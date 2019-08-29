Большинство россиян недовольны работой Дмитрия Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело, заведенное на трёх сотрудников полиции, которые, по данным следствия, шантажом и угрозами принудили к сексу 17-летнюю девушку на одном из пляжей Анапы.

Отвечая на замечание журналистов о том, что этот случай стал возможен благодаря тотальной безнаказанности полицейских, Песков заявил, что СМИ передёргивают ситуацию, которую не нужно связывать с полицией, поскольку преступления совершают "одни граждане против других".

В ночь на 26 августа в посёлке Витязево под Анапой полицейский патруль заметил молодого человека и девушку, занимающихся сексом на пляже. По версии пострадавшей, полицейские, пригрозив административным арестом и тем, что предадут увиденное огласке, вынудили её заняться с ними сексом.

В Витязево девушка приехала на финал чемпионата России по пляжному волейболу в составе одной из подмосковных команд. О случившемся она рассказала своему тренеру, который обратился в полицию.

Во вторник суд арестовал подозреваемых, предъявив им обвинение в "понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Как сообщили в региональном управлении МВД, они уволены из органов внутренних дел. Также отстранён от исполнения служебных обязанностей начальник ОМВД по Анапе. Телеграм-канал Baza, не указывая источники полученной информации, сообщил имена подозреваемых. Все трое, по данным редакции, в момент совершения насилия были в форме и находились при исполнении служебных обязанностей.



Ранее в паблике "Подслушано в Анапе" социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано – как утверждается – видео произошедшего, якобы снятое на телефон одного из арестованных. На видеозаписи молодой человек и девушка, лиц которых не видно, занимаются сексом на пляже. К ним подходит полицейский, после чего девушка одевается и убегает. Полицейский догоняет её и угрожает поместить под стражу. Его лица в кадре также не видно.

Адвокат одного из арестованных выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, полицейские не совершали насилия, напротив, отпустили её. Адвокат предполагает, что 17-летняя волейболистка могла написать заявление о принуждении к сексу, чтобы оправдать перед своим тренером позднее возвращение в расположение команды.