Расследование дела о шпионаже в отношении Пола Уилана завершено

Расследование дела в отношении Пола Уилана, гражданина США, обвиняемого в России в шпионаже, "практически завершено". Как заявил адвокат Владимир Жеребенков, в пятницу 30 августа следователь предъявил Уилану обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката, Уилан не признаёт себя виновным.

Адвокат отметил, что пока не знает точного объёма материалов дела, которые должны быть изучены им, но предполагает, что на ознакомление понадобится не менее полутора-двух месяцев.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о помощи. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Неделей ранее посольство США в России заявило, что здоровье Пола Уилана, содержащегося в следственном изоляторе "Лефортово", находится под угрозой. По данным дипмиссии, руководство СИЗО отказывается представить медицинские документы или разрешить проведение независимого медосмотра. Посольство призвало отпустить американца домой, чтобы тот смог "получить надлежащую медпомощь".

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.