Лицом к событию. Фосфаты для друга

Геннадий Тимченко, известный как ближайший друг Владимира Путина, чуть ли не единственный из российских бизнесменов, кто ведет бизнес на территории воюющей Сирии. Как стало известно FT, его компания "Стройтрансгаз Логистика" получила окончательное разрешение от сирийских властей на добычу фосфатов и экспорт их за рубеж. Почему именно Тимченко командирован Путиным в Сирию на заработки? На какую сумму может обогатить его продажа сирийских фосфатов? Обсуждают журналисты-расследователи Роман Шлейнов, Денис Коротков, Роман Доброхотов, политолог Хассан Аль-Хури, военно-политический эксперт Владимир Бекиш.