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Лицом к событию

Протест влияет на выборы

Протесты 17 августа 2019 г.

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Есть ли отклик на московские и "мусорные" протесты в других регионах? Что теперь ждать от единого дня голосования 8 сентября? Будут ли 2-е туры губернаторских выборов? Возможны ли неожиданности? Обсуждают политологи Александр Кынев, Дмитрий Орлов (член Высшего Совета партии "Единая Россия"), кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, политики Михаил Светов (Либертарианская партия РФ), Сергей Дьячков (Новосибирск), Сергей Михайлов (Республика Алтай).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 30 августа в 19:05

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