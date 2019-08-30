Памятник маршалу Коневу в Праге обнесён лесами и закрыт

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге одет в леса и закрыт плотной тканью - таково решение пражских властей. Это сделано, как официально объявлено, для временного сохранения "спорной статуи" от посягательств вандалов. Городские власти обсуждают дальнейшую судьбу памятника советскому военачальнику, известному в Чехии как, одновременно, освободитель Праги в 1945 году и палач Венгерского восстания в 1956 году.

Фигура маршала неоднократно подвергалась вандализму. Последний раз это произошло несколько дней назад, когда неизвестный облил статую красной краской. Посольство России в Чехии резко осудило произошедшее как "варварский акт" и оскорбление памяти солдат Красной армии.

Памятник Коневу в Праге установили в 1980 году. Ранее власти Праги 6 предлагали переместить монумент в парк рядом с российской дипмиссией.

Маршал Советского Союза Иван Конев (1897–1973) в годы войны с нацистской Германией командовал несколькими фронтами, участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, освобождении Украины от немецких войск.

Весной 1945 года войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили большую часть территории Чехословакии и 9 мая вступили в Прагу. В 1946 году в честь Конева была названа Подебрадска улица в Праге. Вопрос о переименовании улицы находится на рассмотрении местных властей.

В послевоенные годы маршал Конев участвовал в подавлении Венгерского национального восстания (1956), командовал Группой советских войск в Германии в период Берлинского кризиса (1961) и, по мнению ряда историков, принимал участие в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968).