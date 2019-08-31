Полиция досматривает людей у места проведения акции в Москве

В центре Москвы в эту субботу запланирована очередная акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. Провести её призвала незарегистрированный депутат и юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Накануне прокуратура вынесла ей представление о незаконности шествия.

Присоединиться к акции также намерены члены незарегистрированной Либертарианской партии, которым власти Москвы отказали в согласовании шествия 31 августа.

По данным "Новой газеты", уже с утра полицейские начали выборочно досматривать людей у станции метро "Чистые пруды". Туда подогнали автозак.

Накануне в твиттере "МБХ медиа" появилась фотография двух полицейских машин, оснащённых водомётами. Вечером в пятницу они приехали на Пушкинскую площадь. Пользователи социальных сетей отмечают, что ранее на акциях протеста в Москве водомёты не применялись.

Акции оппозиции за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек.