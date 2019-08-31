Робота Фёдора на борту МКС удалось включить с 15 попытки

Российский космонавт Алексей Овчинин смог включить робота Фёдора, который 29 августа прибыл на Международную космическую станцию, только с 15 попытки. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на переговоры Овчинина с Центром управления полётами.

Робот не реагировал на нажатие кнопки включения. "Может, по ней молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта," — запросил Овчинин у специалистов на Земле. Они порекомендовали поменять Фёдору аккумуляторные батареи, но в этот момент робот заработал. "Я включил его. Раз десять-пятнадцать включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", — цитирует агентство космонавта.

После этого робот принял участие в эксперименте на орбите. Один космонавт управлял его движениями через экзоскелет, другой подавал ему отвёртку, гаечные ключи и электрические соединители.

В чём практическая или научная польза от этих экспериментов — РИА "Новости" не уточняют.