СМИ: Лукашенко не поедет в Польшу из-за отказа пригласить Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Польшу 1 сентября на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Причина, как написала накануне со ссылкой на источник польское издание Rzeczpospolita, отказ Варшавы пригласить на памятные мероприятия президента России Владимира Путина.

В министерстве иностранных дел Белоруссии, комментиря публикацию, призвали "не заниматься конспирологией" . Там заявили, что у Минска "всегда был и остается прозрачный и четкий подход" - в победу над нацизмом внесли определяющий вклад все народы СССР. Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз также отметил, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.

Президент Польши Анджей Дуда пригласил Александра Лукашенко на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны в марте 2019 года. Приглашение получили также лидеры стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства.Владимира Путина не позвали. При этом ранее польский МИД сообщал, что рекомендовал пригласить российского президента на мероприятия. Однако заметил, что окончательное решение о списке гостей принимает глава государства.

На этой неделе стало известно, что Белоруссию на мероприятиях в Варшаве 1 сентября будет представлять белорусский посол в Польше.

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