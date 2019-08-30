Расследование дела о шпионаже в отношении Пола Уилана завершено

Расследование дела в отношении Пола Уилана, гражданина США, обвиняемого в России в шпионаже, "практически завершено". Как заявил адвокат Владимир Жеребенков, в пятницу 30 августа следователь предъявил Уилану обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката, Уилан не признаёт себя виновным.
Адвокат отметил, что пока не знает точного объёма материалов дела, которые должны быть изучены им, но предполагает, что на ознакомление понадобится не менее полутора-двух месяцев.
Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о помощи. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.
Неделей ранее посольство США в России заявило, что здоровье Пола Уилана, содержащегося в следственном изоляторе "Лефортово", находится под угрозой. По данным дипмиссии, руководство СИЗО отказывается представить медицинские документы или разрешить проведение независимого медосмотра. Посольство призвало отпустить американца домой, чтобы тот смог "получить надлежащую медпомощь".
23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге одет в леса и закрыт плотной тканью - таково решение пражских властей. Это сделано, как официально объявлено, для временного сохранения "спорной статуи" от посягательств вандалов. Городские власти обсуждают дальнейшую судьбу памятника советскому военачальнику, известному в Чехии как, одновременно, освободитель Праги в 1945 году и палач Венгерского восстания в 1956 году.
Фигура маршала неоднократно подвергалась вандализму. Последний раз это произошло несколько дней назад, когда неизвестный облил статую красной краской. Посольство России в Чехии резко осудило произошедшее как "варварский акт" и оскорбление памяти солдат Красной армии.
Памятник Коневу в Праге установили в 1980 году. Ранее власти Праги 6 предлагали переместить монумент в парк рядом с российской дипмиссией.
Маршал Советского Союза Иван Конев (1897–1973) в годы войны с нацистской Германией командовал несколькими фронтами, участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, освобождении Украины от немецких войск.
Весной 1945 года войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили большую часть территории Чехословакии и 9 мая вступили в Прагу. В 1946 году в честь Конева была названа Подебрадска улица в Праге. Вопрос о переименовании улицы находится на рассмотрении местных властей.
В послевоенные годы маршал Конев участвовал в подавлении Венгерского национального восстания (1956), командовал Группой советских войск в Германии в период Берлинского кризиса (1961) и, по мнению ряда историков, принимал участие в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968).
Суд в Пскове 30 сентября отказал в удовлетворении административного иска радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и порталу "Псковская лента новостей". СМИ обжаловали выданное Роскомнадзором предупреждение о недопустимости злоупотреблением свободой массовой информации. Оно было связано с выступлением на радио журналистки Светланы Прокопьевой, которую подозревают в оправдании терроризма. .
В одном из выпусков передачи "Минутка просветления" журналистка рассуждала о теракте в Архангельске, когда 17-летний подросток взорвал самодельное устройство у входа в здание местного управления ФСБ. По мнению журналистки, этот поступок мог быть спровоцирован действиями политического режима.
Представляющие интересы СМИ адвокаты раскритиковали сделанную по заказу суда лингвистическую экспертизу. Юристы заявили, что эксперты использовали несуществующие методики. Их позицию поддержала приглашенная на заседание доцент кафедры журналистики МГУ, Елена Кара-Мурза. Она обратила внимание на то, что в исследовании скомпонованы отрывки, предложения и словосочетания из разных частей передачи Прокопьевой, что недопустимо для такой экспертизы.
Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которого обвиняют по делу о "массовых беспорядках" на митинге 27 июля. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Илью Новикова.
По словам юриста, 10 видеороликов будут проверять на экстремизм. На блог Жукова подписано 140 тысяч человек, а самое популярное видео собрало более 700 тысяч просмотров. Новиков утверждает, что у следствия "ничего нет" на блогера по делу о беспорядках.
Ранее следователи провели выемку документов в Высшей школе экономики, изъяв личное дело и курсовые работы студента. 21-летний учащийся ВШЭ Егор Жуков после акции 27 июля призвал с своём блоге поддерживать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у студента прошли обыски, после которых его арестовали на два месяца.
В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой Жуков якобы "делал жесты направо" и таким образом управлял толпой. Вину студент отрицает. Как отметил Илья Новиков, на видеозаписях с акции у Мосгордумы нет ни одного эпизода, где Жуков ведёт себя агрессивно.
Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару. Освободить Егора Жукова и других учащихся, арестованных по "московскому делу", требуют представители научного сообщества в России и за её пределами.
Кандидат от КПРФ, режиссёр Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. В субботу он намерен подать в избирком официальное заявление об отказе от продолжения своей избирательной кампании. Режиссёр заявил, что не советовался с руководством КПРФ и готов понести наказание за нарушение партийной дисциплины.
Я пришёл играть в футбол, а мне предлагают играть в подкидного дурака
"Я пришёл играть в футбол, а мне предлагают играть в подкидного дурака", – заявил Бортко, выступая на теледебатах с соперниками, после чего покинул студию телеканала.
Решение режиссёра Владимира Бортко сняться с выборов губернатора Санкт-Петербурга является большой ошибкой, он не имел права принимать его без согласования с партией, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, сообщило издание "Ведомости".
Временный глава Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал выход Бортко из избирательной кампании "потерей бойца". Как пишет "Медуза", теперь Беглову будет проще победить в первом туре. Один из популярных оппозиционных политиков, представитель "Яблока" Борис Вишневский, не допущенный к участию в выборах, считает, что "товарищи из Смольного" убедились в слабости Беглова. По словам Вишневского, "даже при трёх согласованных кандидатах, включая Бортко, получается второй тур, а во втором туре Беглов проигрывает", — сказал Вишневский "Медузе". По мнению оппозиционера из "Яблока", решение по Бортко было принято в Москве при непосредственном участии руководства КПРФ.
Не был допущен к выборам и депутат законодательного собрания Максим Резник, резко критиковавший Александра Беглова.
Источник "Медузы", знакомый с раскладом сил в законодательном собрании Санкт-Петербурга, рассказал, что кампания Бортко изначально была согласована с властями. Однако в последнее время стало очевидным, что Беглов не сможет набрать 50 процентов без крупных. фальсификаций.
Кандидатура Владимира Бортко для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга была рекомендована петербургским городским комитетом КПРФ в 2 марта 2019 года.
Пекин не стал отзывать по просьбе властей Гонконга закон об экстрадиции на материковый Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В Гонконге массовые протесты продолжаются третий месяц. Изначально поводом для выступлений был законопроект об экстрадиции на материковый Китай подозреваемых по уголовным делам. Власти автономии выполнили требование протестующих и отказались рассматривать документ. Однако жители Гонконга продолжают выходить на улицы. Они требуют ещё большей независимости от Пекина и отставки главы администрации города Кэрри Лам.
Накануне гонконгская полиция задержала троих известных оппозиционных активистов. Среди них – лидер протестного движения Джошуа Вонг. Позднее задержанных отпустили. По данным Reuters, полиция подозревает их в организации несанкционированных митингов. Активисты это отрицают.
С начала протестов в июне в общей сложности было задержано около 800 человек. Полиция неоднократно применяла силу к протестующим и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В конце августа полиция впервые применила огнестрельное оружие к митингующим.
Суд в Санкт-Петербурге в пятницу отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты округа "Светлановское" Даниила Кена из-за записей в социальной сети "ВКонтакте". Судья счел, что в опубликованных постах есть агитация, нацистская символика и "разжигание социальной розни". Об этом Кен рассказал изданию "Север.Реалии".
Причиной для снятия с муниципальных выборов стал пост Кена во "ВКонтакте" с фотографиями так называемой "черной агитации", где кандидата обвинили в фашизме. Суд увидел в фотографиях нацистскую символику, которую по закону публиковать нельзя. Вторым основанием для отмены регистрации стала еще одна запись в соцсети, в которой Кен предположил, какое наказание может понести судья за снятие с выборов в "прекрасной России будущего".
"Они сочли, что это моя предвыборная программа и что запись разжигает социальную рознь, побуждающую к нарушению прав и свобод человека в зависимости от его должностного положения", – рассказал кандидат.
Выборгский районный суд отменяет регистрацию Даниила Кена во второй раз. Ранее избирательная комиссия округа "Светлановское" и кандидат в муниципальные депутаты от "Единой России" требовали признать агитацией и нарушением интеллектуальной собственности партии три репоста, которые Кен сделал во "ВКонтакте". Районный суд поддержал иск, но городской суд отменил решение по апелляционной жалобе.
Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин въехал в Евросоюз по фальшивому паспорту. Такое утверждение содержится в совместном расследовании журнала "Шпигель", группы Bellingcat и российского издания The Insider.
23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид "Бильд" называл его Вадимом Сергеевичем. По данным расследования "Шпигеля" и Bellingcat, подозреваемого зовут Вадим Андреевич Соколов.
По данным расследователей, Соколов въехал на территорию Евросоюза по новому паспорту, выданному в июле 2019 года. Журналистам не удалось обнаружить человека с именем, фамилией и датой рождения, указанной в паспорте, ни в одной из российских баз данных, что позволило им предположить, что документ – поддельный. В том числе его нет в базе данных системы "Роспаспорт", что должно было привести к его задержанию на границе. Расследователи допускают, что паспорт мог быть удалён из базы, что может указывать на связь Соколова со спецслужбами.
Официальные лица в Берлине личность задержанного не раскрывают, указывая только его российское гражданство, отмечает агентство Reuters. Министерство внутренних дел страны не прокомментировало агентству расследование.
В московском следственном изоляторе "Лефортово", где находятся осуждённые граждане Украины, в пятницу побывал кум президента России, депутат Верховной рады Виктор Медведчук. При этом ранее туда не пустили адвокатов, представляющих интересы украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко.
Медведчук посетил заключённых Станислава Клыха и Николая Карпюка. С главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" был ещё один её лидер Вадим Рабинович. Они выразили надежду на то, что обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоится.
Адвокатов к Балуху и Кольченко не пустила администрация СИЗО. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков подчеркнул, что это является прямым нарушением закона, "и никакой обмен его не оправдывает".
Прокуратура в Республике Карелия признала, что бывший начальник колонии №7 Сергей Коссиев, который был осужден за злоупотребление должностными полномочиями, до сих пор не этапирован в колонию. Он отбывает наказание в изоляторе, где бывший и действующий начальник были его коллегами по исправительному учреждению. Об этом сообщает "Медиазона".
Как рассказал изданию адвокат одного из потерпевших Павел Котов, Коссиев находится в СИЗО №2, расположенном в 300 метрах от его дома. Он работает в хозотряде. Котов считает, что это было сделано, чтобы облегчить бывшему начальнику колонии условия содержания. В СИЗО Коссиева оставил уже вышедший на пенсию начальник изолятора Александр Бывшев, который раньше был подчиненным Коссиева. Действующий руководитель учреждения – Сергей Морозов – раньше был заместителем Коссиева.
Котов обратился в прокуратуру, ведомство признало нарушение и вынесло представление начальнику регионального управления ФСИН. Приказ о трудоустройстве Коссиева был отменен, но руководители СИЗО наказаны не были.
Предположительно, Коссиева скоро этапируют в колонию. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" сказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. После заявления чиновника в Сегежу (в этом городе находится колония) приехала проверка из Москвы. Ее результаты пока неизвестны.
Бывший заместитель Коссиева Анатолий Луист, которого осудили за те же преступления, был этапирован в колонию после вынесения приговора. Коссиев подал в Сегежский городской суд ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Рассмотрение назначено на 5 сентября.
В 2016 году первый в России осужденный за повторное нарушение правил митинга Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Сегеже. Колонией тогда руководил Коссиев. В 2018 году против него и Анатолия Луиста возбудили уголовные дела о превышении полномочий, но в них не говорилось о применении пыток. Приговор в отношении Коссиева вступил в силу в марте 2019 года. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Второму подсудимому – его бывшему заместителю Анатолию Луисту – дали 3 года колонии.
Турция ведёт переговоры о покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство "РИА Новости". Ранее США отказались поставлять аналогичные самолёты Анкаре из-за покупки ею российских систем ПВО.
"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", – заявил Эрдоган журналистам. 27 августа российские государственные каналы показали, как политик спросил: "Можно купить?" про Су-57 у своего коллеги Владимира Путина.
"Можете купить", – ответил ему Путин и рассмеялся. Пока что Россия является единственной страной, использующей эти самолёты.
Серийное производство Су-57 началось в 2019 году. Согласно планам закупки в российскую армию, до 2028 года страна будет производить 8 истребителей в год, заказаны 76 самолётов. Истребитель разрабатывался с 2002 года, его производство неоднократно переносилось, а двигатель, предполагающий полное соответствие заявленных характеристик самолёта реальным, пока только проходит испытания и будет готов к установке на серийные машины не ранее 2023 года.
В июле Вашингтон официально проинформировали Анкару об отказе от поставок в страну истребителей пятого поколения F-35. Турция изначально участвовала в проекте, в стране производятся части крыла и лючки для самолёта. Их производство будет перенесено в США. Общая стоимость программы по приобретению Турцией 100 истребителей F-35A оценивалась в 25 миллиардов долларов, но по состоянию на 2018 год заказаны были только 50 самолётов, сообщал Центр анализа стратегий и технологий.
Российские предприятия по переработке вторсырья увеличили импорт пластиковых отходов из-за границы. В прошлом году Россия купила пластикового мусора на сумму более 20 миллионов долларов. Это на 32% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК на основании данных таможенной статистики.
Рост импорта отработанного пластика происходит на фоне проблем с так называемой мусорной реформой в России, утверждают компании, которые занимаются переработкой отходов. По данным Гринпис, 94% отходов в стране не сортируется, а отправляется на свалку. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
Общий импорт отходов в 2018 году, согласно данным Росприроднадзора, составил более 314,5 тыс. тонн. Раздельный сбор отходов поможет как экологии, так и экономике, подчеркивают эксперты в беседе с РБК. Переработка одной только макулатуры может, по оценке представителей отрасли, увеличить доходы в ВВП страны на полмиллиарда долларов.
В Бердске Новосибирской области полиция ищет тех, кто написал на спортивной площадке в центре города оскорбительную фразу с упоминанием фамилии президента России Владимира Путина. Она появилась накануне на рампе для скейтеров перед мэрией. В приемной главы местной администрации корреспонденту "Сибирь.Реалий" подтвердили, что видели эту надпись накануне, но сейчас её уже закрасили. О том, чьими силами это было сделано, чиновник ответить не смогла и попросила не отвлекать её от работы.
"Курьер.Среда.Бердск" уточняет, что после фамилии президента стояло слово из трех букв, однако точная цитата не приведена. Саму надпись, по информации издания, было поручено срочно стереть сотрудникам отдела по работе с молодежью городской администрации. По рассказам очевидцев, люди с краской появились на месте через 10 минут. Специалисты этого же подразделения и подали заявление в полицию. Чиновники отметили, что периодически встречают такие надписи и на других объектах и в каждом случае обращаются в МВД.
В местной полиции редакции "Сибирь.Реалий" подтвердили поступление заявления и сообщили о проведении проверки, однако пока подозреваемых нет. Говоря о содержании надписи, собеседник определил её как "оскорбительную". От других комментариев в ведомстве отказались, пообещав сообщить о результатах позже.
В Кремле рассматривает возможность разгонять митинги оппозиции в Москве с привлечением казаков и "ветеранов Донбасса". Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на свои источники. Три источника отмечают, что подобная инициатива исходит из Администрации президента России. Квазигосударственные формирования могут привлечь к разгонам после выборов в Мосгордуму.
По данным издания, казаческие организации и Союз добровольцев Донбасса под руководством одного из бывших лидеров украинских сепаратистов Александра Бородая привлечены властями к подготовке к противодействию митингам оппозиции. Единственное, что останавливает казаков и сторонников сепаратистов от участия в акциях – отсутствие бюджетов на разгон акций, отмечают собеседники "Медузы".
Ближайшая акция оппозиции в Москве запланирована на 31 августа. В этот день в центре города может пройти шествие в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Акция не согласована с городскими властями.
Но на ней казаков и "ветеранов Донбасса" собеседники "Медузы" не ожидают. По словам осведомлённого о переговорах ветерана МВД, на которого ссылаются авторы расследования, в Кремле ждут, когда мэрия Москвы "проиграет улицу оппозиции". До сих пор противодействовать митингам в Москве в 2019 году пытались только представители движения SERB, которое эксперты связывают с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. "SERB пытается бесноваться, но их слишком мало", – говорит источник "Медузы", близкий к ФСБ. Журналисты вспоминают участие людей в казачьей форме в разгоне митинга Алексея Навального в 2018 году.
"Казакам предлагали поучаствовать в замечательном деле – выпороть навальнят", – рассказывает "Медузе" собеседник, близкий к московским казаческим организациям. Один из казачьих атаманов заявил изданию: "Разгонять – это мы согласны. Но ко мне пока не обращались". В Администрации президента ситуацию комментировать отказались.
Начальника новосибирской исправительной колонии №2 Артёма Евсеенко подозревают в получении взятки в один миллион триста тысяч рублей за условно-досрочное освобождение заключённого другой колонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
43-летний Евсеенко, по версии следствия, получил эту сумму за "обеспечение благоприятных условий содержания осуждённого, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения".
Евсеенко обвиняют по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие намеренно ходатайствовать об аресте начальника ИК-2.
В 2017 году специалисты фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" выяснили, что Евсеенко был связан с депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от "Единой России" Глебом Поповцевым.
Практически все тендеры ИК-2 проводились с единственным поставщиком. При этом большая часть компаний, с которыми руководство колонии заключало сельскохозяйственные контракты, принадлежит или контролируется Поповцевым.
При этом правозащитники отмечали, что на территории ИК-2 невозможно ни засевать поля, ни пасти стада – она расположена в черте города, а режим содержания заключённых не позволяет им работать за пределами зоны. В ИК-2 есть и участок колонии-поселения, но там могут находиться не более 25 человек, которые никак не могли бы справиться с заявленными в контрактах объёмами работ.
Тверской суд Москвы отклонил жалобу Константина Коновалова, задержанного 27 июля перед началом несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Дизайнер, которому при задержании сломали ногу, пытался оспорить решение Следственного комитета, который признал действия полицейских правомерными.
Представители следствия в ответе Коновалову заявили, что его обращение не содержит сведений о совершённом полицейскими преступлении. Адвокат пострадавшего подчеркивает, что Следственный комитет не рассматривал жалобу его подзащитного как заявление, не проводил никаких проверок и не допросил его самого.
Прокурор на заседании в пятницу заявил, что сторона обвинения не видит нарушений со стороны следствия, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда.
Одновременно с жалобой Коновалова Тверской суд сегодня рассмотрел и также отклонил иск 17-летнего Александра Костюка, которого задержали на акции протеста 3 августа. По данным правозащитников, подростка, читавшего Конституцию России у памятника Пушкину, при задержании избили четыре бойца ОМОНа.
Росгвардия планирует оснастить сотрудников, работающих на массовых мероприятиях, видеорегистраторами. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
По его словам, видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы – при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа.
В Росгвардии также обсуждается проект приказа об утверждении нагрудного знака военнослужащего, добавил Золотов.
Ранее член Совета Федерации Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий полицейских и сотрудников Росгвардии носить во время службы "хорошо различимый идентификационный номер". Это, по мнению бывшего уполномоченного по правам человека, служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола.
О нагрудных знаках для сотрудников полиции и Росгвардии заговорили после жёстких задержаний во время недавних протестов в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Правоохранители не имели на форме знаков с именами или номерами и скрывали свои лица под балаклавами.
Общественное пространство "Яма" на Хохловской площади в Москве будет закрыто всю пятницу по распоряжению властей. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД. 30 августа студенческие объединения планировали провести там публичную дискуссию о месте политики в университете, а также концерт.
В полиции заявили, что, поскольку мэрия Москвы не получала заявку на это мероприятие, оно незаконно. В связи с этим "возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних", говорится в сообщении МВД. В полиции порекомендовали москвичам "воздержаться" от участия в акции.
Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку арестованных студентов и против политического давления на вузы 30 августа в общественном пространстве "Яма". Организаторы акции решили изменить её формат на дискуссию и, одновременно, обжаловали отказ в суде.
После несогласованной акции 27 июля в Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которая была разогнана полицией, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Подозреваемыми по нему стали 14 человек, в том числе студенты МФТИ, МГТУ им. Баумана, Высшей школы экономики. Учёные из научных и учебных заведений России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве.
Главный редактор оппозиционной газеты "Новые колеса" Игорь Рудников номинирован на ежегодную премию за свободу прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ". 54-летний журналист из Калининграда выдвинут на премию в категории "За отвагу", говорится в пресс-релизе организации.
На издателя и журналиста было совершено несколько покушений, которые он связывает со своей профессиональной деятельностью. Рудников выпустил ряд публикаций с критикой деятельности начальника управления Следственного комитета по Калининградской области генерала Виктора Леденёва и наличия у него дорогой недвижимости.
1 ноября 2017 года Рудников был задержан по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, журналист требовалу Леденёва 50 тысяч долларов за прекращение компрометирующих публикаций в газете. В июне 2019 года суд в Санкт-Петербурге освободил Рудникова из-под стражи. Журналисту переквалифицировали статью обвинения с вымогательства на самоуправство и назначили 550 часов обязательных работ. Ранее прокурор требовал для Рудникова 10 лет лишения свободы.
С утра в пятницу поступали противоречивые сообщения о том, что Украина и Россия начали обмен заключенными и удерживаемыми лицами. Позже источники Радио Свобода сообщили, что обмен откладывается до следующей недели, предположительно, на 3 сентября.
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила журналистам, что в пятницу обмен не состоится и что пока не определены его окончательные сроки. До этого Гитлянская написала у себя в Фейсбуке, что "сложный процесс переговоров по обмену продолжается", и призвала "не распространять непроверенную информацию".
Об этом же говорится в официальном сообщении Офиса президента Украины. Там подчёркивают, что информация о завершении обмена не соответствует действительности. "Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", – заявили в офисе Владимира Зеленского.
Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что Москва и Киев ещё не начали обмен удерживаемыми лицами, он якобы начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы.
Рано утром в пятницу новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка разместил на своей странице в Фейсбуке сообщение сотрудницы Верховной рады Украины Анны Исламовой о том, что "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой".
Удерживавшихся ранее в России украинских моряков, которые были задержаны российскими военными в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, якобы доставили на украинскую территорию. Об этом рано утром сообщил проект "Крым.Реалии" со ссылкой на родных одного из моряков. По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно. По сообщениям других источников из Москвы и Киева, переговоры об обмене всё ещё продолжаются.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолёт с гражданами Украины приземлится в Киеве около пяти утра в пятницу, 30 августа. По информации издания Baza, на аэродроме Остафьево в Новой Москве примерно в час ночи с четверга на пятницу приземлился неопознанный самолёт. О том, что обмен начался, в это же время сообщил со ссылкой на свои источники журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. Об этом же после полуночи в Твиттере писал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. В аэропорту Киева журналистам тем не менее сообщили, что не ожидают самолётов из России в ближайшие часы.
В то же время агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на Валентина Рыбина – адвоката находящихся в заключении на Украине российских граждан, намеченных для обмена, – что его подзащитные по-прежнему находятся в СИЗО.
В четверг на церемонии в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о создании Космического командования Пентагона, цель которого – нейтрализация угрозы в космосе.
По словам президента Трампа, новое "командование поможет защитить жизненные интересы США в космосе, который станет следующим полем боя, что, как мне кажется, ясно всем". Это ответ американской администрации на нарастающий военный потенциал России и Китая в космосе. Китай продемонстрировал, что может уничтожать спутники ракетами, а Россия сообщила, что намеревается создать систему лазерного оружия для использования в космосе.
В июне Сенат утвердил начальника Космического командования – генерала ВВС Джона Рэймонда. Рэймонд заявил, что защита американских объектов в космосе, включая спутники, средства противоракетной обороны и средства связи, будет приоритетной задачей нового командования.
Космическое командование США существовало с 1985 по 2002 годы – результат усилий администрации Рональда Рейгана и его "стратегической оборонной инициативы". Однако после терактов 11 сентября 2001 года управление было упразднено поскольку усилия ВС США сосредоточились на борьбе с радикальным терроризмом.
Белый дом все еще пытается убедить Конгресс создать Космические силы, которые станут шестым родом войск США и первым новым с 1947 года, когда были сформированы ВВС. Как и Палата представителей, так и Сенат включили в бюджет Пентагона положение о создании космических сил однако проекты нижней и верхней палат Конгресса отличаются по некоторым ключевым деталям, в частности – о структуре этих сил, пишет издание The Washington Post.
Сейчас космическое командование насчитывает 287 военнослужащих, генерал Рэймонд сказал, что все еще решается вопрос, где разместить штаб-квартиру командования.
В четверг были обнародованы результаты крупнейшего исследования об истоках однополого сексуального поведения. Ученые пришли к выводу, что не существует изолированного гена, определяющего сексуальное влечение к представителям своего собственного пола, однако примерно 30 процентов такой склонности обусловлена генетическими факторами.
Результаты геномного исследования ДНК почти полумиллиона взрослых в США и Великобритании широко освещаются в американских средствах информации. Оно финансировалось американским Национальным институтом здоровья и другими государственными агентствами.
Было выявлено пять генетических изменений, ранее не связанных с сексуальной ориентацией геев и лесбиянок. Эти варианты чаще встречались у людей, которые сообщали, что когда-то имели однополых сексуальных партнеров. Ученые, однако, предупреждают, что исследование проводилось только среди людей европейского происхождения и что нет доказательств, что схожие результаты будут выявлены среди представителей других этнических групп. Исследователи также подчеркивают, что в центре внимания исследования лежит поведение, а не сексуальная идентичность или ориентация.
Ученые отмечают, что сексуальное поведение определяют тысячи генетических вариантов, скорее всего, взаимодействующих с факторами, которые не наследуются, но что ни один из них сам по себе не вызывает однополого поведения и, таким образом, невозможно предсказать, станет ли данный человек геем или лесбиянкой.
Результаты исследования основаны на генетическом тестировании и опросах.
Большинство участников отвечали на вопросы о частоте их однополых сексуальных отношений, а не о том, считают ли они себя геями или лесбиянками.
Некоторые специалисты критикуют обнародование результатов исследования, поскольку оно не дает однозначного ответа на причины однополого влечения, но позволяет широко интерпретировать их.
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, который должен был состояться в эти выходные.
Трамп сообщил в четверг, что американскую делегацию возглавит вице-президент Майк Пенс. Сам он останется в Вашингтоне, чтобы наблюдать за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган "Дориан". Ожидается, что ураган достигнет американского побережья в субботу. Он может нанести серьёзный ущерб штату. Если прогнозы синоптиков подтвердятся, "Дориан" может стать самым мощным за последние 27 лет ураганом во Флориде. В штате объявлен режим чрезвычайного положения.
В Польше Дональд Трамп планировал принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. Американский президент сообщил главе Польши Анджею Дуде о перемене планов и пообещал посетить Польшу в ближайшее время.
Во время визита Трамп планировал также переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее на этой неделе с Зеленским встречался помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Первоначальные планы включали также посещение президентом Трампом Дании. Однако Дональд Трамп отменил остановку в Копенгагене после того, как премьер-министр страны отказалась обсуждать предложение Трампа о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Спутниковая съёмка зафиксировала взрыв на иранском космодроме имени имама Хомейни на севере страны. Там готовилась к запуску ракета-носитель с телекоммуникационным спутником "Нахид-1". Об этом сообщает агентство Associated Press.
Связан ли взрыв с подготовкой пуска спутника, не сообщается. Иран инцидент пока не комментировал. В то же время на снимках, предоставленных компанией Planet Labs Inc., видны обгоревшие части ракеты и чёрный дым.
По снимкам можно предположить, что ракета взорвалась во время запуска двигателя или сразу после взлёта, сообщил Associated Press эксперт Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. 13 августа иранское агентство "Мехр" сообщало со ссылкой на министра информационных технологий страны, что "Нахид-1" готов к запуску.
В Иркутске и Улан-Удэ организаторы концертов рэпера Face отменили выступления после визита "людей из органов", которые попросили не проводить мерпореятия. Концерты были назначены на 23 и 24 августа, сообщила "Русская служба Би-би-си". Ранее рэпер выступил на митинге в поддержку свободных выборов на проспекте Сахарова.
Исполнитель не получилил от властей никаких документов. В объявлении об отмене выступления в качестве причины названа низкая продажа билетов. "До отмены организатор говорил, что в Улан-Удэ купили билеты около 1200 человек. Это много, особенно для такого бедного города. Площадка, куда нас приглашали, рассчитана на полторы тысячи человек", – прокомментировал эту версию креативный директор рэпера Богдан Дремин. Также в Москве демонтированы афиши концертов Face, запланированных на октябрь и ноябрь.
В конце прошлого года в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Монеточки", "Пошлой Молли" и Face. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, концерты требовали отменить группы родителей.
Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.
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