Посольство США: здоровье Уилана находится под угрозой

Посольство США в России заявило, что здоровье обвиняемого в шпионаже Пола Уилана находится под угрозой. В сообщении посольства в Твиттере отмечается, что Уилану отказывают в предоставлении медицинской документацию и не разрешают провести независимый медицинский осмотр. Американские дипломаты заявили, что "пора отпустить его домой", где он сможет получить необходимую медицинскую помощь".
Российским МИД отреагировал таким образом: "В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек – граждане России". "Многие болеют. Отпускайте".
Как информирует "Интерфакс", посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану в связи с его жалобами на здоровье. Ранее он неоднократно жаловался, что у него, в частности, обострилась травма плеча.
в операции он пока не нуждается
По словам адвоката Владимира Жеребёнкова, к Уилану приезжали врачи от Министерства здравоохранения. Они обследовали заключённого и пришли к выводу, что в операции он пока не нуждается. По просьбе врачей, Уилан запросил через консульский отдел свои медицинские документы.
23 августа Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана еще на два месяца – до 29 октября.
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