Начался обмен заключенными между Украиной и Россией

Украина и Россия в ночь на 30 августа начали обмен пленными и заключенными.

Удерживаемых ранее в России украинских моряков, которые были задержаны российскими военными в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, уже доставили на украинскую территорию в рамках украинско-российского обмена. Об этом сообщает проект Крым.Реалии со ссылкой на родных одного из моряков.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

Ранее новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка разместил на своей странице в фейсбуке сообщение сотрудницы Верховной Рады Украины Анны Исламовой, что "Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой".

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолёт с украинцами приземлится в Киеве около пяти утра в пятницу, 30 августа. По информации издания Baza , на аэродроме Остафьево в Новой Москве в час ночи приземлился неопознанный самолёт. О том, что обмен начался, в это же время сообщил со ссылкой на источник журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. Об этом же после полуночи в твиттере писал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. В аэропорту Киева журналистам сообщили, что не ожидают самолётов из России в ближйшие часы.

В то же время агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на Валентина Рыбина – адвоката находящихся в заключении на Украине российских граждан, намеченных для обмена, что его подзащитные по-прежнему находятся в СИЗО.

Утром 30 августа представитель Службы безопасности Украины написала в фейсбуке, что "сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается" и призвала "не распространять непроверенную информацию".

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что Москва и Киев еще не начали обмен удерживаемыми лицами, он начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы. Информация в телеграм-каналах о начале обмена и о том, что колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности, сказал собеседник агентства.