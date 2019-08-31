Полиция Гонконга применила водомёты и резиновые пули против демонстрантов в субботу. Десятки тысяч демонстрантов прошли маршем по улицам города, проигнорировав запрет городских властей. Накануне в городе были арестованы несколько продемократических активистов и законодателей, сообщает Би-би-си.
Акции протеста в городе продолжаются 13 неделю, участники выступают за отзыв законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая и против превращения живущего по британскому праву и на особых условиях Гонконга в типичный китайский город.
В субботу протестующие выстроили баррикады в центре города и сопротивлялись разгону спецназом с помощью коктейлей Молотова. Полиция применяет против них гранаты со слезоточивым газом, передаёт CNN. Несколько участников были задержаны. Несмотря на выставленные правоохранительными органами ограждения у ключевых зданий администрации города, протестующим удалось атаковать городской парламент, передаёт телеканал.
В Москве шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму закончилось митингом на Пушкинской площади. Её на некоторое время оцепляла Росгвардия.
Через громкоговорители сотрудники правоохранительных органов напоминают собравшимся о том, что мероприятие не было согласовано с городскими властями. На площади всё ещё остаются сотни участников акции.
На протяжении трёх часов полицейские не задерживали протестующих, которые шли по Бульварному кольцу, а затем разделились на несколько групп. Одни с Пушкинской двинулись по центральным улицам, другие остались на площади. Активисты растянули большой баннер в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний.
Также на Пушкинской площади выступила с речью незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которая ранее призвала провести шествие по Бульварному кольцу. По окончании своего выступления юрист Фонда борьбы с коррупцией поблагодарила своих сторонников и покинула митинг.
Протесты с требованием допустить до выборов Мосгордуму независимых кандидатов продолжаются более месяца. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Оно вызвало резкую критику со стороны оппозиции, правозащитников и деятелей культуры.
Радио Свобода ведёт прямое включение из центра Москвы
В Москве сотрудники полиции и Росгвардии на время оцепили Пушкинскую площадь, на которой собрались участники несогласованного с властями шествия по Бульварному кольцу. Об этом с места событий сообщает корреспондент Радио Свобода.
Акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий, началась в 14 часов, в ней, по разным оценками, принимают участие от нескольких сотен, до нескольких тысяч человек. Полиция называет цифру в 750 человек.
Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призывают собравшихся разойтись. После того, как колонна дошла до Пушкинской площади, туда стали стягиваться дополнительные автозаки.
Часть активистов переместилась на Тверскую улицу и двинулись в сторону Кремля, скандируя "Свободу политзаключенным". На Манежной площади их встретило полицейское оцепление и ограждение. После этого активисты двинулись по Моховой и дошли до Нового Арбата.
Также значительное количество протестующих собрались вокруг незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая ранее призвала провести сегодняшнее шествие. Её выступление уже закончилось.
Пока мероприятие проходит без задержаний.
Радио Свобода ведёт прямую видеотрансляцию и Live-блог.
Программиста Айдара Губайдуллина, арестованного за акцию 27 июля, теперь обвиняют не в массовых беспорядках, а в покушении на насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.
Следственный комитет предъявил Губайдуллину обвинение в окончательной редакции, но прокуратура его ещё не утвердила. Максимальный срок по предыдущей статье составлял восемь лет, по новой – пять.
25-летний Айдар Губайдуллин был арестован 9 августа. Суд ссылался на кадр из видеозаписи, на котором обвиняемый якобы замахивается в сторону полицейского пластиковой бутылкой.
В Санкт-Петербурге на 72 году жизни скончался художник-нонконформист и поэт Сергей Ковальский. Об этом в фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман.
Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде, заниматься живописью и литературой начал в конце 1960-х, публиковался в самиздате. С 1981 года был соорганизатором Товарищества экспериментального изобразительного искусства, организовал турне объединения в США.
В 1991 году был среди основателей центра неформальной культуры Санкт-Петербурга — арт-центра "Пушкинская, 10".
Сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру Егора Жукова – студента, ставшего одним из обвиняемых по "московскому делу" о массовых беспорядках. Как пишет "Новая газета", в момент обыска родителей Жукова не было дома, а адвокаты находились на следственных действиях в изоляторе.
В квартире находились бабушка и несовершеннолетний ребёнок.
Накануне Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала 21-летнего студента Высшей школы экономики Жукова.
По словам адвоката Ильи Новикова, 10 видеороликов будут проверять на экстремизм. На блог Жукова подписано 140 тысяч человек, а самое популярное видео собрало более 700 тысяч просмотров. Новиков утверждает, что у следствия "ничего нет" на блогера по делу о беспорядках.
В Москве в субботу вышла на свободу после нескольких административных арестов незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина.
У ворот спецприёмника её встретили соратники и журналисты.
Галямина провела под арестом более 30 суток. Она была задержана после акции протеста 27 июля в центре Москвы. Суд назначил ей 10 суток ареста по обвинению в организации несогласованного митинга. Срок ареста ещё не истёк, когда 6 августа суд в Москве арестовал Галямину на 15 суток, признав виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Из спецприёмника политик вышла 21 августа, однако тут же снова была задержана. На следующий день суд назначил ей ещё 10 суток ареста, вновь обвинив в организации публичного мероприятия без уведомления.
Галямина считает своё преследование политически мотивированным. 22 августа на вопрос суда, где она работает, Юлия Галямина ответила: "В спецприёмнике".
В Лос-Анджелесе на 69-м году жизни скончался трёхкратный обладатель Дневной премии "Эмми" Гордон Брэссак, сообщил в твиттере его сын Джеймс.
Российскому зрителю Брэссак больше всего известен как сценарист эпизодов мультсериалов студии Disney "Чёрный плащ", Стивена Спилберга "Пинки и Брейн" и "Приключения мультяшек".
В центре Москвы в эту субботу запланирована очередная акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. Провести её призвала незарегистрированный депутат и юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Накануне прокуратура вынесла ей представление о незаконности шествия.
Присоединиться к акции также намерены члены незарегистрированной Либертарианской партии, которым власти Москвы отказали в согласовании шествия 31 августа.
По данным "Новой газеты", уже с утра полицейские начали выборочно досматривать людей у станции метро "Чистые пруды". Туда подогнали автозаки и спецмашины с камерами.
Также на Бульварном кольце небольшими группами выставлены машины коммунальных служб.
Незарегистрированная партия "Другая Россия" сообщает о задержании двух своих активистов, которые пытались вывесить баннер "Свободу собраний всегда и везде!" на здании департамента региональной безопасности Москвы. Дмитрия Андрианова и Сергея Семёнова увезли в отделение полиции.
Накануне в твиттере "МБХ медиа" появилась фотография двух полицейских машин, оснащённых водомётами. Вечером в пятницу они приехали на Пушкинскую площадь. Пользователи социальных сетей отмечают, что ранее на акциях протеста в Москве водомёты не применялись. С утра на площади дежурят несколько автозаков.
Акции оппозиции за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек.
Российский космонавт Алексей Овчинин смог включить робота Фёдора, который 29 августа прибыл на Международную космическую станцию, только с 15-й попытки. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на переговоры Овчинина с Центром управления полётами.
Робот не реагировал на нажатие кнопки включения. "Может, по ней молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта", – запросил Овчинин у специалистов на Земле. Они порекомендовали поменять Фёдору аккумуляторные батареи, но в этот момент робот заработал. "Я включил его. Раз десять-пятнадцать включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", – цитирует агентство космонавта.
После этого робот принял участие в эксперименте на орбите. Один космонавт управлял его движениями через экзоскелет, другой подавал ему отвёртку, гаечные ключи и электрические соединители.
В чём практическая или научная польза от этих экспериментов, РИА "Новости" не уточняют.
В Одессе несколько сотен человек вышли в эту субботу на согласованный с правоохранительными органами ЛГБТ-парад "Марш равенства". Как сообщает украинская служба Радио Свобода, к акции присоединились представители шести иностранных посольств.
Участники шествия развернули радужный баннер длиной более десяти метров.
В акцию попытались вмешаться противники ЛГБТ. Одна из них развернула плакат с надписью "Гомосексуализм – не приговор, выход есть". Участники шествия на выкрики оппонентов отвечали: "Наша позиция – это свобода. Одесса свободный город".
Нескольких противников акции задержала полиция.
В Москве проходит акция за честные выборы в Мосгордуму, участники которой также требуют освободить политических заключённых и прекратить силовое подавление протестов.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, у памятника Грибоедову собралось, по разным оценкам, от несколько сотен до нескольких тысяч человек. Они начали движение по запланированному маршруту. Многие протестующие уже дошли до Пушкинской площади. Полиция более часа не вмешивается в ход акции и никого не задерживает, но уже начала требовать от собравшихся разойтись.
Мероприятие, заявленное в формате шествия по Бульварному кольцу, не согласовано с городскими властями. Провести его призвала соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Она участвует в акции.
К шествию также присоединились активисты, выступающие против домашнего насилия и в защиту сестёр Хачатурян. "Марш сестёр", который они хотели провести в этот день, городские власти провести не разрешили. На Пушкинской площади произошла потасовка, когда неизвестный активист попытался вырвать у феминисток плакат.
Ещё до начала акции у памятников Пушкину и Грибоедову в центре Москвы проходили одиночные пикеты. Активисты, в частности, требовали освободить обвиняемых по так называемому "московскому делу" о массовых беспорядках и нападении на представителей власти.
Радио Свобода ведёт прямую видеотрансляцию из центра Москвы. Читайте также наш Live-блог, посвящённый сегодняшней акции
Возле нескольких площадей, через которые движется шествие, стоят автозаки и машины коммунальных служб, а вчера на Пушкинской площади видели водомёты.
Параллельно с акцией на проспекте Сахарова проходит организованный при поддержке городских властей фестиваль "PRO Лето". Как сообщает телеканал "Дождь", люди туда собираются организованными группами. Некоторые из них рассказывают и жалуются, что приехали на мероприятие по распоряжению начальства.
"Медиазона" сообщает, что на её корреспондента у метро Красные ворота попытался напасть человек с табличкой, собиравший "молодёжь" для участия в фестивале.
Администрация президента США Дональда Трампа прекратит предоставление безвизового въезда для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Об этом сообщает газета The Guam Daily Post со ссылкой на представителя Марианских островов в Конгрессе Григорио Саблана.
Гуам и Северные Марианские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США. На территории островов расположены морские курорты, популярные у жителей Восточной Азии, в том числе Японии и Южной Кореи. Безвизовый въезд для граждан России на острова был открыт в 2012 году. По данным The Guam Daily Post, до недавнего времени острова посещали несколько тысяч граждан России в месяц. Курорт популярен у обеспеченных жителей Дальнего Востока. На Гуаме также расположена крупнейшая в регионе военная база США.
Граждане остальных стран, которым разрешено посещать территории без визы, смогут делать это и дальше, отмечает газета. Их пребывание на территориях не рассматривается администрацией Трампа как рискованное.
Военный судья США установил 11 января 2021 года как дату начала судебного процесса против предполагаемых организаторов террористических атак 11 сентября 2001 года. По делу проходят пять человек во главе с главным обвиняемым – Халидом Шейхом Мохаммедом.
Террористические акты 11 сентября 2001 года – серия четырех скоординированных атак, в которых использовались угнанные террористами гражданскими самолеты, в результате которых погибло почти 3000 человек. В результате этих нападений были разрушены так называемые "Близнецы" – два 110-этажных небоскреба в деловой части Манхэттена, а также часть здания Пентагона – Министерства обороны США. Теракты 11 сентября заставили США переосмыслить свои внешнеполитические приоритеты и вложить огромные средства в борьбу с радикальным терроризмом.
Предполагаемый организатор нападений – Халид Шейх Мохаммед и его четверо сообщников обвиняются в военных преступлениях, караемых смертной казнью. Суть обвинений сводится к тому, что они разработали план террористических атак и оказали решающую материальную помощь 19 угонщикам четырех авиалайнеров "Боинг", которые врезались на них в здания в центре Нью-Йорка и Вашингтона. Четвертый самолет потерпел крушение в сельской местности в штате Пенсильвания, предположительно после того как пассажиры оказали сопротивление террористам.
По этому делу были уже проведены десятки досудебных слушаний. Адвокаты прилетают в Гуантанамо для слушаний, которые обычно длятся несколько дней.
Сложный процессуальный характер разбирательства в сочетании с материально-техническими проблемами привел к многократным задержкам.
На сентябрь запланированы слушания, на которых адвокаты обвиняемых попытаются аннулировать признания своих клиентов, сделанных агентам ФБР в 2006 году. Адвокаты утверждают, что эти признания были получены жесткими методами в ходе допросов, проведенных ЦРУ в первые дни содержания под стражей. Все пятеро обвиняемых были задержаны в Пакистане в 2002 и 2003 годах.
Несмотря на распоряжение судьи Шейна Коэна, некоторые юристы считают эту дату начала судебного процесса нереалистичной по причине огромного объема предварительной работы, которую следует проделать. В списке назначенных судьей предварительных условий для начала процесса – передача органами правосудия США документов и доказательств адвокатам обвиняемых. Вдобавок адвокаты обвиняемых считают, что военная база Гуантанамо на Кубе, где содержатся их подзащитные, не приспособлена для судебного разбирательства такого масштаба.
В июле The Wall Street Journal сообщил, что Мохаммед готов подтвердить информацию о причастности Саудовской Аравии к терактам. В обмен на показания он просит власти США не требовать для него смертной казни.
Из почти 800 человек, отправленных в Гуантанамо в президентство Джорджа Буша, в настоящее время там остаются 40. В июне Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию заключенного из Йемена, который содержался без предъявления обвинения в Гуантанамо более 17 лет.
Расследование дела в отношении Пола Уилана, гражданина США, обвиняемого в России в шпионаже, "практически завершено". Как заявил адвокат Владимир Жеребенков, в пятницу, 30 августа, следователь предъявил Уилану обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката, Уилан не признаёт себя виновным.
Адвокат отметил, что пока не знает точного объёма материалов дела, которые должны быть изучены им, но предполагает, что на ознакомление понадобится не менее полутора-двух месяцев.
Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства – Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о помощи. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.
Неделей ранее посольство США в России заявило, что здоровье Пола Уилана, содержащегося в следственном изоляторе "Лефортово", находится под угрозой. По данным дипмиссии, руководство СИЗО отказывается представить медицинские документы или разрешить проведение независимого медосмотра. Посольство призвало отпустить американца домой, чтобы тот смог "получить надлежащую медпомощь".
23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге одет в леса и закрыт плотной тканью - таково решение пражских властей. Это сделано, как официально объявлено, для временного сохранения "спорной статуи" от посягательств вандалов. Городские власти обсуждают дальнейшую судьбу памятника советскому военачальнику, известному в Чехии как, одновременно, освободитель Праги в 1945 году и палач Венгерского восстания в 1956 году.
Фигура маршала неоднократно подвергалась вандализму. Последний раз это произошло несколько дней назад, когда неизвестный облил статую красной краской. Посольство России в Чехии резко осудило произошедшее как "варварский акт" и оскорбление памяти солдат Красной армии.
Памятник Коневу в Праге установили в 1980 году. Ранее власти Праги 6 предлагали переместить монумент в парк рядом с российской дипмиссией.
Маршал Советского Союза Иван Конев (1897–1973) в годы войны с нацистской Германией командовал несколькими фронтами, участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, освобождении Украины от немецких войск.
Весной 1945 года войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили большую часть территории Чехословакии и 9 мая вступили в Прагу. В 1946 году в честь Конева была названа Подебрадска улица в Праге. Вопрос о переименовании улицы находится на рассмотрении местных властей.
В послевоенные годы маршал Конев участвовал в подавлении Венгерского национального восстания (1956), командовал Группой советских войск в Германии в период Берлинского кризиса (1961) и, по мнению ряда историков, принимал участие в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968).
Суд в Пскове 30 сентября отказал в удовлетворении административного иска радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и порталу "Псковская лента новостей". СМИ обжаловали выданное Роскомнадзором предупреждение о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Оно было связано с выступлением на радио журналистки Светланы Прокопьевой, которую подозревают в оправдании терроризма.
В одном из выпусков передачи "Минутка просветления" журналистка рассуждала о теракте в Архангельске, когда 17-летний подросток взорвал самодельное устройство у входа в здание местного управления ФСБ. По мнению журналистки, этот поступок мог быть спровоцирован действиями политического режима.
Представляющие интересы СМИ адвокаты раскритиковали сделанную по заказу суда лингвистическую экспертизу. Юристы заявили, что эксперты использовали несуществующие методики. Их позицию поддержала приглашенная на заседание доцент кафедры журналистики МГУ Елена Кара-Мурза. Она обратила внимание на то, что в исследовании скомпонованы отрывки, предложения и словосочетания из разных частей передачи Прокопьевой, что недопустимо для такой экспертизы.
Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которого обвиняют по делу о "массовых беспорядках" на митинге 27 июля. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Илью Новикова.
По словам юриста, 10 видеороликов будут проверять на экстремизм. На блог Жукова подписано 140 тысяч человек, а самое популярное видео собрало более 700 тысяч просмотров. Новиков утверждает, что у следствия "ничего нет" на блогера по делу о беспорядках.
Ранее следователи провели выемку документов в Высшей школе экономики, изъяв личное дело и курсовые работы студента. 21-летний учащийся ВШЭ Егор Жуков после акции 27 июля призвал с своём блоге поддерживать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у студента прошли обыски, после которых его арестовали на два месяца.
В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой Жуков якобы "делал жесты направо" и таким образом управлял толпой. Вину студент отрицает. Как отметил Илья Новиков, на видеозаписях с акции у Мосгордумы нет ни одного эпизода, где Жуков ведёт себя агрессивно.
Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару. Освободить Егора Жукова и других учащихся, арестованных по "московскому делу", требуют представители научного сообщества в России и за её пределами.
Кандидат от КПРФ, режиссёр Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. В субботу он намерен подать в избирком официальное заявление об отказе от продолжения своей избирательной кампании. Режиссёр заявил, что не советовался с руководством КПРФ и готов понести наказание за нарушение партийной дисциплины.
Я пришёл играть в футбол, а мне предлагают играть в подкидного дурака
"Я пришёл играть в футбол, а мне предлагают играть в подкидного дурака", – заявил Бортко, выступая на теледебатах с соперниками, после чего покинул студию телеканала.
Решение режиссёра Владимира Бортко сняться с выборов губернатора Санкт-Петербурга является большой ошибкой, он не имел права принимать его без согласования с партией, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, сообщило издание "Ведомости".
Временный глава Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал выход Бортко из избирательной кампании "потерей бойца". Как пишет "Медуза", теперь Беглову будет проще победить в первом туре. Один из популярных оппозиционных политиков, представитель "Яблока" Борис Вишневский, не допущенный к участию в выборах, считает, что "товарищи из Смольного" убедились в слабости Беглова. По словам Вишневского, "даже при трёх согласованных кандидатах, включая Бортко, получается второй тур, а во втором туре Беглов проигрывает", – сказал Вишневский "Медузе". По мнению оппозиционера из "Яблока", решение по Бортко было принято в Москве при непосредственном участии руководства КПРФ.
Не был допущен к выборам и депутат законодательного собрания Максим Резник, резко критиковавший Александра Беглова.
Источник "Медузы", знакомый с раскладом сил в законодательном собрании Санкт-Петербурга, рассказал, что кампания Бортко изначально была согласована с властями. Однако в последнее время стало очевидным, что Беглов не сможет набрать 50 процентов без крупных фальсификаций.
Кандидатура Владимира Бортко для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга была рекомендована петербургским городским комитетом КПРФ 2 марта 2019 года.
Пекин не стал отзывать по просьбе властей Гонконга закон об экстрадиции на материковый Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В Гонконге массовые протесты продолжаются третий месяц. Изначально поводом для выступлений был законопроект об экстрадиции на материковый Китай подозреваемых по уголовным делам. Власти автономии выполнили требование протестующих и отказались рассматривать документ. Однако жители Гонконга продолжают выходить на улицы. Они требуют ещё большей независимости от Пекина и отставки главы администрации города Кэрри Лам.
Накануне гонконгская полиция задержала троих известных оппозиционных активистов. Среди них – лидер протестного движения Джошуа Вонг. Позднее задержанных отпустили. По данным Reuters, полиция подозревает их в организации несанкционированных митингов. Активисты это отрицают.
С начала протестов в июне в общей сложности было задержано около 800 человек. Полиция неоднократно применяла силу к протестующим и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В конце августа полиция впервые применила огнестрельное оружие к митингующим.
Суд в Санкт-Петербурге в пятницу отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты округа "Светлановское" Даниила Кена из-за записей в социальной сети "ВКонтакте". Судья счел, что в опубликованных постах есть агитация, нацистская символика и "разжигание социальной розни". Об этом Кен рассказал изданию "Север.Реалии".
Причиной для снятия с муниципальных выборов стал пост Кена во "ВКонтакте" с фотографиями так называемой "черной агитации", где кандидата обвинили в фашизме. Суд увидел в фотографиях нацистскую символику, которую по закону публиковать нельзя. Вторым основанием для отмены регистрации стала еще одна запись в соцсети, в которой Кен предположил, какое наказание может понести судья за снятие с выборов в "прекрасной России будущего".
"Они сочли, что это моя предвыборная программа и что запись разжигает социальную рознь, побуждающую к нарушению прав и свобод человека в зависимости от его должностного положения", – рассказал кандидат.
Выборгский районный суд отменяет регистрацию Даниила Кена во второй раз. Ранее избирательная комиссия округа "Светлановское" и кандидат в муниципальные депутаты от "Единой России" требовали признать агитацией и нарушением интеллектуальной собственности партии три репоста, которые Кен сделал во "ВКонтакте". Районный суд поддержал иск, но городской суд отменил решение по апелляционной жалобе.
Подозреваемый в убийстве бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине россиянин въехал в Евросоюз по фальшивому паспорту. Такое утверждение содержится в совместном расследовании журнала "Шпигель", группы Bellingcat и российского издания The Insider.
23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид "Бильд" называл его Вадимом Сергеевичем. По данным расследования "Шпигеля" и Bellingcat, подозреваемого зовут Вадим Андреевич Соколов.
По данным расследователей, Соколов въехал на территорию Евросоюза по новому паспорту, выданному в июле 2019 года. Журналистам не удалось обнаружить человека с именем, фамилией и датой рождения, указанной в паспорте, ни в одной из российских баз данных, что позволило им предположить, что документ – поддельный. В том числе его нет в базе данных системы "Роспаспорт", что должно было привести к его задержанию на границе. Расследователи допускают, что паспорт мог быть удалён из базы, что может указывать на связь Соколова со спецслужбами.
Официальные лица в Берлине личность задержанного не раскрывают, указывая только его российское гражданство, отмечает агентство Reuters. Министерство внутренних дел страны не прокомментировало агентству расследование.
В московском следственном изоляторе "Лефортово", где находятся осуждённые граждане Украины, в пятницу побывал кум президента России, депутат Верховной рады Виктор Медведчук. При этом ранее туда не пустили адвокатов, представляющих интересы украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко.
Медведчук посетил заключённых Станислава Клыха и Николая Карпюка. С главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" был ещё один её лидер Вадим Рабинович. Они выразили надежду на то, что обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоится.
Адвокатов к Балуху и Кольченко не пустила администрация СИЗО. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков подчеркнул, что это является прямым нарушением закона, "и никакой обмен его не оправдывает".
Прокуратура в Республике Карелия признала, что бывший начальник колонии №7 Сергей Коссиев, который был осужден за злоупотребление должностными полномочиями, до сих пор не этапирован в колонию. Он отбывает наказание в изоляторе, где бывший и действующий начальник были его коллегами по исправительному учреждению. Об этом сообщает "Медиазона".
Как рассказал изданию адвокат одного из потерпевших Павел Котов, Коссиев находится в СИЗО №2, расположенном в 300 метрах от его дома. Он работает в хозотряде. Котов считает, что это было сделано, чтобы облегчить бывшему начальнику колонии условия содержания. В СИЗО Коссиева оставил уже вышедший на пенсию начальник изолятора Александр Бывшев, который раньше был подчиненным Коссиева. Действующий руководитель учреждения – Сергей Морозов – раньше был заместителем Коссиева.
Котов обратился в прокуратуру, ведомство признало нарушение и вынесло представление начальнику регионального управления ФСИН. Приказ о трудоустройстве Коссиева был отменен, но руководители СИЗО наказаны не были.
Предположительно, Коссиева скоро этапируют в колонию. Об этом в эфире радио "Говорит Москва" сказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. После заявления чиновника в Сегежу (в этом городе находится колония) приехала проверка из Москвы. Ее результаты пока неизвестны.
Бывший заместитель Коссиева Анатолий Луист, которого осудили за те же преступления, был этапирован в колонию после вынесения приговора. Коссиев подал в Сегежский городской суд ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Рассмотрение назначено на 5 сентября.
В 2016 году первый в России осужденный за повторное нарушение правил митинга Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Сегеже. Колонией тогда руководил Коссиев. В 2018 году против него и Анатолия Луиста возбудили уголовные дела о превышении полномочий, но в них не говорилось о применении пыток. Приговор в отношении Коссиева вступил в силу в марте 2019 года. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Второму подсудимому – его бывшему заместителю Анатолию Луисту – дали 3 года колонии.
Турция ведёт переговоры о покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство "РИА Новости". Ранее США отказались поставлять аналогичные самолёты Анкаре из-за покупки ею российских систем ПВО.
"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", – заявил Эрдоган журналистам. 27 августа российские государственные каналы показали, как политик спросил: "Можно купить?" про Су-57 у своего коллеги Владимира Путина.
"Можете купить", – ответил ему Путин и рассмеялся. Пока что Россия является единственной страной, использующей эти самолёты.
Серийное производство Су-57 началось в 2019 году. Согласно планам закупки в российскую армию, до 2028 года страна будет производить 8 истребителей в год, заказаны 76 самолётов. Истребитель разрабатывался с 2002 года, его производство неоднократно переносилось, а двигатель, предполагающий полное соответствие заявленных характеристик самолёта реальным, пока только проходит испытания и будет готов к установке на серийные машины не ранее 2023 года.
В июле Вашингтон официально проинформировали Анкару об отказе от поставок в страну истребителей пятого поколения F-35. Турция изначально участвовала в проекте, в стране производятся части крыла и лючки для самолёта. Их производство будет перенесено в США. Общая стоимость программы по приобретению Турцией 100 истребителей F-35A оценивалась в 25 миллиардов долларов, но по состоянию на 2018 год заказаны были только 50 самолётов, сообщал Центр анализа стратегий и технологий.
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