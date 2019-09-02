К реваншу коммунистов. Андрей Мальгин - о скорых выборах

В целом мне нравится идея "умного голосования", предложенная Алексеем Навальным. Когда нет возможности провести в думу (в данном случае Московскую городскую) своего кандидата, можно помешать это сделать тем силам, которые, собственноЮ не допустили оппозицию на выборы. Пусть там будет кто угодно, но лишь бы не представители "Единой России". Сломаем им игру, надеются оппозиционеры.

Правда, представителей "Единой России" и так нет в списках кандидатов. Все они, как сговорившись, превратились в самовыдвиженцев. Даже главный московский единоросс А.Н.Метельский – самовыдвиженец. Никто, правда, не видел, чтобы он собирал подписи, без которых избирком не пускает на порог кандидатов в кандидаты. Но это же мелочи, правда? Не в первый же раз. Остается надеяться, что штаб Навального наверняка не ошибётся, вычислив в каждом округе замаскированного единоросса, именно того, кого ожидает увидеть в будущей думе мэр Сергей Собянин.

Значит, нам снова предложена формула "Голосуй за любого, кроме…", та самая, которую Навальный продвигал на выборах в Государственную думу в 2011 году? Нет, на этот раз стратегия принципиально другая. Тогда нам предлагалось выбирать самим (и, говорят, это в итоге помогло "Справедливой России", которая была на грани вылета из парламента), сейчас же нам посоветуют конкретного кандидата.

Навальный откровенно говорит: мы не за лучшего кандидата, мы за проходного. То есть того, кто, благодаря нашей поддержке, сможет вытеснить единоросса. Значит, говорит Навальный, надо мочить плохих и постараться провести 45 разных, среди которых будет 5–6 прям нормальных, 1–3 прям отличных, ну и остальные хотя бы не единороссы. Звучит несколько цинично, но может и в самом деле сработает? Сработало ли в 2011 году? Считаю, что нет: все представители так называемой системной оппозиции, попавшие в Госдуму благодаря стратегии "за любого, кроме…", дружно голосовали за все антидемократические и даже людоедские законы, наравне с "Единой Россией".

Неназванный представитель Фонда борьбы с коррупцией разъясняет в газете "Ведомости", что москвичей предупредят о том, за кого голосовать по новой стратегии, за несколько дней до выборов, когда кандидатов уже нельзя будет снять. По его словам, нет никакой проблемы в том, чтобы в округе № 43 поддержать яблочника Сергея Митрохина: "Это далеко не самый сложный выбор. Например, в одном из округов против кандидата от мэрии Романа Бабаяна идет Анастасия Удальцова, за которую трудно будет проголосовать многим нашим сторонникам. В другом округе надо будет выбирать, поддержать ли активиста Михаила Тимонова, который выставляется против кандидата от КПРФ Александры Андреевой: Тимонова мы хорошо знаем, но Андреева известнее и у нее больше шансов победить, а стратегия "умного голосования" как раз голосовать за более вероятного победителя".

Умное голосование - хорошо. Коммунисты – плохо

Стоп! Муниципальный депутат Андреева действительно известнее: её блог регулярно публикует на своем сайте "Эхо Москвы", в том числе и в ходе нынешней избирательной компании. Мне лично она тоже хорошо известна, поскольку частенько являлась с комментариями ко мне в "Живой журнал" и в фейсбук, комментариями настолько вопиющими, что пришлось ее в конце концов забанить. Дело в том, что Андреева большая любительница запретов: она борется за полный запрет абортов, за запрет гомосексуализма, за запрет разводов, за запрет иностранного усыновления. "Секс до брака – стыд и позор", "гомосексуализм – это отклонение от нормы", "развод – пятно на всю жизнь", "жертва насилия тоже виновата", "пусть мрази передохнут в процессе детоубийства", и даже "запретить детские сады"! Или вот: "Раздвигание ног не является необходимым для выживания особи. Это не воздух, не пища, не тепло". Секс – только для рождения детей. А вот законодательная инициатива будущего депутата: "Предлагаю проверку на беременность женщин, выезжающих из страны, с проверкой по возвращении, на месте ли ребенок, и возбуждением дела в случае его отсутствия". При этом у Александры Андреевой, насколько я понимаю, нет семьи, нет мужа, нет детей – ни своих, ни усыновленных. Да я лучше за единоросса замаскированного случайно проголосую, чем за эту коммунистку. В будущей думе она наверняка будет пробиваться в какую-нибудь комиссию по делам семьи и материнства.

То есть как это – "голосуем за тех, кто известнее"? Почти в ста процентах случаев "известнее" в избирательных списках именно коммунисты. Конечно, список для "умного голосования" ещё не опубликован, но меня смущает даже не присутствие в нем коммунистов (парочка коммунистов это не слишком аппетитное блюдо не испортит). Меня смущает, что этот список будет состоять из одних только коммунистов.

Теперь представим, что в будущей Московской думе большинство составят коммунисты. А ведь это неправда, что городская дума ничего не решает. Например, в ее компетенции переименование улиц. И вернутся в столицу все эти большевистские наименования. Потом все снесенные памятники расставят по своим местам. Вы еще не забыли, что в день рождения Сталина московские коммунисты приходят толпой на его могилу и заваливают её красными гвоздиками? И Зюганов там, в этой толпе, и даже капиталист Грудинин. Грудинина пригласили не так давно на либеральный "Дождь", так он даже там пытался пропагандировать идею "очистить имя Сталина". Городской парламент, состоящий из сталинистов? Это какой-то кошмарный сон уже. Попробуйте найдите члена КПРФ, который дурное слово скажет вам о вожде народов. Это партия сталинистов. Сейчас в Московской городской думе заседают пять депутатов-коммунистов (из сорока пяти). За редким исключением, они исправно голосуют за все инициативы мэрии. Можно ли их назвать оппозицией? Конечно, нет.

Склонить Москву голосовать за коммунистов – непосильная задача. Никогда Москва за них не голосовала. Я, например, в 1990 году был избран в Моссовет, у нас в Сокольниках в бюллетене было десять кандидатов. И кто оказался по голосам на последнем месте? Правильно: первый секретарь райкома партии Ильина. Годом ранее на выборах народных депутатов Борис Ельцин получил 91,53 % голосов москвичей, при явке почти 90 %. Конечно, прошло время, и коммунисты поправили свои позиции. Однако сколько на последних выборах мэра получил кандидат от коммунистов? 11 процентов. И это их предел. Думаю, процент москвичей, не готовых ни при каких обстоятельствах голосовать за кандидата-коммуниста, гораздо выше, чем это представляется организаторам "умного голосования".

Так что "умное голосование" - хорошо. Коммунисты – плохо.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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