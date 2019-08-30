Прокуратура в Республике Карелия признала, что бывший начальник колонии №7 Сергей Коссиев, который был осужден за злоупотребление должностными полномочиями, до сих пор не этапирован в колонию. Он отбывает наказание в изоляторе, где бывший и действующий начальник были его коллегами по исправительному учреждению. Об этом сообщает "Медиазона".

Как рассказал изданию адвокат одного из потерпевших Павел Котов, Коссиев находится в СИЗО №2, расположенном в 300 метрах от его дома. Он работает в хозотряде. Котов считает, что это было сделано, чтобы облегчить бывшему начальнику колонии условия содержания. В СИЗО Коссиева оставил уже вышедший на пенсию начальник изолятора Александр Бывшев, который раньше был подчиненным Коссиева. Действующий руководитель учреждения – Сергей Морозов – раньше был заместителем Коссиева.

Котов обратился в прокуратуру, ведомство признало нарушение и вынесло представление начальнику регионального управления ФСИН. Приказ о трудоустройстве Коссиева был отменен, но руководители СИЗО наказаны не были.

Предположительно, Коссиева скоро этапируют в колонию. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" сказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. После заявления чиновника в Сегежу (в этом городе находится колония) приехала проверка из Москвы. Ее результаты пока неизвестны.

Бывший заместитель Коссиева Анатолий Луист, которого осудили за те же преступления, был этапирован в колонию после вынесения приговора. Коссиев подал в Сегежский городской суд ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Рассмотрение назначено на 5 сентября.

В 2016 году первый в России осужденный за повторное нарушение правил митинга Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Сегеже. Колонией тогда руководил Коссиев. В 2018 году против него и Анатолия Луиста возбудили уголовные дела о превышении полномочий, но в них не говорилось о применении пыток. Приговор в отношении Коссиева вступил в силу в марте 2019 года. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Второму подсудимому — его бывшему заместителю Анатолию Луисту — дали 3 года колонии.