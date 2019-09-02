В Москве задержали Николая Ляскина из ФБК и журналиста Илью Азара

В Москве сотрудники полиции задержали члена Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. Оппозиционер сообщил в своем аккаунте в твиттере, что к нему применили грубую физическую силу и привезли в ОВД Мещанское.

Перед задержанием Ляскин сообщил, что его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы и начали проверять документы якобы на предмет штрафов. По мнению оппозиционера, они специально тянули время.

31 августа Ляскин участвовал в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы. В понедельник стало известно, что из-за акции было заведено административное дело о нарушении закона о митингах.

Также стало известно, что вечером в понедельник в своём доме был задержан журналист Илья Азар. В домашней одежде его посадили в машину и увезли отдел. Дома у журналиста остался маленький ребёнок. Азара обвиняют в нарушении порядка проведения массового мероприятия.