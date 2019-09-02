Высланного из Минска участника акции 27 июля задержали в Москве

В Москве в ночь на понедельник полиция задержала участника акции 27 июля Никиту Чирцова. Ранее его объявляли в розыск по делу о массовых беспорядках и 30 августа выслали из Белоруссии.

Как сообщает проект " ОВД-Инфо",Чирцова доставили в ОВД Пресненского района. Ему уже предъявили обвинение в нападении на полицейского, отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.

28 августа Чирцова задержали в Минске и передали миграционным службам Белоруссии для высылки в Россию. По данным СМИ, российские власти объявили его в розыск в связи с делом о массовых беспорядках в Москве в конце июля. Ранее Чирцова оштрафовали по административному делу за участие в митинге.

27 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты были разогнаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны почти 1400 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. Поним арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.