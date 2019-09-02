Бюджетная мифология. Социальные траты полицейского государства

Чем плохо, когда у государства денег много, а у людей мало. Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Через неделю после совещания у Владимира Путина, где президент, мягко говоря, журил членов правительства и главу Центробанка за низкие темпы роста экономики и доходов населения, свои пять копеек решил вставить и премьер-министр. На совещание к Путину его не позвали, поэтому Дмитрий Медведев провел собственное.

Полная видеоверсия программы:

Собрал в подмосковных Горках министров и вице-премьеров и высказал им свое бесценное мнение о том, каким должен быть федеральный бюджет в следующем году, а заодно и в последующие два года. Главное в российском бюджете, если верить главе правительства, – это финансирование социальной сферы:

Мы концентрируем здесь очень значительные финансовые ресурсы

– От социальной сферы зависит, как живут люди. Речь пойдет о средствах, которые будут выделены на демографию, здравоохранение, образование и науку, молодежную политику и социальное обеспечение. Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета. Можно с полным основанием говорить, что этот бюджет должен быть социально ориентирован. Этот приоритет сохранится и в трехлетке.

Практически по всем направлениям этой сферы, включая и те, о которых мы говорим сегодня, есть национальные проекты. Это значит, что мы концентрируем здесь очень значительные финансовые ресурсы. Делаем это для того, чтобы они давали больший эффект. Помимо национальных проектов есть государственные программы, которые непосредственно затрагивают интересы людей. В сумме это целый комплекс мер, – заявил премьер.

Послушаешь Дмитрия Анатольевича, и слезы гордости и умиления на глаза наворачиваются. Заботится о своих гражданах! Национальные цели ставит, национальные проекты и госпрограммы придумывает. Ресурсы для воплощения национальных мечтаний концентрирует.

Заживут в следующей трехлетке россияне припеваючи. Но к чистой радости от неустанной заботы правительства и его главы о жизни людей примешивается какое-то странное неприятное ощущение того, что тебя водят за нос. Действительно, о модернизационном прорыве впервые заговорили еще в 2007 году.

Если верить данным Росстата, уровень бедности во втором квартале этого года снова повысился

Про социальную направленность бюджета и вовсе твердят от века. Национальные проекты тоже появились не вчера. Полтора года прошло с тех пор, как перед правительством поставили цели добиться ускоренного роста экономики, уровня и продолжительности жизни, а также победить бедность. Но если верить данным Росстата, уровень бедности во втором квартале этого года снова повысился.

Статистическое ведомство оправдывает это тем, что в марте на 7 процентов увеличилось значение прожиточного минимума, что и привело к росту количества людей, живущих за чертой бедности. Впрочем, если посмотреть на этот резко выросший прожиточный минимум – 11 185 рублей в месяц на человека, – в излишней щедрости заподозрить российское правительство не получится. Реальные располагаемые доходы россиян тоже падают шестой год подряд, и это начинает беспокоить даже главу государства.

Можно было бы, конечно, предположить, что Россия, следуя заветам министра экономики Максима Орешкина, все последние годы жертвует настоящим ради будущего. И теперь стоит на пороге фантастического роста, который волшебным образом переломит все негативные тенденции и отправит страну в светлое и беззаботное высокотехнологичное будущее.

Первое, что бросается в глаза, – это пересмотр ожидаемого роста экономики в следующем году

Однако и тут нестыковка. Минэкономразвития регулярно публикует официальный макроэкономический прогноз, на основе которого, в том числе, верстается бюджет. Официальная версия нового прогноза будет внесена в правительство одновременно с проектом бюджета – 19 сентября. Но в последних числах августа департамент макроэкономического анализа и прогнозирования, который и готовит такого рода документы, опубликовал обзор состояния и перспектив российской экономики. И первое, что бросается в глаза, – это пересмотр ожидаемого роста экономики в следующем году.

Еще в апреле Минэкономразвития верило, что российский ВВП за третий год очередного срока Путина повысится на 2 процента, а сейчас не дает больше 1,7. Стало быть, прорыва пока не ожидается – сплошная стабилизация. Да и то при реализации спокойного, базового сценария.

В 2018-м были президентские выборы, а баловать население ежегодно никто не подписывался

Раз уж речь зашла о федеральном бюджете, имеет смысл внимательнее взглянуть на доходы и расходы государства. При всей социальной направленности бюджета его размер и структура не очень совместимы с ростом экономики и благосостояния российских граждан.

Возьмем хоть бюджет этого года. Формально российский премьер не соврал. Социальная политика – действительно самый большой раздел в структуре расходов федерального правительства. Размер ассигнований – почти 4,9 триллиона рублей, то есть немногим менее четверти всего бюджета. В 2019 году, правда, Минфин сократил эту статью на 80 миллиардов по сравнению с прошлым годом. Но надо войти в положение: в 2018-м были президентские выборы, а баловать население ежегодно никто не подписывался.

Но гораздо интереснее взглянуть, на что идут оставшиеся три четверти госрасходов. Если сложить расходы на содержание чиновников, армии, правоохранителей и многочисленных спецслужб, получится 6,6 триллиона – больше трети бюджета. В отличие от "социальной политики", эти разделы не только не были урезаны, но и получили дополнительное финансирование на 740 миллиардов рублей.

Если судить по доле этого раздела в бюджете, россияне должны жить в одном из самых правовых и безопасных государств мира

Причем больше половины всей прибавки – 378 миллиардов – получила вовсе не армия, как можно было бы ожидать, а статья "Правоохранительная деятельность и национальная безопасность". Если судить по доле этого раздела в бюджете, россияне должны жить в одном из самых правовых и безопасных государств мира. Разве что в Северной Корее закон и порядок охраняются лучше, чем в России. Но судить об этом сложно, поскольку Северная Корея – "черный ящик", информация оттуда доходит скудная. И все ради национальной безопасности. России в этом вопросе есть на кого равняться.

Еще один раздел бюджета был существенно увеличен в этом году. Национальная экономика получила дополнительно 375 миллиардов. И тут мы сталкиваемся с удивительным парадоксом. Социальная политика – самый крупный раздел российского бюджета, а уровень жизни большинства населения падает. Государственные расходы на экономику растут, а сама экономика вот-вот скатится в рецессию.

И министр экономики, вопреки официальным прогнозам собственного министерства, прямо об этом предупреждает. Может, имело бы смысл остановиться и попробовать по-другому? Перестать поддерживать национальную экономику, сократив поборы с реальной. Перестать повышать налоги, которые ложатся дополнительным бременем на каждый кошелек в стране. Глядишь, и на защите от собственного народа – то есть на правоохранительной деятельности – получится сэкономить. Да и борьба с бедностью перестанет выглядеть так драматично.

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