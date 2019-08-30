День обманутых надежд. В Сети обсуждают обмен заключёнными

Разговоры о возможном обмене заключенными между Россией и Украиной начались в Сети в четверг 29 августа с появлением первых сообщений об этапировании Олега Сенцова в Москву из колонии в Лабытнанги - которые, впрочем, позднее так и не были подтверждены. Впоследствии сотрудница Верховной Рады Анна Исламова опубликовала в Фейсбуке пост, где об обмене говорилось как о свершившемся факте; когда в пятницу утром его перепостил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, у многих окончательно исчезли сомнения в том, что украинские моряки и политзаключенные в ближайшее время окажутся дома.

Анна Исламова

Молимося🙏🏻

Обмін завершився: Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летять додому!

Чекаємо✨

Павел Каныгин

Поспрашивал родных и близких с украинской и российской стороны. Люди затаили дыхание и до конца не верят, что сегодня уже увидят своих родных. Боятся сглазить. Настолько вымотало многолетнее ожидание. Хотя уже ясно, что все кончено, их мучения закончились как кошмарный сон.

В Жулянах толпа. Интересно, а что у нас, во Внуково? Мария Захарова будет развозить освобождённых по домах, или отправят всех в плацкарте?

Мои поздравления всем семьям.

Андрей Волна

Похоже, монстр разжал челюсти.

Да. Ждём.

Ксения Лученко

Много месяцев я с восхищением и страхом наблюдала, как Светлана Шмелева, Любовь Сумм и их друзья в любую погоду и при любой политической обстановке стояли с одиночными пикетами за обмен всех на всех. Я понимаю, что не они решали. Но без их воли и веры ничего бы не было. В такие дни надо помнить, что всё не зря. Если смеешь выйти на площадь. Каким бы наивным и беспомощным это ни казалось. Света, Любовь и все-все-все, спасибо вам за то, какие вы! Давид снова сборол Голиафа, маленький хоббит победил Саурона. И повторится всё, как встарь...

Николай Подосокорский

Обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, что порой драконы всё же открывают пасти и чтобы выплюнуть не до конца переваренных в их утробе людей. Надеюсь, Олег Сенцов не повторит судьбу Надежды Савченко и не сядет за свой радикализм уже на родине. Отпустить его надо было давно, как и Кирилла Вышинского. Я подписывал письма за освобождение обоих, и не потому, что они мне нравятся или я разделяю их взгляды, а потому, что нельзя сажать людей в тюрьму за их политические убеждения и критику власти - неважно, российская это власть или украинская (к последней у меня тоже никакого пиетета нет, в отличие от многих либералов). Но, к сожалению, на место одних известных политзаключенных у нас немедленно приходят другие. Теперь важно добиваться освобождения историка Юрия Дмитриева, ученого Виктора Кудрявцева, аспиранта Азата Мифтахова, а также Анастасии Шевченко, Егора Жукова, фигурантов дела "Нового величия", узников 27 июля и других; закрытия дела "Седьмой студии" и реабилитации Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и др. Освобождённый Сенцов мне неинтересен, пусть у него все будет хорошо, а вот помнить о тех, кому сейчас очень плохо, кого держат в застенках по беспределу - наш долг.

И все же сообщения о том, что самолет с украинскими военнопленными уже приземлился в киевском аэропорту, тоже не получили подтверждения. Официальное сообщение украинских властей расставило точки над i. По последним данным, обмен отложили на неделю - до 3 сентября.

Офис Президента Украины

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не в первый раз мы наблюдаем информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем к осознанию последствий дезинформации: это игра на эмоциях общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом по официальным каналам.

В то время как украинские официальные лица призывают комментаторов и журналистов не распространять непроверенную информацию, многие в ответ справедливо указывают, что официальные лица начали делать это первыми.

Глеб Морев

Информационный бардак вокруг обмена поразителен

Владимир Варфоломеев

На ночное сообщение какой-то сотрудницы Рады про состоявшийся "обмен" никто бы и не обратил внимания, если бы его не репостнул генпрокурор Украины. Так что к ссылавшимся на это СМИ я бы не предъявлял претензий. А вот к новому прокурору и его компетентности у украинцев, наверное, должны возникнуть вопросы.

Леонид Швец

Генпрокурор Рябошляпа.

Тарас Березовец

Сначала был Богдан с фейковым заявлением об отставке. Потом депутат партии власти, одуревший от вседозволенности, называет ведущую журналистку одного из самых авторитетных СМИ «тупой овцой». Затем новоназначенный генпрокурор через считанные часы после вступления в должность репостит фейк об обмене пленными. До кучи ДБР проводит сегодня обыски на «Суспильном». Между тем, доверие между властью и медиа уже на старте существенно подорвано. Можно тешить себя иллюзиями, что журналисты более не нужны. Но в таком случае будет готовы к тому, что когда ваши рейтинги стремительно полетят вниз, ваша позиция будет никому не интересна. И в первую очередь «ненужным» журналистам.

Остается только надеяться на то, что обмен все же произойдет, и строить предположения по поводу того, почему он затягивается.

Владимир Осечкин

Источник из ФСИН сообщает, что как минимум на некоторых этапированных в Москву украинцев «для обмена» подготовлены в ГОУ ФСИН проекты нарядов* об их возврате в учреждения, где они содержались ранее. При этом службе конвоирования поручили быть готовыми исполнить возврат заключённых в колонии и СИЗО по звонку с Житной. Очевидно, что сейчас окончательные решения за главами Украины и России, а все чиновники из МИД, «уполномоченные» и тем более сотрудники спецслужб - лишь исполнители.

До окончания процесса обмена и освобождения как украинцев, так и россиян, поздравлять их и распространять неподтверждённые данные неуместно. Хотя, конечно, очень хочется, чтобы эта гуманитарная миссия завершилась успешно, и все заложники внешнеполитического конфликта были освобождены.

Наталья Геворкян

Завтра Зеленский летит с визитом в Польшу, если не ошибаюсь, на два дня. То есть если не обменяют сегодня, то уже после его визита. Возможно, Москва тянет, понимая, что визит он вряд ли отменит. Но зачем тянуть, пока не понятно.

Алексей Венедиктов

Один из тех, кто тормозит освобождение пленных с обеих сторон - Владислав Сурков. Отодвинутый Козаком, решил сомкнуться с силовиками. И недоучел прямое поручение президента и цену вопроса. Озлобленность - не лучший товар

Мария Слоним

Интересно у них устроена жизнь в Кремле - обиделся и ушёл к силовикам!

Андрей Десницкий

Я очень надеюсь, что обмен заключенными состоится. Для меня как для гражданина, налогоплательщика и жителя России здесь главное вот что: мое государство за мои деньги и от моего имени держит в тюрьме невиновных граждан другого государства. Пора бы прекратить!

Эль Мюрид

Вне зависимости от отношения к происходящему стоит отметить, что подобный обмен прямо свидетельствует о фактическом состоянии войны между государствами. Просто потому, что между невоюющими государствами подобный обмен не имеет смысла. Выдача осужденных практикуется, но с условием отбывания наказания на Родине. И в индивидуальном порядке. Обмен - это всегда нечто совершенно иное. <...>

Состоится ли обмен - неясно. В таких делах сорваться может в любой момент. Но обмен явно приурочен к встрече нормандской четверки и, хотя в практическом плане он вообще никак не позволяет поставить галочку напротив хотя бы одного пункта Минских соглашений (пленных с каждой стороны еще пруд пруди, плюс до сих пор не удалось окончательно договориться - кого считать пленным, а кого - нет), но как жест доброй воли вполне пойдет. Вообще, нынешняя политика во всем мире - это не достижение цели, а движение к ней. А зачастую и имитация движения. Вовремя сделанный громкий пиар-ход с нулевым практическим содержанием ценится гораздо выше скромного, но вполне конкретного результата. Время пигмеев, ничего не поделаешь.

Александр Рыклин

Легко могли выставить новые условия... Когда ведешь переговоры с бандитами, которые захватывают заложников, чего угодно можно ждать....Теперь, небось, требуют вертолет и десять миллионов долларов...

Илья Вайцман

Рано обрадовались. Боюсь я, что идет нехорошая торговля, которая ничем хорошим для Украины не закончится. Или кинут, в классическом лубянском стиле - или выторгуют что-то непропорционально большое. У меня нет уверенности, что украинские власти сумеют удержаться в этой ситуации от ОЧЕНЬ больших уступок.

Марат Баширов (Политджойстик)

Меры безопасности при обмене зашкаливают. Возможны попытки сорвать обмен с украинской стороны. Всё напоминает июль 2014 года. Обвинят нас и Зеленского, если что-то произойдёт. В чьих интересах - понятно.

Анастасия Кириленко

На всякий случай, Параша Тудэй вчера передавала следующее (резюме): Вышинский освобождён, потому что он ни в чем не виноват. Зеленский предложил обмен на Сенцова, но это полный нонсенс, потому что невиновного нельзя обменивать на террориста

Широкое распространение в соцсетях получила версия задержки с обменом, которую высказывает в том числе главный редактор Цензор.НЕТ ​Юрий Бутусов:

Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена.

Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17".

Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, в ходе сложнейшей операции провезли через блок-посты и кордоны российских спецслужб, потому что Цемах был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов.

Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020-м году.

Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину.

Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности.

Более того - санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила "Боинг". И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минский соглашений. Санкции ЕС - это мощный рычаг, чтобы заставлять Путина, в принципе, о чем-либо с нами договариваться в дальнейшем.

Идут многоуровневые переговоры, они требуют длительного времени, участие принимает несколько центров влияния. Такое не бывает быстрым. Не в наших интересах сейчас поднимать информационную волну.

Цена вопроса очень высока.

Егор Холмогоров

Безусловно, никакой настоящий обмен без Цемаха невозможен. Пусть возвращают. Уступить в этом пункте - чистейшее капитулянтство.

Подтверждения тому, что имя Владимира Цемаха действительно есть в списках заключенных, предназначенных для обмена, пока нет. О тех, кого Украина, возможно, передаст России, вообще мало что известно - если не считать Кирилла Вышинского. Многие комментаторы либеральных взглядов считают большинство из них банальными уголовниками; те же, кто поддерживает Кремль, наоборот, называют пленных украинцев исключительно "террористами".

Леонид Гозман

Ждём обмена. Украинцев - среди них есть ни в чем невиновные, случайные жертвы войны и есть герои. Наших - есть ни в чем не виновные, случайные жертвы войны и есть преступники. Имена украинцев известны, на слуху. Имена наших - нет, за исключением одного журналиста, который, похоже, просто под раздачу попал. Украина билась за своих, России на своих было наплевать.

Дай бог, чтобы обмен состоялся.

Максим Соколов

То есть с украинской стороны есть случайно попавшие под раздачу и герои, преступников нет. Тогда как с русской стороны есть случайно попавшие под раздачу и преступники, героев нет.

Будем знать.​

Сергей Марков

В целом, уменьшение знаковых заключенных должно привести к значительному уменьшению пропагандистских атак в Украине на Россию. А это должно позволить Зеленскому сделать решительные шаги к миру. Такая задумка. Посмотрим, получится ли. Пока в Украине освобождают чистых журналистов как Вышинский, взятых как заложники, а в России явных нарушителей закона. А весь мировой опыт говорит, что отдавать террористам их террористов в обмен на взятых ими заложником, - тупик. Но, с другой стороны, надо создавать лучшую атмосферу для продвижения вперед. Такая вот сложная дилемма.

Олег Кашин

Почитал ленту, люди (знакомые мои всякие) волнуются про обмен, переживают, но как переживают - хотят, чтобы Сенцов, моряки и прочие как можно скорее оказались дома. То есть даже из вежливости мало кто пишет «хочу, чтобы Мефедов скорее был на свободе».

Роман Могучий

Люди переживают за понятные человеческие истории. Поэтому за Сенцова переживать можно, за Вышинского можно, а за безымянных людей — нет. То есть за моряков украинских переживаний гораздо меньше, например. Но они хотя бы существуют, они понятно кто такие. А как переживать за россиянина из списка на обмен, если ты вообще о нём ничего не знаешь?

Александр Морозов

удивительное явление наблюдается вчера и сегодня на патриотических ресурсах: там нет никакого интереса к тем конкретным людям, которых Киев отдает Кремлю. При том, что в списке 12 российских граждан, не говоря уж о ДНРовцах. На Царьграде вообще нет сюжета об обмене. На Новороссии - молчание. Имеются только всякие высказывания об освобождении Вышинского. Ни малейшего интереса к конкретным судьбам.

Елена Рыковцева

Хорошо, мы все замерли, но замерли с надеждой и даже верой. Сенцов, моряки, журналисты, другие заложники , вернутся домой, в Украину.

Но я про них молчу, чтоб не сглазить.

Я хочу сегодня выразить сочувствие единственному персонифицированному представителю другой стороны обмена. Кириллу Вышинскому.

Это же так очевидно, что он не хотел в Россию. Упирался ногами. Это было совершенно очевидно, что он предпочтет сидеть дома, в идеале под домашним арестом, ходить на допросы и прочие процедуры и ждать, когда рассосется. Он понимал, что может не рассосаться, но предпочитал рискнуть. Он очевидно не хотел повторять ни жалкую судьбу Януковича, ни позорную участь куда более мелких беглых собачонок, которые тявкают сейчас на федеральных российских каналах в сторону своей бывшей родины.

Кто у него в России? Скабеева с Киселевым? Ага, те еще кореша. Никого у него в России. У него все дома. И поэтому он упорно держался за сохранение украинского гражданства. И отказывался от включения в «обменные списки». Потому что понятно, что для тех, кого выдают, обратная дорога в страну, которая их обменяла, закрыта на долгие годы.

И он не хотел!!

И его продавили.

В самый последний момент.

Из него выдавила конечно же рос.сторона согласие на обмен.

Потому что там же редкая шушера поедет домой. Которой российская власть, вы удивитесь, стесняется. Которой никто не будет стелить ковровых дорожек.

Им нужен был кто-то статусный. С именем (которое они сами ему во многом создали). На фоне остальной анонимной российской банды. Кто-то такой, за кого они «боролись», как Украина за своих, и вот наконец благодаря обмену вытащили из бандеровских лап!

Нужна картинка живой освобожденной жертвы.

Поэтому продавили Вышинского.

Поедет, куда деваться. Столько лет совместной работы. Не скотина же он неблагодарная.

Аж жалко его, честно-честно.

Не осталась без внимания и роль, которую играет в подготовке обмена новый украинский президент.

Толкователь

Словосочетание «обмен пленных России и Украины» теперь произносится с российской стороны даже околовластными людьми. Т.е. состоялось фактическое признание того факта, что между двумя странами идёт война – ведь именно на войне бывают пленные, а в мирное время – просто заключённые.

Зеленский начинает диктовать смыслы в отношениях двух стран, при Порошенко было обратное.

Алексей Беляков

Кажется, я готов согласиться с Белковским, что «нашим» кандидатом на украинских выборах был Порошенко. При всех публичных инвективах в его адрес. Он нам втайне дорог был тем, что Порошенко – это продолжение вялотекущей бойни, это постоянная конфронтация, это столько пороху в снаряды нашей пропаганды.

А тут Зеленский. Молодой, деловитый, беззлобный. Рьяно нацеленный на мир. Вероятно даже ценой больших компромиссов. Зеленский, блин, не хочет с нами воевать. Он – чувак, голова которого не забита говном и кровью. Человек этого века. Он занимается обменом пленных, и всерьёз. И наши пока явно не очень понимают, как быть с этим пацаном. Гудят и перегреваются. Их компьютеры работают на советских перфокарточках, такие задачи им не под силу. Они даже про этот обмен пленных ни гугу, хуже, чем было со взрывом в Северодвинске. Украинцы пусть мало, осторожно, но говорят. Наши – как отключились. Нет у них такой перфокарточки.