Пикник на обочине. Эфир в 19.05

Как связаны свобода творчества, личная и социальные свободы? Квартирники, посиделки на кухнях, фестивали для своих, джем-сейшны: как и с какой целью работают эти лаборатории современной культуры?

Театр, перформенс, хеппенинг, фестиваль одного дня. "Бесполезные песни". Рок-н-ролл и политика. Рок-н-ролл в частном пространстве и камерном формате.

Чем заняты рок-звезды эпохи перестройки сегодня? Похожа ли нынешняя культурная ситуация на эпоху застоя в Советском Союзе?

Опен-эйр на даче Василия Шумова (группа "Центр"). Музыканты и художники Владимир Рацкевич (лидер группы "Рубиновая атака"), Евгений Калачёв ("Оберманекены", JFF), Никола Овчинников (“Среднерусская возвышенность”), Андрей Лежнев (ИБВЖ), Евгений Ильницкий ("Центр"), промоутер Вова Терех, художник Сергей Мироненко, арт-критик Елизавета Плавинская.

Ведет программу Елена Фанайлова