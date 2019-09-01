История повторяется. Владимир Бекиш – о цепочке событий

В свое время, на сегодня уже вполне далекое, где-то в конце 70-х годов прошлого века мне довелось мне узнать о труде под названием "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" Написан этот опус был диссидентом, перебежчиком-эмигрантом, и понятное дело, врагом советских людей и советских идей, по имени Андрей Амальрик. Причем написан давно, ещё в конце 60-х годов.

Я помню, как смеялся тогда над этими "скудоумными потугами" жалкого прихлебателя Запада! Сам я на тот момент был студентом Физтеха, не мыслил себя без космонавтики и ракет, был уверен в том, что мы – Советский Союз – лучше всех, талантливее всех, что мы всех "сделаем". А они там, на Западе, все злобно нам завидуют.

Жизнь тогда была вполне бурной, насыщенной историческими событиями и катаклизмами. Советские войска уже вошли в Афганистан, и уже гибли там (за правое дело, само собой!) советские солдаты. Американцы уже пакостили нам санкциями, бойкотировали Олимпийские игры, которые всё равно состоялись в Москве. А ещё президентом США стал какой-то бывший актер Рейган. И уже объявлена была им, Рейганом, программа СОИ, Стратегическая оборонная инициатива, "Звездные войны" в просторечии. Цель ее заключалась в том, чтобы создать такую систему ПРО с элементами космического базирования, которая защитила бы США от советских баллистических ракет.

К тому моменту я стал советским офицером, убеждённым коммунистом, а по роду деятельности научным сотрудником одного суперсекретного НИИ Министерства обороны. Нашей задачей было создание таких систем вооружений, которые преодолеют любую ПРО и, соответственно, в случае чего уничтожат Америку. Работали мы увлеченно и с удовольствием. И не только мы одни; казалось, что увлечённо работала вся страна. Для меня, советского человека, офицера и коммуниста, по-прежнему было абсолютно очевидно, что сама постановка вопроса о конце существования СССР – бред. И что никакие прогнозы и надежды недругов СССР никогда не сбудутся.

Потому что я точно знал, как могучи наши ракеты, сколько их у нас, как беспомощен Запад перед нами. Правда, уже возникло кое-что, меня смущавшее: у США состояли на вооружении четыре типа ракет, а у СССР – 22 типа… Все требовали своего специфического обслуживания и поддержания, своего личного состава и специалистов. И в довершение к этому мы, военные ученые, бешеными темпами (вместе с сотнями тысяч гражданских ученых и инженеров) разрабатывали средства противодействия американской стратегии "Звездных войн". В общем, гонка вооружений раскручивалась безумная, и тратил на нее СССР более половины своего бюджета… Потому что уступить не мог. Ни за что!

А жизнь по-прежнему была не скучна. В 1983 году над островом Сахалин сбили пассажирский южнокорейский Boeing, погибли 269 человек. От того, что самолет сбили именно мы, отпирался СССР яростно, до последней капли разума: подделывали и уничтожали улики, отчаянно возмущались санкциям. В конце концов, сквозь зубы, сознались, обвинив при этом во всём все равно Запад. Вскоре после этого случилась катастрофа в Чернобыле. Понятное дело, в газетах писали, что все в порядке, ничего особо страшного, всё под контролем; всё, что истерично кричат про ядерную катастрофу на Западе, – ложь и антисоветская клевета. Чем обернулось это "ничего страшного" на самом деле для нашей страны и всего мира, сегодня хорошо известно.

Прошло еще несколько лет, и могучий Советский Союз вдруг издал последний выдох и перестал существовать. Не помогли ни ракеты, ни нерушимая дружба народов, ни нерушимый союз коммунистов и беспартийных. Нерушимая дружба народов СССР трансформировалась в такую неприязнь народов друг к другу, что многие вновь возникшие независимые государства даже кушать не могли, такую неприязнь друг к другу испытывали. Знали бы вы, как я смеялся над собой в 1991 году, как и многие из вас, присутствуя при кончине СССР и вспоминая себя, наивного и доверчивого, конца 1970-х. Формально Андрей Амальрик ошибся на целых семь лет. Но что такое семь лет в масштабах мировой истории?..

Цепочка исторических событий, сопровождавших внезапную и непредвиденную кончину СССР, выглядит так: "войска в чужой стране" – "Олимпиада" – "сбитый Боинг" – "ядерный катаклизм" – "гонка ракетных вооружений" – "кончина страны". Ну что же, всё это теперь уже дело прошлое, и хотя и нет больше СССР, зато есть великая Россия! Которая будет существовать всегда, даже если очередной либерал-лишенец напишет опус-прогноз про то, когда кончится Россия. Опус, конечно, несбыточный и глупый.

Остаётся, положившись на опыт и знание истории, дополнить последнее звено в цепочке событий: "войска в чужой стране" – "Олимпиада" – "сбитый Boeing" – "ядерный инцидент" – "гонка ракетных и космических вооружений" – ???

Потому что россияне лучше всех, талантливее всех, добрее и гуманнее всех. И рейтинг президента на протяжении 20 лет… лучше только в Северной Корее и Туркменистане. И все нам, россиянам, завидуют. Но вот что интересно: жизнь России и мира сегодня ничуть не скучнее, чем в те далекие годы. В 2014 году в России прошла Олимпиада. Хоть и с допинговым скандалом, как потом оказалось, но всё равно с триумфом России. В это же время Россия вошла войсками в Сирию. С благородной целью и исключительно ради национальных интересов. И хоть масштабы не те, конечно, что в Афганистане, но люди тоже гибнут. Вскоре на просторах "Русского мира" (если совсем точно, то над Донбассом) был сбит Boeing. Погибли 298 человек. Отпираются причастные и виновные яростно и изо всех сил, лепят идиотские улики и находят неадекватных свидетелей безусловно чужой, не российской, вины. А потом президентом США стал бизнесмен и телевизионный шоумен Дональд Трамп. Который "льет" из "твиттера Белого дома" такое, что и Америка, и весь мир, похоже, не знают временами, плакать или смеяться.

Ещё некоторое время спустя в России произошло серьезное происшествие, если не сказать катастрофа, с чем-то ядерным, под Северодвинском. Погибли люди. Информацию тщательно скрывают, под предлогом, естественно, государственной тайны и безопасности. Конечно, по масштабам это не Чернобыль. И последствия не те.... Но кто это точно знает: и в Чернобыле тоже думали за неделю управиться и всех жителей Припяти домой вернуть…

Дональд Трамп на днях объявил о создании Космического командования, в довершение к аннулированию Договора о ракетах средней дальности, вдобавок к нарушениям договора по ПРО. И следом тут же выступил президент России – а страна немедленно с восторгом взяла под козырек и приступила к исполнению – с вестью о создании, производстве и постановке на дежурство уникальных систем ракетно-ядерного оружия. Которых нет ни у кого и которые преодолеют любую систему ПРО. И конечно, Россия готова продолжить переговоры по ограничению ракет средней дальности, а в перспективе – и стратегических ракет. Но если они там не одумаются, то и мы в долгу не останемся.

В общем, жить по-прежнему не скучно, хоть масштабы не те, что были в СССР. Ну, так и страна уже не такая. Остаётся, положившись на опыт и знание истории, дополнить последнее звено в цепочке событий: "войска в чужой стране" – "Олимпиада" – "сбитый Боинг" – "ядерный инцидент" – "гонка ракетных и космических вооружений" – ???

Владимир Бекиш – блогер

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