Цифровая Россия. Григорий Машанов – о сельских депутатах

В Единый день голосования в России граждане выбирали не только региональных и муниципальных депутатов – избрали и сотни депутатов сельских поселений. Их очень и очень много: из 21 000 российских муниципальных образований 17 000 приходится на сельские поселения. В конце июля президент подписал закон, который освободил от регулярного антикоррупционного декларирования таких депутатов, работающих на непостоянной основе. Абсолютное большинство сельских депутатов не получает зарплату, а потому они должны будут подавать декларации только в том случае, если за отчетный год купили недвижимость, акции, долю в бизнесе или совершили иную трату, которая превышает совокупный доход семьи за последние три года, а также при получении и сдаче мандата. Их городские коллеги, к примеру, декларации должны подавать каждый год независимо от своих трат.



Лоббист инициативы, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак (к слову, бывший губернатор Псковской области, в которой сельских поселений становится всё меньше и меньше), мотивировал поддержку этой инициативы так: мол, сельские депутаты – это врачи и учителя, которым нужно преодолевать сотни километров для того, чтобы получить справки в Налоговой службе, Росреестре, банках. Казалось бы, хорошая инициатива, однако есть несколько “но”.

Во-первых, никто не требует от депутатов прилагать к декларациям справки из Налоговой инспекции, Росреестра и банков. Форма декларации, утвержденная указом президента, не требует никаких доказательств того, что депутат действительно построил амбар, купил “Ниву” или вложился в акции местного агрохолдинга. Всё исключительно на вере, это же не налоговая декларация. Просто депутат знает, что бдительный районный прокурор обязательно его декларацию проверит. Причём проверку могут провести и по запросу местного активиста, который обнаружил у депутата богатства, явно не совпадающие с его скромным доходом по месту основной работы.

Техническая отсталость оказывается чудесным поводом для подрыва принципа всеобщности антикоррупционного декларирования чиновников и депутатов



Подтверждающие документы нужны, когда декларант покупает что-то очень дорогое, превышающее доход его семьи за последние три года. Но вот эту обязанность отменять для депутатов-волонтёров никто и не собирается. Зато возможностей для мониторинга образа жизни депутата у прокурора теперь намного меньше: декларации ведь больше сдаваться не будут, расстояния во многих районах большие, дорогие плохие – и не поедешь лично проверять, утаил ли депутат наличие амбара у себя на участке или нет. Надежда только на бдительных соседей. Нам говорят, что сельские депутаты – святые люди, бедные учителя, врачи, библиотекари и так далее. В массе своей это действительно так, но среди сельских депутатов немало и директоров госучреждений, которые в селах играют ключевую экономическую роль. Да и сами врачи-учителя могут выступать “кошельками” своих более богатых односельчан, на которых номинально записывают необъяснимо дорогое имущество.

Во-вторых, выходит неувязка с национальными проектами. А как же цифровая экономика и интернетизация? Ведь в школы и больницы у нас, по статистике, интернет проведен везде и всюду. Значит, проблем с электронным декларированием возникнуть не должно: раздать всем депутатам электронные подписи, и пусть они комфортно заполняют декларации на рабочих местах. Да и в аппаратах сельсоветов компьютер с интернетом тоже должен быть, ведь они публикуют огромное количество информации: от контактов до своих решений. Как-то ведь в соседних странах (Молдове, Украине, Литве) смогли ввести всеобщее электронное декларирование, хотя в некоторых из этих государств уровень информатизации, по официальным данным, заметно ниже российского. Ничто не мешает сейчас депутату заказать справку о своих счетах в налоговой, информацию о недвижимости – в Росреестре через интернет. Если же депутат компьютером вдруг не владеет, то коллеги ему в помощь. В крайнем случае, никто не отменял возможность общения с госорганами по обычной бумажной почте.

Кроме того, можно собирать декларацию автоматически с помощью Системы межведомственного электронного взаимодействия, депутату останется только завизировать ее электронной подписью и отправить. Или же это невозможно технически? Но тогда и недавно представленный общественности паспорт-карточка окажется лишь очередной неудобной технической новацией. Только теперь к нему дополнительно понадобится и справка о регистрации. Техническая отсталость оказывается чудесным поводом для подрыва принципа всеобщности антикоррупционного декларирования чиновников и депутатов. Вот уж, действительно, цифровая Россия.

Григорий Машанов – юрист некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"

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