FT: компания Тимченко получила право на экспорт фосфатов из Сирии

В рамках 76-го Международного кинофестиваля в Венеции в официальной внеконкурсной программе состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни "Гражданин Х" о бизнесмене и политическом деятеле Михаиле Ходорковском. Гибни – знаменитый режиссер, лауреат премии "Оскар", по мнению журнала Esquire, "важнейший современный документалист". В названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.

Длящийся два с небольшим часа "Гражданин Х" – история России с распада Советского Союза по сегодняшний день через биографию Ходорковского, интервью с которым стало основой фильма. Среди других участников, делящихся своими соображениями о судьбе и деятельности Ходорковского, – медиаменеджер Дерк Сауер, бывший главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова, один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин, журналисты Аркадий Островский и Мартин Сиксмит, а также умерший в феврале медиаменеджер Игорь Малашенко, памяти которого посвящен "Гражданин Х".

"История Ходорковского позволяет разобраться, как функционирует власть в России", – поясняет режиссёр. Чтобы лучше понять запутанный политический контекст, во время подготовки к съемкам Гибни прочитал много книг, среди них – "Ничто не правда. Все возможно" Питера Померанцева, "Изобретение России" Аркадия Островского, "Путинская нефть" Мартина Сиксмита и "Олигархи" Дэвида Хоффмана.

"После распада Советского Союза возникли вакуум и желание чего-то нового без понимания, что же это такое. Предпринимателям это дало возможность воспользоваться положением и заключить сомнительные сделки, казавшиеся тогда хорошей идеей. Мне кажется интересным то, что бизнесмены предпочитали верить, что они отделены от политики; только вот никакого бизнеса не было бы без доступа к политическому процессу, манипуляции им. Если американцы хотят знать, как всё может стать плохо, когда бизнес определяет политику, то всё, что им нужно сделать, – взглянуть на Россию девяностых", – рассказывает режиссер.

Гибни прослеживает, как Ходорковскому удалось стать богатейшим бизнесменом в России, отдельно останавливается на президентских выборах 1996 года, наконец, подробно показывает второе дело ЮКОСа. В фильме используется много архивного материала – от рекламы ваучерной приватизации, отрывков из сатирического шоу "Куклы" и встречи Владимира Путина с родственниками моряков затонувшего "Курска" до интервью с "Бошировым" и "Петровым".

Михаил Ходорковский комментирует выбранные режиссером отрывки. "Добиться от него этого было непросто. Ходорковский не любит смотреть назад, только вперед. Он обладает необыкновенным талантом анализировать события и ключевых персонажей – в частности, Путина, – и продемонстрировал прямоту в разговоре об определенных моментах из своего прошлого". Хронологически фильм завершается признанием нежелательной организацией "Открытой России", попытками Ходорковского заниматься активной деятельностью из Лондона и президентскими выборами 2018 года, которые Алекс Гибни и его собеседники называют "электоральным театром": "Дебаты ограничены, диссиденты арестованы, пусть порой и ненадолго. Выборы проводятся с крикливыми дебатами, чтобы показать реальность процедуры, но она таковой не является".

Для Гибни фигура Ходорковского и его путь из олигархов в политические диссиденты интересны своими противоречиями: "Ходорковский может преследовать собственные интересы, возможно, его единственное желание – вернуться ко власти в России. И в то же время я потрясен его идеализмом. Его стойкость поразительна, она вдохновляет. В конце концов, этот человек, который объявлял в тюрьме сухую и обычную голодовку, зная, какая из них нужна для достижения поставленной цели. После хаоса девяностых едва ли русские когда-либо изберут олигарха. Тем не менее можно только восхищаться тем, что он видит свою миссию в том, чтобы вернуться и сыграть роль в трансформации России по направлению к демократии. Я нахожу сходство с главным героем "Бешеного быка". Энергичный небезупречный персонаж, боец, ты начинаешь увлекаться им. Надеюсь, что фильм смог запечатлеть эту двойственность".​