В Петербурге режиссёр Владимир Бортко (КПРФ) заявил о снятии с выборов

Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. В субботу он намерен подать в избарком официальное заявление об отказе от продолжения своей избирательной кампании. Режиссёр заявил, что не советовался с руководством КПРФ и готов понести наказание за нарушение партийной дисциплины.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Пекин не стал отзывать по просьбе властей Гонконга закон об экстрадиции на материковый Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В Гонконге массовые протесты продолжаются третий месяц. Изначально поводом для выступлений был законопроект об экстрадиции на материковый Китай подозреваемых по уголовным делам. Власти автономии выполнили требование протестующих и отказались рассматривать документ. Однако жители Гонконга продолжают выходить на улицы. Они требуют ещё большей независимости от Пекина и отставки главы администрации города Кэрри Лам.
Накануне гонконгская полиция задержала троих известных оппозиционных активистов. Среди них – лидер протестного движения Джошуа Вонг. Позднее задержанных отпустили. По данным Reuters, полиция подозревает их в организации несанкционированных митингов. Активисты это отрицают.
С начала протестов в июне в общей сложности было задержано около 800 человек. Полиция неоднократно применяла силу к протестующим и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В конце августа полиция впервые применила огнестрельное оружие к митингующим.
Суд в Санкт-Петербурге в пятницу отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты округа "Светлановское" Даниила Кена из-за записей в социальной сети "ВКонтакте". Судья счел, что в опубликованных постах есть агитация, нацистская символика и "разжигание социальной розни". Об этом Кен рассказал изданию "Север.Реалии".
Причиной для снятия с муниципальных выборов стал пост Кена во "ВКонтакте" с фотографиями так называемой "черной агитации", где кандидата обвинили в фашизме. Суд увидел в фотографиях нацистскую символику, которую по закону публиковать нельзя. Вторым основанием для отмены регистрации стала еще одна запись в соцсети, в которой Кен предположил, какое наказание может понести судья за снятие с выборов в "прекрасной России будущего".
"Они сочли, что это моя предвыборная программа и что запись разжигает социальную рознь, побуждающую к нарушению прав и свобод человека в зависимости от его должностного положения", – рассказал кандидат.
Выборгский районный суд отменяет регистрацию Даниила Кена во второй раз. Ранее избирательная комиссия округа "Светлановское" и кандидат в муниципальные депутаты от "Единой России" требовали признать агитацией и нарушением интеллектуальной собственности партии три репоста, которые Кен сделал во "ВКонтакте". Районный суд поддержал иск, но городской суд отменил решение по апелляционной жалобе.
Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин въехал в Евросоюз по фальшивому паспорту. Такое утверждение содержится в совместном расследовании журнала "Шпигель", группы Bellingcat и российского издания The Insider.
23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид "Бильд" называл его Вадимом Сергеевичем. По данным расследования "Шпигеля" и Bellingcat, подозреваемого зовут Вадим Андреевич Соколов.
По данным расследователей, Соколов въехал на территорию Евросоюза по новому паспорту, выданному в июле 2019 года. Журналистам не удалось обнаружить человека с именем, фамилией и датой рождения, указанной в паспорте, ни в одной из российских баз данных, что позволило им предположить, что документ – поддельный. В том числе его нет в базе данных системы "Роспаспорт", что должно было привести к его задержанию на границе. Расследователи допускают, что паспорт мог быть удалён из базы, что может указывать на связь Соколова со спецслужбами.
Официальные лица в Берлине личность задержанного не раскрывают, указывая только его российское гражданство, отмечает агентство Reuters. Министерство внутренних дел страны не прокомментировало агентству расследование.
В московском следственном изоляторе "Лефортово", где находятся осуждённые граждане Украины, в пятницу побывал кум президента России, депутат Верховной рады Виктор Медведчук. При этом ранее туда не пустили адвокатов, представляющих интересы украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко.
Медведчук посетил заключённых Станислава Клыха и Николая Карпюка. С главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" был ещё один её лидер Вадим Рабинович. Они выразили надежду на то, что обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоится.
Адвокатов к Балуху и Кольченко не пустила администрация СИЗО. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков подчеркнул, что это является прямым нарушением закона, "и никакой обмен его не оправдывает".
Прокуратура в Республике Карелия признала, что бывший начальник колонии №7 Сергей Коссиев, который был осужден за злоупотребление должностными полномочиями, до сих пор не этапирован в колонию. Он отбывает наказание в изоляторе, где бывший и действующий начальник были его коллегами по исправительному учреждению. Об этом сообщает "Медиазона".
Как рассказал изданию адвокат одного из потерпевших Павел Котов, Коссиев находится в СИЗО №2, расположенном в 300 метрах от его дома. Он работает в хозотряде. Котов считает, что это было сделано, чтобы облегчить бывшему начальнику колонии условия содержания. В СИЗО Коссиева оставил уже вышедший на пенсию начальник изолятора Александр Бывшев, который раньше был подчиненным Коссиева. Действующий руководитель учреждения – Сергей Морозов – раньше был заместителем Коссиева.
Котов обратился в прокуратуру, ведомство признало нарушение и вынесло представление начальнику регионального управления ФСИН. Приказ о трудоустройстве Коссиева был отменен, но руководители СИЗО наказаны не были.
Предположительно, Коссиева скоро этапируют в колонию. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" сказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. После заявления чиновника в Сегежу (в этом городе находится колония) приехала проверка из Москвы. Ее результаты пока неизвестны.
Бывший заместитель Коссиева Анатолий Луист, которого осудили за те же преступления, был этапирован в колонию после вынесения приговора. Коссиев подал в Сегежский городской суд ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Рассмотрение назначено на 5 сентября.
В 2016 году первый в России осужденный за повторное нарушение правил митинга Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Сегеже. Колонией тогда руководил Коссиев. В 2018 году против него и Анатолия Луиста возбудили уголовные дела о превышении полномочий, но в них не говорилось о применении пыток. Приговор в отношении Коссиева вступил в силу в марте 2019 года. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Второму подсудимому – его бывшему заместителю Анатолию Луисту – дали 3 года колонии.
Турция ведёт переговоры о покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство "РИА Новости". Ранее США отказались поставлять аналогичные самолёты Анкаре из-за покупки ею российских систем ПВО.
"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", – заявил Эрдоган журналистам. 27 августа российские государственные каналы показали, как политик спросил: "Можно купить?" про Су-57 у своего коллеги Владимира Путина.
"Можете купить", – ответил ему Путин и рассмеялся. Пока что Россия является единственной страной, использующей эти самолёты.
Серийное производство Су-57 началось в 2019 году. Согласно планам закупки в российскую армию, до 2028 года страна будет производить 8 истребителей в год, заказаны 76 самолётов. Истребитель разрабатывался с 2002 года, его производство неоднократно переносилось, а двигатель, предполагающий полное соответствие заявленных характеристик самолёта реальным, пока только проходит испытания и будет готов к установке на серийные машины не ранее 2023 года.
В июле Вашингтон официально проинформировали Анкару об отказе от поставок в страну истребителей пятого поколения F-35. Турция изначально участвовала в проекте, в стране производятся части крыла и лючки для самолёта. Их производство будет перенесено в США. Общая стоимость программы по приобретению Турцией 100 истребителей F-35A оценивалась в 25 миллиардов долларов, но по состоянию на 2018 год заказаны были только 50 самолётов, сообщал Центр анализа стратегий и технологий.
Российские предприятия по переработке вторсырья увеличили импорт пластиковых отходов из-за границы. В прошлом году Россия купила пластикового мусора на сумму более 20 миллионов долларов. Это на 32% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК на основании данных таможенной статистики.
Рост импорта отработанного пластика происходит на фоне проблем с так называемой мусорной реформой в России, утверждают компании, которые занимаются переработкой отходов. По данным Гринпис, 94% отходов в стране не сортируется, а отправляется на свалку. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
Общий импорт отходов в 2018 году, согласно данным Росприроднадзора, составил более 314,5 тыс. тонн. Раздельный сбор отходов поможет как экологии, так и экономике, подчеркивают эксперты в беседе с РБК. Переработка одной только макулатуры может, по оценке представителей отрасли, увеличить доходы в ВВП страны на полмиллиарда долларов.
В Бердске Новосибирской области полиция ищет тех, кто написал на спортивной площадке в центре города оскорбительную фразу с упоминанием фамилии президента России Владимира Путина. Она появилась накануне на рампе для скейтеров перед мэрией. В приемной главы местной администрации корреспонденту "Сибирь.Реалий" подтвердили, что видели эту надпись накануне, но сейчас её уже закрасили. О том, чьими силами это было сделано, чиновник ответить не смогла и попросила не отвлекать её от работы.
"Курьер.Среда.Бердск" уточняет, что после фамилии президента стояло слово из трех букв, однако точная цитата не приведена. Саму надпись, по информации издания, было поручено срочно стереть сотрудникам отдела по работе с молодежью городской администрации. По рассказам очевидцев, люди с краской появились на месте через 10 минут. Специалисты этого же подразделения и подали заявление в полицию. Чиновники отметили, что периодически встречают такие надписи и на других объектах и в каждом случае обращаются в МВД.
В местной полиции редакции "Сибирь.Реалий" подтвердили поступление заявления и сообщили о проведении проверки, однако пока подозреваемых нет. Говоря о содержании надписи, собеседник определил её как "оскорбительную". От других комментариев в ведомстве отказались, пообещав сообщить о результатах позже.
В Кремле рассматривает возможность разгонять митинги оппозиции в Москве с привлечением казаков и "ветеранов Донбасса". Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на свои источники. Три источника отмечают, что подобная инициатива исходит из Администрации президента России. Квазигосударственные формирования могут привлечь к разгонам после выборов в Мосгордуму.
По данным издания, казаческие организации и Союз добровольцев Донбасса под руководством одного из бывших лидеров украинских сепаратистов Александра Бородая привлечены властями к подготовке к противодействию митингам оппозиции. Единственное, что останавливает казаков и сторонников сепаратистов от участия в акциях – отсутствие бюджетов на разгон акций, отмечают собеседники "Медузы".
Ближайшая акция оппозиции в Москве запланирована на 31 августа. В этот день в центре города может пройти шествие в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Акция не согласована с городскими властями.
Но на ней казаков и "ветеранов Донбасса" собеседники "Медузы" не ожидают. По словам осведомлённого о переговорах ветерана МВД, на которого ссылаются авторы расследования, в Кремле ждут, когда мэрия Москвы "проиграет улицу оппозиции". До сих пор противодействовать митингам в Москве в 2019 году пытались только представители движения SERB, которое эксперты связывают с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. "SERB пытается бесноваться, но их слишком мало", – говорит источник "Медузы", близкий к ФСБ. Журналисты вспоминают участие людей в казачьей форме в разгоне митинга Алексея Навального в 2018 году.
"Казакам предлагали поучаствовать в замечательном деле – выпороть навальнят", – рассказывает "Медузе" собеседник, близкий к московским казаческим организациям. Один из казачьих атаманов заявил изданию: "Разгонять – это мы согласны. Но ко мне пока не обращались". В Администрации президента ситуацию комментировать отказались.
Начальника новосибирской исправительной колонии №2 Артёма Евсеенко подозревают в получении взятки в один миллион триста тысяч рублей за условно-досрочное освобождение заключённого другой колонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
43-летний Евсеенко, по версии следствия, получил эту сумму за "обеспечение благоприятных условий содержания осуждённого, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения".
Евсеенко обвиняют по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие намеренно ходатайствовать об аресте начальника ИК-2.
В 2017 году специалисты фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" выяснили, что Евсеенко был связан с депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от "Единой России" Глебом Поповцевым.
Практически все тендеры ИК-2 проводились с единственным поставщиком. При этом большая часть компаний, с которыми руководство колонии заключало сельскохозяйственные контракты, принадлежит или контролируется Поповцевым.
При этом правозащитники отмечали, что на территории ИК-2 невозможно ни засевать поля, ни пасти стада – она расположена в черте города, а режим содержания заключённых не позволяет им работать за пределами зоны. В ИК-2 есть и участок колонии-поселения, но там могут находиться не более 25 человек, которые никак не могли бы справиться с заявленными в контрактах объёмами работ.
Тверской суд Москвы отклонил жалобу Константина Коновалова, задержанного 27 июля перед началом несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Дизайнер, которому при задержании сломали ногу, пытался оспорить решение Следственного комитета, который признал действия полицейских правомерными.
Представители следствия в ответе Коновалову заявили, что его обращение не содержит сведений о совершённом полицейскими преступлении. Адвокат пострадавшего подчеркивает, что Следственный комитет не рассматривал жалобу его подзащитного как заявление, не проводил никаких проверок и не допросил его самого.
Прокурор на заседании в пятницу заявил, что сторона обвинения не видит нарушений со стороны следствия, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда.
Одновременно с жалобой Коновалова Тверской суд сегодня рассмотрел и также отклонил иск 17-летнего Александра Костюка, которого задержали на акции протеста 3 августа. По данным правозащитников, подростка, читавшего Конституцию России у памятника Пушкину, при задержании избили четыре бойца ОМОНа.
Росгвардия планирует оснастить сотрудников, работающих на массовых мероприятиях, видеорегистраторами. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
По его словам, видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы – при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа.
В Росгвардии также обсуждается проект приказа об утверждении нагрудного знака военнослужащего, добавил Золотов.
Ранее член Совета Федерации Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий полицейских и сотрудников Росгвардии носить во время службы "хорошо различимый идентификационный номер". Это, по мнению бывшего уполномоченного по правам человека, служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола.
О нагрудных знаках для сотрудников полиции и Росгвардии заговорили после жёстких задержаний во время недавних протестов в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Правоохранители не имели на форме знаков с именами или номерами и скрывали свои лица под балаклавами.
Общественное пространство "Яма" на Хохловской площади в Москве будет закрыто всю пятницу по распоряжению властей. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД. 30 августа студенческие объединения планировали провести там публичную дискуссию о месте политики в университете, а также концерт.
В полиции заявили, что, поскольку мэрия Москвы не получала заявку на это мероприятие, оно незаконно. В связи с этим "возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних", говорится в сообщении МВД. В полиции порекомендовали москвичам "воздержаться" от участия в акции.
Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку арестованных студентов и против политического давления на вузы 30 августа в общественном пространстве "Яма". Организаторы акции решили изменить её формат на дискуссию и, одновременно, обжаловали отказ в суде.
После несогласованной акции 27 июля в Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которая была разогнана полицией, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Подозреваемыми по нему стали 14 человек, в том числе студенты МФТИ, МГТУ им. Баумана, Высшей школы экономики. Учёные из научных и учебных заведений России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве.
Главный редактор оппозиционной газеты "Новые колеса" Игорь Рудников номинирован на ежегодную премию за свободу прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ". 54-летний журналист из Калининграда выдвинут на премию в категории "За отвагу", говорится в пресс-релизе организации.
На издателя и журналиста было совершено несколько покушений, которые он связывает со своей профессиональной деятельностью. Рудников выпустил ряд публикаций с критикой деятельности начальника управления Следственного комитета по Калининградской области генерала Виктора Леденёва и наличия у него дорогой недвижимости.
1 ноября 2017 года Рудников был задержан по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, журналист требовалу Леденёва 50 тысяч долларов за прекращение компрометирующих публикаций в газете. В июне 2019 года суд в Санкт-Петербурге освободил Рудникова из-под стражи. Журналисту переквалифицировали статью обвинения с вымогательства на самоуправство и назначили 550 часов обязательных работ. Ранее прокурор требовал для Рудникова 10 лет лишения свободы.
С утра в пятницу поступали противоречивые сообщения о том, что Украина и Россия начали обмен заключенными и удерживаемыми лицами. Позже источники Радио Свобода сообщили, что обмен откладывается до следующей недели, предположительно, на 3 сентября.
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила журналистам, что в пятницу обмен не состоится и что пока не определены его окончательные сроки. До этого Гитлянская написала у себя в Фейсбуке, что "сложный процесс переговоров по обмену продолжается", и призвала "не распространять непроверенную информацию".
Об этом же говорится в официальном сообщении Офиса президента Украины. Там подчёркивают, что информация о завершении обмена не соответствует действительности. "Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", – заявили в офисе Владимира Зеленского.
Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что Москва и Киев ещё не начали обмен удерживаемыми лицами, он якобы начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы.
Рано утром в пятницу новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка разместил на своей странице в Фейсбуке сообщение сотрудницы Верховной рады Украины Анны Исламовой о том, что "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой".
Удерживавшихся ранее в России украинских моряков, которые были задержаны российскими военными в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, якобы доставили на украинскую территорию. Об этом рано утром сообщил проект "Крым.Реалии" со ссылкой на родных одного из моряков. По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно. По сообщениям других источников из Москвы и Киева, переговоры об обмене всё ещё продолжаются.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолёт с гражданами Украины приземлится в Киеве около пяти утра в пятницу, 30 августа. По информации издания Baza, на аэродроме Остафьево в Новой Москве примерно в час ночи с четверга на пятницу приземлился неопознанный самолёт. О том, что обмен начался, в это же время сообщил со ссылкой на свои источники журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. Об этом же после полуночи в Твиттере писал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. В аэропорту Киева журналистам тем не менее сообщили, что не ожидают самолётов из России в ближайшие часы.
В то же время агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на Валентина Рыбина – адвоката находящихся в заключении на Украине российских граждан, намеченных для обмена, – что его подзащитные по-прежнему находятся в СИЗО.
В четверг на церемонии в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о создании Космического командования Пентагона, цель которого – нейтрализация угрозы в космосе.
По словам президента Трампа, новое "командование поможет защитить жизненные интересы США в космосе, который станет следующим полем боя, что, как мне кажется, ясно всем". Это ответ американской администрации на нарастающий военный потенциал России и Китая в космосе. Китай продемонстрировал, что может уничтожать спутники ракетами, а Россия сообщила, что намеревается создать систему лазерного оружия для использования в космосе.
В июне Сенат утвердил начальника Космического командования – генерала ВВС Джона Рэймонда. Рэймонд заявил, что защита американских объектов в космосе, включая спутники, средства противоракетной обороны и средства связи, будет приоритетной задачей нового командования.
Космическое командование США существовало с 1985 по 2002 годы – результат усилий администрации Рональда Рейгана и его "стратегической оборонной инициативы". Однако после терактов 11 сентября 2001 года управление было упразднено поскольку усилия ВС США сосредоточились на борьбе с радикальным терроризмом.
Белый дом все еще пытается убедить Конгресс создать Космические силы, которые станут шестым родом войск США и первым новым с 1947 года, когда были сформированы ВВС. Как и Палата представителей, так и Сенат включили в бюджет Пентагона положение о создании космических сил однако проекты нижней и верхней палат Конгресса отличаются по некоторым ключевым деталям, в частности – о структуре этих сил, пишет издание The Washington Post.
Сейчас космическое командование насчитывает 287 военнослужащих, генерал Рэймонд сказал, что все еще решается вопрос, где разместить штаб-квартиру командования.
В четверг были обнародованы результаты крупнейшего исследования об истоках однополого сексуального поведения. Ученые пришли к выводу, что не существует изолированного гена, определяющего сексуальное влечение к представителям своего собственного пола, однако примерно 30 процентов такой склонности обусловлена генетическими факторами.
Результаты геномного исследования ДНК почти полумиллиона взрослых в США и Великобритании широко освещаются в американских средствах информации. Оно финансировалось американским Национальным институтом здоровья и другими государственными агентствами.
Было выявлено пять генетических изменений, ранее не связанных с сексуальной ориентацией геев и лесбиянок. Эти варианты чаще встречались у людей, которые сообщали, что когда-то имели однополых сексуальных партнеров. Ученые, однако, предупреждают, что исследование проводилось только среди людей европейского происхождения и что нет доказательств, что схожие результаты будут выявлены среди представителей других этнических групп. Исследователи также подчеркивают, что в центре внимания исследования лежит поведение, а не сексуальная идентичность или ориентация.
Ученые отмечают, что сексуальное поведение определяют тысячи генетических вариантов, скорее всего, взаимодействующих с факторами, которые не наследуются, но что ни один из них сам по себе не вызывает однополого поведения и, таким образом, невозможно предсказать, станет ли данный человек геем или лесбиянкой.
Результаты исследования основаны на генетическом тестировании и опросах.
Большинство участников отвечали на вопросы о частоте их однополых сексуальных отношений, а не о том, считают ли они себя геями или лесбиянками.
Некоторые специалисты критикуют обнародование результатов исследования, поскольку оно не дает однозначного ответа на причины однополого влечения, но позволяет широко интерпретировать их.
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, который должен был состояться в эти выходные.
Трамп сообщил в четверг, что американскую делегацию возглавит вице-президент Майк Пенс. Сам он останется в Вашингтоне, чтобы наблюдать за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган "Дориан". Ожидается, что ураган достигнет американского побережья в субботу. Он может нанести серьёзный ущерб штату. Если прогнозы синоптиков подтвердятся, "Дориан" может стать самым мощным за последние 27 лет ураганом во Флориде. В штате объявлен режим чрезвычайного положения.
В Польше Дональд Трамп планировал принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. Американский президент сообщил главе Польши Анджею Дуде о перемене планов и пообещал посетить Польшу в ближайшее время.
Во время визита Трамп планировал также переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее на этой неделе с Зеленским встречался помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Первоначальные планы включали также посещение президентом Трампом Дании. Однако Дональд Трамп отменил остановку в Копенгагене после того, как премьер-министр страны отказалась обсуждать предложение Трампа о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Спутниковая съёмка зафиксировала взрыв на иранском космодроме имени имама Хомейни на севере страны. Там готовилась к запуску ракета-носитель с телекоммуникационным спутником "Нахид-1". Об этом сообщает агентство Associated Press.
Связан ли взрыв с подготовкой пуска спутника, не сообщается. Иран инцидент пока не комментировал. В то же время на снимках, предоставленных компанией Planet Labs Inc., видны обгоревшие части ракеты и чёрный дым.
По снимкам можно предположить, что ракета взорвалась во время запуска двигателя или сразу после взлёта, сообщил Associated Press эксперт Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. 13 августа иранское агентство "Мехр" сообщало со ссылкой на министра информационных технологий страны, что "Нахид-1" готов к запуску.
В Иркутске и Улан-Удэ организаторы концертов рэпера Face отменили выступления после визита "людей из органов", которые попросили не проводить мерпореятия. Концерты были назначены на 23 и 24 августа, сообщила "Русская служба Би-би-си". Ранее рэпер выступил на митинге в поддержку свободных выборов на проспекте Сахарова.
Исполнитель не получилил от властей никаких документов. В объявлении об отмене выступления в качестве причины названа низкая продажа билетов. "До отмены организатор говорил, что в Улан-Удэ купили билеты около 1200 человек. Это много, особенно для такого бедного города. Площадка, куда нас приглашали, рассчитана на полторы тысячи человек", – прокомментировал эту версию креативный директор рэпера Богдан Дремин. Также в Москве демонтированы афиши концертов Face, запланированных на октябрь и ноябрь.
В конце прошлого года в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Монеточки", "Пошлой Молли" и Face. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, концерты требовали отменить группы родителей.
Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.
Гражданина Украины Роман Сущенко, осужденного в России по обвинению в шпионаже, перевезли из колонии в Кировской области в изолятор "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.
Правозащитники подтвердили, что сейчас в "Лефортове" находится более 30 украинских заключённых. Среди них 24 моряка, захваченные в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Ранее правозащитники сообщили, что в "Лефортово" перевели пятерых украинских заключённых – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Официального подтверждения от администрации СИЗО не поступало. Адвокаты от комментариев отказались.
Ранее в июле омбудсмены России и Украины передали друг другу списки для обмена заключёнными. Они договорились, что обратятся к президентам своих стран с просьбой об их помиловании. В украинском списке 150 человек, среди них и пятеро заключённых, которых, предположительно, перевезли в Москву.
Четыре европейские страны лишились статуса победивших корь. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнь вернулась в Албанию, Грецию, Чехию и Великобританию, сообщается на сайте организации.
За первое полугодие 2019 года в Европе отмечены около 90 тысяч случаев заражения корью, это больше, чем за весь 2018 год, говорится в сообщении ВОЗ. Возвращение болезни может приводить к смертельным случаям.
В среду глава Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье заявила, что в ближайшее время статуса страны, победившей корь, могут лишиться Соединённые Штаты, передавал CBS. Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года. Наиболее пострадавшими странами ВОЗ называет Конго, Мадагаскар и Украину.
В России в 2018 году болезнью заразились более 2,5 тысяч человек, сообщал Роспотребнадзор. Министерство просвещения предложило запретить детям, не прошедшим вакцинацию, ходить в школу, в начале апреля в Минздраве сообщили о работе над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок.
При чём тут антипрививочники?
В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. Эксперты однозначно связывают вспышку заболевания с распространением идеологии отказа от вакцинации.
В начале марта социальная сеть Facebook анонсировала, что будет бороться с пропагандой против прививок после рекомендаций американских законодателей. Компания будет снижать рейтинг страниц, показывающих такую информацию, и запретит рекламу таких страниц. Книги и фильмы против прививок отказался продавать крупнейший в мире интернет-магазин Amazon. Видеосервис Youtube запретил монетизировать такие видео.
В большинстве случаев люди отказываются от иммунизации, опасаясь за своё здоровье или здоровье близких. В частности, распространено мнение, что вакцинация может спровоцировать у детей аутизм. В марте научный журнал Annals of Internal Medicine опубликовал исследование, согласно которому вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) не увеличивает риск аутизма и других расстройств аутистического спектра, не является провоцирующим фактором для детей с повышенной предрасположенностью к ним и не вызывает рост заболеваемости ими в будущем. Исследование проведено на выборке в более чем 657 тысяч детей.
Продавщица, у которой Владимир Путин купил мороженое во время посещения авиасалона МАКС, больше там не работает, сообщает "Московский комсомолец".
Журналисты специально поехали в Жуковский, чтобы купить мороженое на том же месте, на котором покупал его президент России, но не обнаружили ни лотка с продукцией, ни женщины, которая продавала товар. Другие продавщицы утверждают, что ничего не знают о ней.
МК отмечает, что на МАКС-2019, несмотря на множество лотков по продаже мороженого, отсутствуют купленные Путиным вологодский пломбир и пломбир "Коровка из Кореновки".
Ранее СМИ обратили внимание на то, что при посещении авиасалона МАКС Владимир Путин приобрёл мороженое у молодой женщины, которая продавала его президенту России на том же месте ровно два года назад. Пользователи соцсетей высмеяли ситуацию и задались вопросом, в каком звании находится продавщица и повышено ли оно после успешно выполненного второй раз подряд задания.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил совпадение тем, что на авиасалоне каждый год работают одни и те же компании.
Новые скафандры российских космонавтов не позволят им соблюдать предполётную традицию и мочиться на колесо автобуса перед стартом. Об этом в четверг сообщило государственное агентство "РИА Новости". Экипажи советских, а затем российских пилотируемых кораблей делают это с 1961 года, повторяя предполётное действие первого космонавта – Юрия Гагарина.
Гагарин справил нужду перед своим стартом 12 апреля 1961 года. После этого этот ритуал повторяют почти все космонавты-мужчины, стартующие с Байконура. Журнал "Популярная механика" уточнял, что мочиться нужно на заднее правое колесо автобуса, доставляющего космонавтов на стартовый комплекс. Для этого автобус специально останавливается в километре от старта, писала "Комсомольская правда". "Популярная механика" писала, что некоторые женщины-космонавты привозили с собой бутылку с мочой, чтобы присоединиться к традиции.
В спасательных скафандрах "Сокол-М", разработанных для перспективного российского космического корабля "Федерация" (по плану, будет готов к 2024 году), не предусмотрены ширинки, а значит, космонавты не смогут исполнить ритуал. На современных скафандрах существует специальная шнуровка, созданная специально под этот случай, утверждает РИА Новости. Когда космонавты получат новые скафандры – не сообщается.
Что ещё делают российские космонавты перед стартом
В день старта космонавты выходят из гостиницы под песню группы "Земляне" "Земля в иллюминаторе", – утверждает "Комсомольская правда".
Незадолго до старта все космонавты смотрят в учебном центре фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". На нём они учатся операторской работе, писало агентство "РИА Новости".
За 48 часов до старта, при выкатке ракеты космонавтам запрещено на неё смотреть, зато они обязаны в этот день постричься, утверждала "Популярная механика".
"Традиции – очень важны! Это я как медик заявляю, – цитировала "Комсомольская правда" врача Центра подготовки космонавтов Сергея Савина. – И дело не в том, дурацкие они или нет, надоело экипажам смотреть "Белое солнце пустыни" или нет. Конечно, космонавты нервничают перед стартом. И тут важно, чтобы они соблюдали ритуалы и понимали – и они сделали точно то же самое, что и их предшественники, у которых были удачные полеты".
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