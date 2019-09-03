Полиция оставила без присмотра двухлетнюю дочь задержанного Азара

Пресненский суд Москвы приговорил финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии за твит с рассуждениями о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов. Суд счел доказанной позицию следствия, которое посчитало, что сообщение призывает к насилию в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии (пункт "а" части 2 статьи 282 УК, от трех до шести лет колонии). "Синица заведомо знал, что твит будет доступен широкой аудитории и осознавал противоправность", — цитируют слова Елены Абрамовой "Открытые медиа".

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы", — написал Синица, добавив, что родители могут получить по почте "снафф-видео". Сообщение было размещено в твиттер-аккаунте "Макс Стеклов" 31 июля. Так автор твита ответил на вопрос о целесообразности деанонимизации сотрудников правоохранительных органов гражданскими активистами.

Днем 4 августа публикацию процитировал телеканал НТВ. Вечером Следственный комитет сообщил о задержании Владислава Синицы. Обвиняемый признал авторство твита, но отрицал преступный умысел. На допросе он сказал сотруднику СКР, что под "снафф-видео" он подразумевал записи, на которых демонстрируются убийства: "Данный термин использовался в кинематографе, например, в фильме "Советник". "Совершенно очевидно, что там не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести", — комментировал обвинение адвокат блогера Дмитрий Никольский.

Следствие было завершено за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело за сутки. "После работы я домой пришел, поужинал, открыл свой мобильный телефон посмотреть новости в "Одноклассниках". Открыл твиттер, где я увидел эти записи, переписку, то, что там было написано… Товарищ под ником Макс Стеклов писал, что… Ну, призывы были похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И я посмотрел ответы людей, комментарии. Меня это насторожило, и я стал как бы беспокоиться за судьбу своей дочери, ее здоровье. У меня дочь 1999 года рождения, учится в вузе. И там последовал такой призыв к тому, чтобы похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И присылать родителям диск с этим видео", — говорил в ходе заседания сотрудник Росгвардии Александр Андреев.

Он подчеркнул, что "в результате прочтения" твита Синицы ему были причинены "моральные страдания, я стал опасаться за здоровье моей дочери, которая учится в вузе".

"Указанную угрозу я воспринял реально и стал опасаться за жизнь и здоровье моей семьи, поскольку я непосредственно принимал участие в охране общественного порядка", — заявил второй свидетель, старшина Росгвардии Артёма Тарасов.

Суд также заслушал приглашенных защитой специалистов — лингвиста из АНО "Центр независимых экспертиз" Елену Новожилову и эксперта Центра по проведению судебных экспертиз и исследований Марию Куликову. Они раскритиковали исследование, подготовленное по запросу следствия. Психолого-лингвистическую экспертизу твитов Синицы за два дня выполнили сотрудники АНО "Центр социокультурных экспертиз" — его директор, учитель математики и кандадат педагогических наук Наталия Крюкова и переводчик, преподаватель английского и немецкого языков Тарасов.

В ходе прений прокурор просил приговорить Синицу к шести годам реального срока — максимально возможному наказанию по этой статье. Мать осужденного Вера Синица заявила "Открытым медиа" после приговора, что считает дело политическим: "Оно буквально разваливалось, свидетели двух слов связать не могли".