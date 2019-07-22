Охотники до бюджетного пирога. Вечные триллионы для Сечина и Костина

Почему крупные российские "бизнесмены от государства" просят у властей новых денег? Эта тема стала главной в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" экономического публициста Максима Бланта.

Поговорим о вечном. О главе "Роснефти" Игоре Ивановиче Сечине и руководителе государственного банка ВТБ Андрее Леонидовиче Костине.

Игорь Сечин попросил у Владимира Путина предоставить нефтяникам налоговые льготы на 2,5 триллиона рублей на 30 лет. А Андрей Костин хочет занять на рынке 1 триллион рублей на 100 лет.

Полная видеоверсия программы:

​С "Роснефтью" история не новая. О том, что Сечин будет просить налоговые льготы на освоение Арктики, было известно давно. Взамен Игорь Иванович обещает привлечь иностранных инвесторов. Он бы и сам вложился, но с деньгами в последнее время туговато. Так что вопрос был лишь в аппетитах. Теперь все встало на свои места. Какие-то "жалкие" два с половиной триллиона всего на 30 лет – и "Арктика наша".

И не просто на географической карте, а по-настоящему. С гордо реющими российскими триколорами над каждой буровой платформой. А то, что добывать нефть и продавать ее на рынке будут иностранцы, не платя при этом налогов в российскую казну, так это временно. Каких-то тридцать лет, и начнут платить.

Для нас сегодня интересны не столько суммы этих двух проектов, сколько сроки

Зато с бумагами ВТБ тема относительно новая – по крайней мере, в России. Во-первых, структурные облигации, которые собирается выпустить второй по величине в России госбанк, отличаются от обычных повышенным риском и более высокой потенциальной доходностью. Они не предполагают защиты капитала, а доходность зависит обычно от цен на какой-либо актив: нефть, доллар, золото, фондовый индекс. Предназначены бумаги ВТБ прежде всего для пенсионных фондов – как государственного, так и негосударственных.

Проще говоря, господин Сечин стремится переложить на кого-то другого – на частный бизнес и своих сограждан – почетное право финансировать своими налогами общегосударственные расходы, в том числе социальные.

А господин Костин нашел способ подзаработать на пенсионных накоплениях российских граждан. А то лежат без толку, глаза мозолят.

Спросили, у какого банка есть шансы остаться в живых через 100 лет

Для нас сегодня интересны не столько суммы этих двух проектов, сколько сроки. Совершенно очевидно, что и для Сечина, и для Костина триллионы, на которые они претендуют, означают "навсегда". Главе "Роснефти" через 30 лет исполнится 89 лет. И едва ли он к тому времени останется на своем посту. Про Костина через 100 лет и говорить нечего. К сожалению, с высокой долей вероятности это "навсегда" работает не только для этих двух и для многих других персонажей, присосавшихся к государственным деньгам, строящих персональные монополии и бьющихся в кровь друг с другом за долю в бюджетном пироге. Это будут потерянные навсегда деньги и для Российской Федерации, и ее граждан. Граждан страны, которой нет еще и тридцати лет от роду.

В нашем телеграм-канале "Блант на свободе" мы провели небольшой опрос. Спросили, у какого банка есть шансы остаться в живых через 100 лет. Самый распространенный ответ – ни у какого, что вполне логично.

А я бы не поручился и за "Роснефть" через 30 лет. Даже если компания каким-то чудом продолжит свое существование, то шансы, что нефть с арктического шельфа к тому времени будет кому-то нужна, я бы оценил не выше, чем 50 на 50.

Располагаемые доходы граждан в первом полугодии ожидаемо продолжили падать

Достаточно взглянуть, какими темпами развивается возобновляемая энергетика и электротранспорт. Большинство государственных стратегий в развитых странах предусматривают переход к низкоуглеродным, а то и вовсе безуглеродным энергетике и транспорту к 2050 году. То есть к тому времени, когда арктические проекты соберутся, наконец, платить налоги.

Но спустимся с небес на землю. У богатых свои проблемы, у основной массы населения – свои. Росстат вывалил очередную порцию статистики. Располагаемые доходы граждан в первом полугодии ожидаемо продолжили падать. Сокращение составило 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Изучили статистики и заработные платы. У половины россиян они ниже 34 тысяч рублей в месяц. Еще пара цифр из того же отчета.

Зарплаты 10 процентов самых высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают зарплаты 10 процентов самых низкооплачиваемых. А примерно половина того, что получают все официально работающие, достается пятой части работников. Так что пока одним не хватает двух с половиной триллионов налоговых льгот на освоение Арктики, другие с трудом дотягивают от зарплаты до зарплаты или от кредита до кредита. Последних, кстати, все больше. Им же при этом постоянно напоминают о том, как плохо залезать в "кредитную кабалу" и как хорошо начать уже наконец откладывать хоть что-то на пенсию. Оно и понятно.

Государству с каждым годом все труднее содержать пенсионеров. И дальше будет только хуже

Полным ходом ведется подготовка к введению индивидуального пенсионного капитала. Не могут только решить, делать систему добровольной или все-таки добровольно-принудительной. Из каждого утюга чиновники и эксперты вещают, что государству с каждым годом все труднее содержать пенсионеров. И дальше будет только хуже.

Отчисления в Пенсионный фонд России при этом никто, конечно, сокращать не собирается. Копить придется за счет текущего потребления. О накоплениях и сбережениях напоминают всевозможные эксперты и чиновники. На эту тему регулярно проводятся опросы.

За последние несколько дней были опубликованы результаты сразу нескольких исследований. Например, ВЦИОМ спрашивал россиян, готовы ли они делать самостоятельные накопления и какие при этом инструменты собираются использовать. Выяснилось, что подавляющее большинство хочет копить на старость на банковских депозитах, в наличной валюте или в негосударственных пенсионных фондах. Это самые распространенные ответы.

Они хотели бы копить на пенсию. Но вынуждены брать кредиты, а потом их обслуживать

При этом три четверти россиян трудоспособного возраста имеют задолженность перед банками или микрофинансовыми организациями. Можно, конечно, инвестировать и заемные средства. Вот глава ВТБ Андрей Леонидович Костин ровно для этого и собирается занимать триллион пенсионных денег на сто лет. Но таких Костиных в России – раз-два и обчелся. А мы говорим о миллионах людей, которые в лучшем случае берут кредиты под 14 процентов на три года, а размещают депозиты – под 7 процентов на те же три года. Эти миллионы ничего и не откладывают. Но живут при этом в состоянии острого когнитивного диссонанса. Они хотели бы копить на пенсию. Но вынуждены брать кредиты, а потом их обслуживать.

Я бы мог напомнить тем, кто хочет копить деньги на банковском депозите, что рубль за последние 30 лет обесценился в 100 тысяч раз. Но боюсь, что многих это не убедит: вспомнил, дескать "лихие 90-е", а вот прежний режим 73 года простоял, и этот столько же продержится.

Поэтому приведу конкретный случай из не столь отдаленного прошлого.

Прошло пять лет, и в Крыму внезапно, без объявления войны, завелись "зеленые человечки"

Десять лет назад власти тоже активно агитировали людей начать самостоятельно копить на старость. Я ради эксперимента решил поучаствовать в программе софинансирования. А заодно подписал договор добровольного пенсионного страхования с негосударственным фондом, в который перевел свою накопительную часть пенсии. Подключил в банке регулярный платеж на две тысячи рублей в месяц. И со временем практически забыл про эту историю. Заходил раз в год в личный кабинет, смотрел, с какой доходностью НПФ мои деньги инвестирует. Прошло пять лет, и в Крыму внезапно, без объявления войны, завелись "зеленые человечки". Несмотря на всю их вежливость, я тогда все свои рублевые активы ликвидировал. Вспомнил и про накопления в негосударственном фонде. С учетом инвестиционного дохода к февралю 2014 года там скопилось 156 тысяч рублей. Тогда это было около 5 тысяч долларов. И я смог их из фонда достаточно оперативно вытащить, потеряв только инвестиционный доход за последний год.

А потом очень радовался своему везению. Сейчас уже и фонда этого нет. Его – вместе с моими обязательными накоплениями, которые снять нельзя, – продали другому. А тому другому фонду я бы и под дулом пистолета свои деньги не доверил.

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