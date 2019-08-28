В Перу нашли крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей

Королева Великобритании Елизавета II согласилась приостановить работу парламента – по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона. Перерыв в работе депутатов начнётся со второй недели сентября и продлится до 14 октября. ​Это может позволить правительству Бориса Джонсона преодолеть сопротивление депутатов, пытающихся помешать его намерению вывести страну из Европейского союза без соглашения.

Правительство обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента с 10 сентября. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что речь королевы, в которой традиционно оглашаются законодательные планы правительства, будет назначена на 14 октября, лишь за две недели до даты Брекзита, назначенного на 31 октября. Все это время парламент будет бездействовать. При этом Джонсон утверждает, что решение приостановить работу парламента не связано с Брекзитом.

Спикер палаты общин Джон Беркоу назвал действия правительства "конституционным произволом":

Как бы это ни подавалось, совершенно очевидно, что цель этого – помешать депутатам обсудить Брекзит и выполнить свои обязанности по формированию курса страны... Это покушение на демократический процесс и права парламентариев как избранных представителей народа.

Оппозиция намерена оспорить действия правительства в суде.

Большинство депутатов в нынешнем парламенте выступают против так называемого "жесткого" Брекзита и готовятся на открывающейся в сентябре сессии либо принять законы, запрещающие правительству совершить его, либо отправить правительство в отставку.

Джонсон – один из лидеров кампании за выход из ЕС – стал премьер-министром в июле, после того как победил на внутренних выборах правящей Консервативной партии вслед за отставкой прежнего премьера Терезы Мэй. Мэй достигла с ЕС соглашения, однако оно не было поддержано в парламенте, и она ушла с поста премьера.

Формально у правительства Джонсона минимальное большинство в парламенте, однако даже в его партии есть значительное количество депутатов, выступающих против Брекзита без соглашения, и они готовы объединиться с оппозицией, чтобы помешать ему.

Официально Джонсон говорит, что предпочел бы достичь соглашения с ЕС о Брекзите, однако он выдвинул практически неприемлемые условия Европейскому союзу – отказаться от так называемого "бэкстопа", системы мер, которые предотвратят появление реальной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Эта проблема оказалась одним из ключевых противоречий при обсуждении Брекзита.

И в любом случае, настаивает Джонсон, Британия покинет Евросоюз 31 октября. Это резко повышает вероятность выхода без соглашения.

Лейбористы и другие оппозиционные партии, а также часть депутатов тори начали консультации, как предотвратить это развитие событий: накануне было решено, что парламент попробует принять закон, обязывающий отложить Брекзит для поиска нового соглашения с ЕС, и затем, возможно, проголосует о недоверии правительству, чтобы отправить его в отставку и провести новые выборы.

Но если работа парламента будет приостановлена, у депутатов останется всего несколько дней, чтобы заблокировать выход без сделки.

Остановка работы парламента вызвала политический и конституционный кризис.

Оппозиция обвиняет правительство в покушении на демократические устои страны.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что потрясен "безрассудством правительства Джонсона, которое говорит о суверенитете и при этом пытается приостановить работу парламента, чтобы избежать тщательного исследования правительственных планов, касающихся безрассудного Брекзита без соглашения... Это произвол и угроза нашей демократии".

Правительство Джонсона заявляет, что парламент обязан следовать воле избирателей, высказавшихся за выход Британии из ЕС. Оппозиция говорит, что перед референдумом никто не говорил избирателям, что речь идет о Брекзите без соглашения, который, по оценкам экспертов и самого правительства, нанесет сильный удар по экономике и приведет к перебоям в поставках медикаментов, еды и других товаров. Крупнейшая оппозиционная партия, лейбористы, выступает за новый референдум об условиях Брекзита.