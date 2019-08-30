В Петербурге режиссёр Владимир Бортко (КПРФ) заявил о снятии с выборов

С утра в пятницу поступали противоречивые сообщения о том, что Украина и Россия начали обмен заключенными и удерживаемыми лицами. Позже источники Радио Свобода сообщили, что обмен откладывается до следующей недели, предположительно, на 3 сентября.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила журналистам, что в пятницу обмен не состоится и что пока не определены его окончательные сроки. До этого Гитлянская написала у себя в Фейсбуке, что "сложный процесс переговоров по обмену продолжается", и призвала "не распространять непроверенную информацию".

Об этом же говорится в официальном сообщении Офиса президента Украины. Там подчёркивают, что информация о завершении обмена не соответствует действительности. "Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", – заявили в офисе Владимира Зеленского.

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что Москва и Киев ещё не начали обмен удерживаемыми лицами, он якобы начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы.

Рано утром в пятницу новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка разместил на своей странице в Фейсбуке сообщение сотрудницы Верховной рады Украины Анны Исламовой о том, что "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой".

Удерживавшихся ранее в России украинских моряков, которые были задержаны российскими военными в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, якобы доставили на украинскую территорию. Об этом рано утром сообщил проект "Крым.Реалии" со ссылкой на родных одного из моряков. По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно. По сообщениям других источников из Москвы и Киева, переговоры об обмене всё ещё продолжаются.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолёт с гражданами Украины приземлится в Киеве около пяти утра в пятницу, 30 августа. По информации издания Baza, на аэродроме Остафьево в Новой Москве примерно в час ночи с четверга на пятницу приземлился неопознанный самолёт. О том, что обмен начался, в это же время сообщил со ссылкой на свои источники журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. Об этом же после полуночи в Твиттере писал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. В аэропорту Киева журналистам тем не менее сообщили, что не ожидают самолётов из России в ближайшие часы.

В то же время агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на Валентина Рыбина – адвоката находящихся в заключении на Украине российских граждан, намеченных для обмена, – что его подзащитные по-прежнему находятся в СИЗО.