Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию

Лицом к событию. Фосфаты для друга

Лицом к событию. Фосфаты для друга
Embed

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Геннадий Тимченко, известный как ближайший друг Владимира Путина, чуть ли не единственный из российских бизнесменов, кто ведет бизнес на территории воюющей Сирии. Как стало известно FT, его компания "Стройтрансгаз Логистика" получила окончательное разрешение от сирийских властей на добычу фосфатов и экспорт их за рубеж. Почему именно Тимченко командирован Путиным в Сирию на заработки? На какую сумму может обогатить его продажа сирийских фосфатов? Обсуждают журналисты-расследователи Роман Шлейнов, Денис Коротков, Роман Доброхотов, политолог Хассан Аль-Хури, военно-политический эксперт Владимир Бекиш.

Аудио

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG