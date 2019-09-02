В Британии усиливаются слухи о досрочных выборах

В Великобритании оппозиция намерена во вторник – в первый день работы парламента после летних каникул – представить законопроект, который должен заблокировать выход страны из ЕС без соглашения – так называемый "Брекзит без сделки".

Противники Брекзита из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что документ поддержит часть консерваторов, оппонентов премьер-министра Бориса Джонсона. По планам оппозиции, законопроект может быть принят уже завтра или послезавтра. Противники "Брекзита без сделки" намерены действовать быстро, поскольку спустя несколько дней сессия парламента завершится и депутаты вновь соберутся только в середине октября.

Пока неясно, выдвинет ли лидер лейбористов Джереми Корбин вотум недоверия правительству. Сам он выступает за досрочные выборы. Многие представители оппозиции, однако, заявляют, что не допустить "Брекзит без сделки" сейчас более важная задача, чем выразить недоверие кабинету Джонсона.

Премьер, по сообщениям СМИ, вечером в понедельник проведёт заседание кабинета. Британские политические комментаторы не исключают, что Джонсон, в преддверии возможного поражения в парламенте по вопросу о "Брекзите без сделки", сам поставит вопрос о досрочных выборах. Согласно последним опросам, премьер, несмотря на жёсткую критику, остаётся самым популярным политиком страны.