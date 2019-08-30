Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин въехал в Евросоюз по фальшивому паспорту. Такое утверждение содержится в совместном расследовании журнала "Шпигель", группы Bellingcat и российского издания The Insider.

23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид "Бильд" называл его Вадимом Сергеевичем. По данным расследования "Шпигеля" и Bellingcat, подозреваемого зовут Вадим Андреевич Соколов.

По данным расследователей, Соколов въехал на территорию Евросоюза по новому паспорту, выданному в июле 2019 года. Журналистам не удалось обнаружить человека с именем, фамилией и датой рождения, указанной в паспорте ни в одной из российских баз данных, что позволило им предположить, что документ — поддельный. В том числе его нет в базе данных системы Роспаспорт, что должно было привести к его задержанию на границе. Расследователи допускают, что паспорт мог быть удалён из базы, что может указывать на связь Соколова со спецслужбами.

Официальные лица в Берлине личность задержанного не раскрывают, указывая только его российское гражданство, отмечает агентство Reuters. Министерство внутренних дел страны не прокомментировало агентству расследование.