тем, что шествия по Бульварному кольцу и по Тверской улице создадут помехи для пешеходов, транспорта и экстренных служб. В местах, на которых собираются провести акции, якобы отсутствуют площадки, способные вместить 10 и 40 тысяч человек.
Ранее заявки на шествие поддержала незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь и штаб оппозиционера Алексея Навального. Там назвали запланированное мероприятие "Шествием против политических репрессий".
Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек.
Троих участников молодежного протестного движения "Проснись, Казахстан" доставили в полицию Алма-Аты. Еще несколько человек получили повестки, сообщает Радио Азаттык.
Перед задержанием полицейские утверждали, что хотели провести с ними "профилактическую беседу". Однако, как рассказал в интервью Радио Свобода активист Роман Захаров, в отделении полиции его ждал один из высокопоставленных городских чиновников. Он стал задавать ему вопросы о марше, который оппозиция планирует провести 30 августа. В этот день в Казахстане отмечают День Конституции.
Адвокат активистов заявил, что власти города использовали полицейских, чтобы добиться встречи с участниками движения. Защитник назвал эти действия незаконными и пообещал подать жалобу в Генпрокуратуру.
Движение "Проснись, Казахстан" основано в июне этого года. Его участники выступают за ограничение президентской власти и проведение масштабных политических реформ в стране.
Большинство жителей Донецкой и Луганской областей считают территории самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" частью Украины. Это следует из результатов опроса, проведённого по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Опрос проводился в феврале и марте 2019 года. С людьми на территории, подконтрольной сепаратистам, социологи разговаривали по телефону. С остальными жителями Донецкой и Луганской областей – лично. Всего по обе стороны линии разграничения сторон были опрошены 1200 человек.
Война на востоке Украины продолжается уже пять лет. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев обвиняет Россию в военном вторжении на свою территории. Страны Запада ввели в отношении Кремля санкции за поддержку сепаратистов. В Москве все обвинения отвергают, хотя журналисты и независимые исследовательские группы неоднократно приводили доказательства присутствия российских военных и техники российской армии на территории Донбасса. Подробнее об этом в нашем материале:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело, заведенное на трёх сотрудников полиции, которые, по данным следствия, шантажом и угрозами принудили к сексу 17-летнюю девушку на одном из пляжей Анапы.
Отвечая на замечание журналистов о том, что этот случай стал возможен благодаря тотальной безнаказанности полицейских, Песков заявил, что СМИ передёргивают ситуацию, которую не нужно связывать с полицией, поскольку преступления совершают "одни граждане против других".
В ночь на 26 августа в посёлке Витязево под Анапой полицейский патруль заметил молодого человека и девушку, занимающихся сексом на пляже. По версии пострадавшей, полицейские, пригрозив административным арестом и тем, что предадут увиденное огласке, вынудили её заняться с ними сексом.
В Витязево девушка приехала на финал чемпионата России по пляжному волейболу в составе одной из подмосковных команд. О случившемся она рассказала своему тренеру, который обратился в полицию.
Во вторник суд арестовал подозреваемых, предъявив им обвинение в "понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Как сообщили в региональном управлении МВД, они уволены из органов внутренних дел. Также отстранён от исполнения служебных обязанностей начальник ОМВД по Анапе. Телеграм-канал Baza, не указывая источники полученной информации, сообщил имена подозреваемых. Все трое, по данным редакции, в момент совершения насилия были в форме и находились при исполнении служебных обязанностей.
Ранее в паблике "Подслушано в Анапе" социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано – как утверждается – видео произошедшего, якобы снятое на телефон одного из арестованных. На видеозаписи молодой человек и девушка, лиц которых не видно, занимаются сексом на пляже. К ним подходит полицейский, после чего девушка одевается и убегает. Полицейский догоняет её и угрожает поместить под стражу. Его лица в кадре также не видно.
Адвокат одного из арестованных выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, полицейские не совершали насилия, напротив, отпустили её. Адвокат предполагает, что 17-летняя волейболистка могла написать заявление о принуждении к сексу, чтобы оправдать перед своим тренером позднее возвращение в расположение команды.
Китайские спецслужбы используют профессиональную социальную сеть LinkedIn для вербовки иностранных шпионов, в том числе бывших госслужащих. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской и зарубежной разведках.
По данным собеседников газеты, последние годы многие работники государственных институтов получали предложения выгодной работы в Китае. Это делается для убеждения потенциального агента приехать в Китай, утверждают источники.
The New York Times обращает внимание, что в США участились приговоры по делам о шпионаже. В частности, весной к 20 годам тюрьмы был приговорён бывший сотрудник ЦРУ. Как писали СМИ, его сотрудничество с Китаем началось через LinkedIn. О сообщениях от вероятных китайских агентов также сообщил сотрудник Министерства иностранных дел Дании.
Руководство соцсети в ответе на запрос журналистов отметило, что анализом подозрительных учётных записей занимается специальное подразделение. Оно собирает информацию из разных источников, включая государственные.
Команда оппозиционного политика Алексея Навального опубликовала список кандидатов, которых предложено поддержать на выборах в Мосгордуму в рамках проекта "Умное голосование". Из 45 поддерживаемых кандидатов 35 – представители КПРФ. Об этом сообщают "Открытые медиа".
Имена кандидатов должны быть показаны избирателям, зарегистрированным на сайте проекта. Его цель – поддержать проходных кандидатов от парламентской оппозиции, чтобы нарушить монополию "Единой России" в законодательном органе Москвы, – рассказывал ранее политик.
Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Всего будут избраны 45 депутатов по одномандатным округам. Команда Навального предложила 45 кандидатов для голосования.
В качестве "Умного выбора" в 21-м округе оппозиционеры рекомендуют Леонида Зюганова – внука главы Компартии Геннадия Зюганова, отмечают "Открытые медиа". В списке по 3-му округу предлагается проголосовать за тёзку незарегистрированного кандидата от "Команды Гудкова" Александра Соловьёва. Он выдвигается от "Справедливой России".
Ранее, объясняя концепцию "умного голосования", сторонники Навального отмечали, что они не планируют получать поддержку кандидатов, за которых призывают голосовать.
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" готовит 465 поправок в конституцию страны. Об этом заявил представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук. Однако о каких именно поправках идёт речь, он не уточнил.
Для внесения изменений в Конституцию их должны поддержать 300 депутатов Верховной рады. У "Слуги народа" по итогам прошедших в конце июня выборов 254 мандата в парламенте, ещё 126 – у оппозиции. Первое заседание новой Верховной рады запланировано 29 августа. Известно, что в этот день Зеленский собирается направить на рассмотрение законопроект об ответственности депутатов за прогулы и голосование за своих отсутствующих коллег.
О намерении "Слуги народа" внести 465 поправок в Конституцию было объявлено на фоне сообщения о том, что Зеленский установил рекордный рейтинг президента Украины. Согласно опросу фонда "Демократические инициативы", главе государства сейчас доверяют 70 процентов граждан и 63 процента позитивно оценивают первые шаги Зеленского и его команды в управлении страной. У лидеров оппозиции, напротив, отрицательный рейтинг. В частности, бывшему президенту Петру Порошенко не доверяют 72 процента украинцев.
В Москве на выходе из спецприёмника вновь задержан оппозиционный политик Илья Яшин. Об этом сообщает с места событий корреспондент Радио Свобода. Для Яшина это уже пятое задержание за месяц и четвертое подряд на выходе их спецприемника.
Перед воротами учреждения дежурил автозак. Яшин полагает, что его снова арестуют.
20 августа суд назначил Яшину 10 суток ареста по делу о призывах к незаконным акциям протеста. За два дня до этого его также задержали на выходе из спецприёмника.
Для оппозиционера это был уже четвёртый административный арест за месяц.
Госсекретарь США Майк Помпео согласился с идеей президента Дональда Трампа по возможному участию России в саммите G7 во Флориде в следующем году. Об этом Помпео рассказал в беседе с американскими журналистами.
В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что прекрасные возможности для возобновления сотрудничества создал бы уход России из аннексированного Крыма.
Восстановить формат G8 с участием на саммите во французском городе Биарриц предложил президент США Дональд Трамп. Его идею поддержала Франция. Великобритания, Германия и Канада выступили против. По итогам саммита лидеры G7 договорились более активно взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, но при этом пришли к выводу, что возвращаться к прежнему формату ещё очень рано.
Россию исключили из G8 в 2014 году после аннексии Крыма. Комментируя предложение Трампа, Москва заявила, что не считает возвращение в G8 приоритетной задачей и отдаёт предпочтение встрече в формате G20.
G7 – международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду США, Францию и Японию. Встречи глав государств проходят ежегодно на территории государства-председателя.
Оппозиционный политик Любовь Соболь объявила в YouTube-канале "Навальный Live" о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа. Акция будет направлена в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках в столице. Мероприятие уже не согласовано мэрией города.
22 августа мэрия не согласовала заявки на шествие и митинг в центре города на 31 августа. По мнению властей, шествие по Бульварному кольцу и альтернативным маршрутам создали бы помехи для пешеходов, транспорта и экстренных служб. С той же мотивировкой был запрещён митинг на проспекте Мира.
В Новосибирске утром в среду обрушились стена и перекрытия одноэтажного здания. Погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию – владельца здания. Всего на стройке работали 8 человек. Все пострадавшие извлечены из-под завалов. Два человека госпитализированы, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Возможной причиной обрушения стены реконструируемого здания могло быть сползание грунта, сообщили в мэрии Новосибирска. В экстренных службах города ранее заявили о нарушениях при строительстве. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило уголовное дело в отношении главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Его подозревают в злостном неисполнении решения суда из-за отказа удалить фильм "Он вам не Димон". По этой статье (часть 2 статьи 315 УК РФ) предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.
На своём канале в YouTube Жданов отметил, что уголовное дело по этой статье "передаётся по наследству", так как уже было возбуждено против Романа Рубанова – бывшего директора ФБК, которого Министерство внутренних дел России объявило в розыск.
Иван Жданов считает, что в уголовных делах в отношении сотрудников фонда нет состава преступления, а их цель – воспрепятствовать публикации антикоррупционных расследований.
Глава ФБК также связывает свое уголовное преследование, равно как и дело об отмывании денег в фонде, с предстоящими выборами в Мосгордуму. Жданов обвинил власти в стремлении не допустить до участия в них независимых кандидатов. Он призвал участвовать в "умном голосовании", а также поддержать ФБК и обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акции протеста в Москве.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
Forbes отмечает, что в этом году в список богатейших семей не вошли арестованные братья Зия и Магомед Магомедовы. За время под стражей они потеряли почти все свои активы.
В рейтинг 2019 года также не вошла семья Шамаловых. Её состояние, по оценкам Forbes, составляет меньше миллиарда долларов, хотя ещё год назад было в полтора раза больше. СМИ полагают, что младший Шамалов – Кирилл – является зятем Владимира Путина. В апреле 2018 года член совета директоров компании "Сибур " Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список. Минфин США тогда отметил, что состояние бизнесмена резко выросло после того, как в 2013 году он женился на Катерине Тихоновой. Агентство Reuters называло её дочерью Путина. В январе прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Тихонова рассталась с Кириллом Шамаловым.
Новичком в рейтинге самых богатых семей России стала семья Евтушенковых (АФК "Система"). Кроме этого, в списке впервые появились представители аграрного сектора. Это семья Линников, которые владеют "Мираторгом", и семья Михайловых, которые владеют компанией "Черкизово". Они заняли в рейтинге седьмое и десятое место соответственно. Forbes отмечает, что рост состояния этих семей обусловлен импортозамещением, поскольку именно оно позволяет таким компаниям, как "Мираторг" и "Черкизово", расти опережающими темпами. При этом в экономике России продолжается стагнация, а за чертой бедности, только по официальным данным, в стране живут более 18 миллионов граждан. Их ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума в 11 185 рублей.
Рост протестных настроений в России может обернуться фальсификациями на региональных выборах. Исключением, вероятно, не станет и Москва. Об этом предупреждают эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос".
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад правозащитников, в этом году избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом с 2012 года. Он затронул систему избиркомов, партии и правоприменительную практику, что привело к массовому ограничению избирательных прав граждан.
По мнению авторов доклада, в России резко снизилась ценность партийных брендов. Так, число самовыдвиженцев на выборах выросло в этом году в два с половиной раза, а доля кандидатов от "Единой России" сократилась на треть. На фоне роста протестных настроений кандидаты стараются дистанцироваться от бренда „партии власти“, связанного в сознании избирателей с непопулярными решениями, отмечается в докладе. Например, в Москве все единороссы пошли на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы. Выросло также количество кандидатов-одномандатников.
Конкуренция в ходе предвыборной кампании сменилась силовым воздействием на оппозицию, считают эксперты "Голоса". Мосгоризбирком отказал в регистрации более чем полусотне независимых кандидатов в Мосгордуму. Недопуск независимых кандидатов на выборы вызвал массовые уличные протесты в Москве. Акции 27 июля и 3 августа были разогнаны, задержаны в общей сложности около 2500 человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках.
Случаи давления на оппозицию в ходе предвыборной кампании зафиксированы и в других регионах России.
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернаторов, местных советов и региональных парламентов в более чем 30 регионах России.
Киевский апелляционный суд в среду отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Ему изменили меру пресечения на обязательство являться в суд или к следователю по первому требованию, передают информационные агентства.
Как уточняет РИА Новости, Вышинский провёл под стражей более 400 дней. Украинские власти подозревают его в государственной измене. Журналист свою вину отрицает. В июле ему продлили арест. В Москве настаивают на том, что Вышинский арестован за журналистскую деятельность, озабоченность уголовным делом против него выразили ОБСЕ и "Репортёры без границ".
Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение этого журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.
Сенцов не признает себя российским гражданином и заявляет о том, что является гражданином Украины. Вышинский, уроженец Днепропетровска (теперь Днепр), в июне 2018 года заявил, что выходит из гражданства Украины и потребовал считать себя гражданином России. Во время обысков в рамках возбужденного против него дела Служба безопасности Украины обнаружила в его банковской ячейке более 200 тысяч долларов, российский паспорт, а также государственные награды России, в том числе медали "За возвращение Крыма" и "За заслуги перед Отечеством".
Несколько украинских СМИ, ссылаясь на свои источники в генпрокуратуре и Офисе президента Украины, сообщают, что Вышинского могут вскоре передать России – взамен на освобождение Сенцова, проходящего с ним по одному делу левого активиста Александра Кольченко и журналиста Романа Сущенко. По данным СМИ, Вышинский не входит в список из 33 россиян и 33 украинцев, о возможном обмене которыми сообщалось в августе.
После освобождения Вышинский рассказал, что не хочет обмена: "Вряд ли это возможно по отношению к невиновному человеку". На вопрос, останется ли он в Украине, в интервью изданию "Вести" журналист ответил, что не уверен, останется ли в стране, но заверил, что будет продолжать судиться.
– Вышинский давно работает в Украине в качестве российского пропагандиста. Я уверена, что он сотрудничает со спецслужбами, это лично моя версия, у меня нет доказательств, – говорит украинский медиаэксперт, шеф-редактор киевского портала "Детектор медиа" Наталия Лигачева. – Говорить о нём как о журналисте и о преследовании его как журналиста я не вижу смысла. Это совершенно другая плоскость. Это российский пропагандист. Мне жаль, что наша СБУ и другие правоохранительные органы не копали дальше, чтобы посмотреть, нет ли там и каких-то других связей, не только пропагандистских.
– Вышинского защищали и некоторые международные журналистские организации. Можно ли говорить о том, что его обвиняют за журналистскую деятельность, за свободу слова?
– Я считаю, что многие международные журналистские организации неадекватно оценивают ситуацию в Украине, они не видят, что российская пропаганда завоевывает мир, и в том числе западные международные организации, и они вскоре тоже рискуют оказаться жертвами России. Я не считаю оценки международных организаций адекватными, когда они говорят о пропагандистах как о журналистах. Нужно различать свободу слова и свободу мнений от свободы пропаганды, лжи и манипуляций. Вышинский занимался ложью и манипуляциями.
– Сейчас готовится обмен в формате "33 на 33", о котором договорились Украина и Россия. По вашему мнению, нужно ли было менять Кирилла Вышинского непосредственно на Олега Сенцова, как, в общем–то, и заявлял Офис президента?
– Я не могу гадать. Пока что Украина пошла на уступки России, ведь Россия требовала именно освобождения Вышинского. Россия ведь не хотела обмена, она хотела, чтобы Вышинский был освобожден. Пока можно сказать: Украина полностью выполнила условия Кремля, а не обменяла Сенцова на Вышинского. Я уверена, что скоро он окажется в России. А будет ли Сенцов в Украине – мы не знаем, – говорит Наталья Лигачева.
Украинский суд, как подчёркивают эксперты, был вынужден отпустить Вышинского из-под стражи на основании решения Конституционного суда республики, принятого 25 июня. Соответствующую жалобу в суд подала осужденная в России и подозреваемая в попытке совершения теракта в Украине Надежда Савченко: она потребовала признать неконституционной норму Уголовного кодекса Украины о содержании исключительно под арестом подозреваемых в преступлениях против государства и терроризме. Конституционный суд признал, что при рассмотрении дел можно избрать более мягкую меру пресечения.
Украинские комментаторы расценивают факт изменения меры пресечения Вышинскому как подготовку к обмену в формате 33 на 33, о котором Россия и Украина договорились ранее.
Королева Великобритании Елизавета II согласилась приостановить работу парламента – по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона. Перерыв в работе депутатов начнётся со второй недели сентября и продлится до 14 октября. Это может позволить правительству Бориса Джонсона преодолеть сопротивление депутатов, пытающихся помешать его намерению вывести страну из Европейского союза без соглашения.
Правительство обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента с 10 сентября. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что речь королевы, в которой традиционно оглашаются законодательные планы правительства, будет назначена на 14 октября, лишь за две недели до даты Брекзита, назначенного на 31 октября. Все это время парламент будет бездействовать. При этом Джонсон утверждает, что решение приостановить работу парламента не связано с Брекзитом.
Спикер палаты общин Джон Беркоу назвал действия правительства "конституционным произволом":
Как бы это ни подавалось, совершенно очевидно, что цель этого – помешать депутатам обсудить Брекзит и выполнить свои обязанности по формированию курса страны... Это покушение на демократический процесс и права парламентариев как избранных представителей народа.
Оппозиция намерена оспорить действия правительства в суде.
Большинство депутатов в нынешнем парламенте выступают против так называемого "жесткого" Брекзита и готовятся на открывающейся в сентябре сессии либо принять законы, запрещающие правительству совершить его, либо отправить правительство в отставку.
Джонсон – один из лидеров кампании за выход из ЕС – стал премьер-министром в июле, после того как победил на внутренних выборах правящей Консервативной партии вслед за отставкой прежнего премьера Терезы Мэй. Мэй достигла с ЕС соглашения, однако оно не было поддержано в парламенте, и она ушла с поста премьера.
Формально у правительства Джонсона минимальное большинство в парламенте, однако даже в его партии есть значительное количество депутатов, выступающих против Брекзита без соглашения, и они готовы объединиться с оппозицией, чтобы помешать ему.
Официально Джонсон говорит, что предпочел бы достичь соглашения с ЕС о Брекзите, однако он выдвинул практически неприемлемые условия Европейскому союзу – отказаться от так называемого "бэкстопа", системы мер, которые предотвратят появление реальной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Эта проблема оказалась одним из ключевых противоречий при обсуждении Брекзита.
И в любом случае, настаивает Джонсон, Британия покинет Евросоюз 31 октября. Это резко повышает вероятность выхода без соглашения.
Лейбористы и другие оппозиционные партии, а также часть депутатов тори начали консультации, как предотвратить это развитие событий: накануне было решено, что парламент попробует принять закон, обязывающий отложить Брекзит для поиска нового соглашения с ЕС, и затем, возможно, проголосует о недоверии правительству, чтобы отправить его в отставку и провести новые выборы.
Но если работа парламента будет приостановлена, у депутатов останется всего несколько дней, чтобы заблокировать выход без сделки.
Остановка работы парламента вызвала политический и конституционный кризис.
Оппозиция обвиняет правительство в покушении на демократические устои страны.
Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что потрясен "безрассудством правительства Джонсона, которое говорит о суверенитете и при этом пытается приостановить работу парламента, чтобы избежать тщательного исследования правительственных планов, касающихся безрассудного Брекзита без соглашения... Это произвол и угроза нашей демократии".
Правительство Джонсона заявляет, что парламент обязан следовать воле избирателей, высказавшихся за выход Британии из ЕС. Оппозиция говорит, что перед референдумом никто не говорил избирателям, что речь идет о Брекзите без соглашения, который, по оценкам экспертов и самого правительства, нанесет сильный удар по экономике и приведет к перебоям в поставках медикаментов, еды и других товаров. Крупнейшая оппозиционная партия, лейбористы, выступает за новый референдум об условиях Брекзита.
Россия усиливает влияние в Африке и продает ядерные технологии, которые не подходят для африканских стран. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники.
Собеседники газеты отмечают, что в последние два года российская госкорпорация "Росатом" вела переговоры с десятками африканских стран. С Угандой, Руандой, Ганой, Южной Африкой и рядом других государств Россия заключила договоры. В Египет, в частности, уже поставлен реактор стоимостью 29 миллиардов долларов. Россия выдала на него ссуду в размере 85 процентов от стоимости проекта. В Бангладеш ведётся строительство реактора на лёгкой воде стоимостью 13 миллиардов долларов.
Технологии, которые представляет Росатом, слишком масштабны для африканских стран, им нужны менее затратные проекты. Однако России выгодно надолго оставаться на континенте, утверждают эксперты The Guardian. Благодаря такому подходу Москва может не только заработать, но и укрепить политическое влияние в регионе.
Весной СМИ писали, что в Африке работают российские политтехнологи, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным. Его называют "поваром Путина". По данным издания "Проект", перед выборами россияне поддерживают антизападную риторику и обострение территориальных конфликтов. В ряде случаев, как утверждают расследователи, задачи на территории африканских стран выполняют не только политтехнологи или наблюдатели, но и военные наёмники. Россия своё вмешательство во внутренние дела иностранных государств отрицает.
Полиция опросила журналистов издания "Чита.Ру", которые опубликовали расследование о фальсификациях подписей муниципальных депутатов за кандидатов в губернаторы Забайкальского края. Одна из претендентов на пост главы региона Яна Шпак увидела в материале признаки клеветы и подала заявление в МВД и суд. В редакции отметили, что разговор шёл только о первой из двух публикаций, однако политик также потребовала проверить редакционный разбор недели.
Для дачи объяснений в полицию пригласили корреспондентов Алексея Малашенко, Валентина Булавко, а также редактора Юлия Скорнякова. Кроме того, ранее в отдел МВД вызывали главного редактора издания Екатерину Шайтанову. Сотрудники ведомства объяснили, что опрос необходим "для полноты процессуальной картины".
По словам представителей издания, дознаватели просили их рассказать о том, что стало причиной расследования, каким образом журналисты получали информацию, а также, как определяли тех депутатов и глав районов, которые ставили подписи за врио губернатора Осипова, а позже оказались в числе тех, кто якобы поддержал других кандидатов.
Ранее издание "Чита.ру" опубликовало два расследования о подделке подписей на выборах губернатора. В публикации сказано, что люди, которые расписывались в поддержку назначенного президентом России врио главы региона Александра Осипова, по факту оказались в подписных листах других кандидатов. Таких несовпадений было обнаружено более двадцати.
Двух из четырёх участников предвыборной гонки можно снимать с выборов, считает редакция. Эксперты уверены, что подделка понадобилась, чтобы кандидаты смогли пройти муниципальный фильтр и принять участие в выборах. Позже Александр Осипов подтвердил, что его избирательная команда помогала всем остальным кандидатам при сборе подписей.
Краевая избирательная комиссия также подала заявление в полицию из-за расследования "Читы.ру". Чиновники считают, что "в период избирательной кампании недопустимо распространение подобных сообщений под видом достоверных". Избирком попросил МВД проверить "утверждения, изложенные в сообщении" и "добросовестность редакции".
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