Кандидатом в премьер-министры Грузии стал глава МВД страны

Глава Министерства внутренних дел Грузии Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщают информационные агентства. Кандидатуру Гахарии выдвинула правящая партия "Грузинская мечта", теперь её должен будет утвердить парламент.
Накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что покидает свой пост. За день до этого лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил о намерении сменить правительство.
Во время проходивших этим летом в Грузии акций протеста представители оппозиции неоднократно требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии. На него возлагают ответственность за силовой разгон демонстрации 20 июня.
Изначально поводом для протестов в Тбилиси стал инцидент с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
В Архангельской области журналисты местного агентства "Беломорканал" нашли на берегу Белого моря около поселка Нёнокса два понтона, уровень радиации вокруг которых превышает норму. Так, радиационный фон, который замерили 31 августа, в 150 метрах от понтонов достигал 154 микрорентген в час. По словам местных жителей, несколько дней назад дозиметры показывали 750 микрорентген в час при норме до 15 микроренген в час.
Понтоны лежат на берегу и свободно омываются водой Белого моря. Никаких ограждений вокруг нет. Местные жители рассказали, что 9 августа первый понтон вынесло к берегу. Второй доставили буксирами через несколько дней.
По словам журналистов, выброшенный на берег мусор тоже "фонит". Около буксировочного каната дозиметр показал 186 микрорентген в час. В поселке Нёнокса радиационный фон не превышал 14 микрорентген в час.
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Власти региона официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва , нашли радиоактивный цезий-137.
Обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной задерживается из-за разногласий о том, как юридически оформить возвращение 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. Они арестованы и находятся под следствием в России. Москва обвиняет их в нарушении государственной границы. Киев называет это провокацией и требует возвращения украинских граждан и судов на родину
Как рассказал близкий к переговорам источник "Коммерсанта", их отправят на родину с копиями уголовных дел, заверенными у нотариуса. Таким образом, на Украине не смогут закрыть дело, а Россия сможет осудить их заочно. Уже осужденных должны помиловать своими указами президенты двух стран. Вынесенный российским судом заочно приговор позже может быть использован, в том числе, при рассмотрении жалобы в ЕСПЧ, отмечает газета.
По информации издания, обмен в формате "33 на 33", который потом увеличили до 35 человек с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. Помимо 24 моряков, известны имена еще не менее восьми украинцев, которых предположительно передаст Россия.
Пресненский суд Москвы приговорил финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии за твит с рассуждениями о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов. Суд счел доказанной позицию следствия, которое посчитало, что сообщение призывает к насилию в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии (пункт "а" части 2 статьи 282 УК, от трех до шести лет колонии). "Синица заведомо знал, что твит будет доступен широкой аудитории и осознавал противоправность", — цитируют слова Елены Абрамовой "Открытые медиа".
"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы", — написал Синица, добавив, что родители могут получить по почте "снафф-видео". Сообщение было размещено в твиттер-аккаунте "Макс Стеклов" 31 июля. Так автор твита ответил на вопрос о целесообразности деанонимизации сотрудников правоохранительных органов гражданскими активистами.
Днем 4 августа публикацию процитировал телеканал НТВ. Вечером Следственный комитет сообщил о задержании Владислава Синицы. Обвиняемый признал авторство твита, но отрицал преступный умысел. На допросе он сказал сотруднику СКР, что под "снафф-видео" он подразумевал записи, на которых демонстрируются убийства: "Данный термин использовался в кинематографе, например, в фильме "Советник". "Совершенно очевидно, что там не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести", — комментировал обвинение адвокат блогера Дмитрий Никольский.
Следствие было завершено за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело за сутки. "После работы я домой пришел, поужинал, открыл свой мобильный телефон посмотреть новости в "Одноклассниках". Открыл твиттер, где я увидел эти записи, переписку, то, что там было написано… Товарищ под ником Макс Стеклов писал, что… Ну, призывы были похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И я посмотрел ответы людей, комментарии. Меня это насторожило, и я стал как бы беспокоиться за судьбу своей дочери, ее здоровье. У меня дочь 1999 года рождения, учится в вузе. И там последовал такой призыв к тому, чтобы похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И присылать родителям диск с этим видео", — говорил в ходе заседания сотрудник Росгвардии Александр Андреев.
Он подчеркнул, что "в результате прочтения" твита Синицы ему были причинены "моральные страдания, я стал опасаться за здоровье моей дочери, которая учится в вузе".
"Указанную угрозу я воспринял реально и стал опасаться за жизнь и здоровье моей семьи, поскольку я непосредственно принимал участие в охране общественного порядка", — заявил второй свидетель, старшина Росгвардии Артёма Тарасов.
Суд также заслушал приглашенных защитой специалистов — лингвиста из АНО "Центр независимых экспертиз" Елену Новожилову и эксперта Центра по проведению судебных экспертиз и исследований Марию Куликову. Они раскритиковали исследование, подготовленное по запросу следствия. Психолого-лингвистическую экспертизу твитов Синицы за два дня выполнили сотрудники АНО "Центр социокультурных экспертиз" — его директор, учитель математики и кандадат педагогических наук Наталия Крюкова и переводчик, преподаватель английского и немецкого языков Тарасов.
В ходе прений прокурор просил приговорить Синицу к шести годам реального срока — максимально возможному наказанию по этой статье. Мать осужденного Вера Синица заявила "Открытым медиа" после приговора, что считает дело политическим: "Оно буквально разваливалось, свидетели двух слов связать не могли".
Уполномоченный по правам ребёнка Москвы Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских при задержании муниципального депутата Ильи Азара. Полицейские ночью 2 сентября оставили двухлетнюю дочь депутата в незапертой квартире, несмотря на протесты её отца. Об обращении Бунимовича сообщает "Интерфакс".
"Они могли подождать маму, либо связаться с соцзащитой. Они не связывались. Я звонил — ни соцзащита, ни органы опеки ничего не знали, — рассказал детский омбудсмен агентству. — Если это подтверждается, то надо принять соответствующие меры".
45 процентов россиян считают, что сотрудники правоохранительных органов необоснованно использовали силу при задержании участников протестных акций в Москве. Около трети респондентов сочли действия полиции адекватными. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно результатам исследования, почти половина опрошенных равнодушно относится к акциям протеста в Москве, связанным с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Положительно и отрицательно к митингам протеста относятся - 23 и 25 процентов респондентов - соответственно.
Треть опрошенных отвергли возможность того, что протестные акции в Москве были проведены в результате вмешательства внешних сил. 26 процентов назвали такое вмешательство главной причиной выступлений.
Согласно опросу социологов, 30 процентов россиян считают, что в стране возможны протестные выступления с политическими требованиями. О готовности лично в них участвовать заявили 20 процентов респондентов.
Треть россиян допустили выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав. В таких протестах готовы участвовать 27 процентов опрошенных.
В городе Мариинске в Кемеровской области закрыли детский сад "Алёнка" из-за превышения концентрации радиоактивного газа радона в четыре раза. Информация об этом появилась на сайте мариинского городского суда.
Сейчас детсад закрыли на 30 дней. Высокие показатели активности радона обнаружены в игровых комнатах, медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей. В спальне старшей группы он составил более 800 беккерель на кубический метр при норме не более 200 беккерель.
Радон – бесцветный радиоактивный инертный газ, который может представлять опасность для здоровья и жизни человека. При комнатной температуре он является одним из самых тяжёлых газов. Повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку лёгких и увеличивает вероятность развития лейкозов.
Суды в Москве сегодня начнут рассматривать и, возможно, вынесут первые приговоры четверым участникам акции протеста 27 июля - Ивану Подкопаеву, Даниле Беглецу, Евгению Коваленко и Кириллу Жукову. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья.
Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. Ранее Данила Беглец и Иван Подкопаев признали вину и попросили о суде в особом порядке без исследования доказательств. Первоначальное обвинение в участии в массовых беспорядках с Подкопаева и Беглеца было снято.
Насилием следствие считает то, что на акции 27 июля в Москве Беглец оттолкнул росгвардейца рукой, а Подкопаев распылил перцовый аэрозоль в сторону бойцов Росгвардии. Доказательством факта насилия со стороны Кирилла Жукова стала видеозапись, на которой он приподнимает забрало шлема сотрудника Росгвардии.Евгений Коваленко, по версии следствия, кинул в полицейского мусорную урну.
В штате Калифорния в результате пожара на прогулочном судне погибли восемь человек. Судьба ещё 26 человек остаётся неизвестной. Об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
Пожар на борту судна для дайвинга Conception начался на рассвете во вторник, когда оно стояло на якоре у берегов острова Санта-Круз. Пассажиры спали в нижних каютах. Пять членов экипажа, которые находились на палубе, спаслись, спрыгнув в воду.
Поскольку судно находилось возле берега, пожарным удалось быстро прибыть на место, однако тушение огня осложнялось большим запасом горючего. Сейчас Conception лежит вверх дном на глубине около 20 метров, сообщил шериф. Спасатели продолжают поиски пассажиров. Однако, власти считают, что шансов найти выживших, практически не осталось.
23-метровое судно Conception 1981 года постройки, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз в субботу на экскурсию по живописным местам и сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.
Сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнстайн призвала провести расследование инцидента, чтобы выяснить почему находившиеся на палубе члены экипажа не подняли тревогу и не помогли пассажирам спастись.
В Москве поздно вечером в понедельник отпустили из полиции юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Во вторник состоится суд по обвинению в организации несогласованного шествия - речь идёт об акции 31 августа против политических репрессий. Во время самой акции в центре Москвы полиция никого не задерживала.
Соболь, по её словам, задержали вечером в понедельник на выходе из магазина и отвезли в ОВД "Красносельское", где составили протокол.
Ответственность за взрыв в Кабуле в понедельник вечером взяли на себя талибы. Пять человек погибли, десятки ранены. Агентство Reuters отмечает, что взрыв произошёл в то время, когда высокопоставленный американский дипломат прибыл с визитом в Кабул, чтобы ознакомить президента Афганистана Ашрафа Гани с текстом мирного договора.
Проект соглашения предусматривает, в частности, вывод пяти тысяч американских солдат из Афганистана. В обмен на это талибы примут на себя обязательство не предоставлять афганскую территорию экстремистским отрядам для подготовки нападений на США.
Взрыв в понедельник произошёл у так называемой "зелёной зоны" – обширной городской территории, на которой находятся представительства международных организаций. За первым взрывом последовал второй – взорвались электрогенераторы на районной подстанции.
Главный представитель талибов заявил, что нападение было предпринято на квартал, где живут иностранные служащие. После подрыва заминированного автомобиля, была проведена боевая операция, применялось стрелковое оружие.
Представитель МВД Афганистана сообщил, что погибли пятеро гражданских, ещё 50 получили ранения.
Журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар после полуночи 3 сентября был отпущен из ОВД в Москве. Ранее сообщалось, что его оставляют в отделе полиции на ночь, а протокол об административном правонарушении по обвинению в организации несогласованного митинга составят только утром. Однако после того, как в отдел полиции приехал Дмитрий Муратов - глава редакционного совета "Новой газеты" и член Общественного совета при МВД - Азара решили отпустить, вызвав на вторник в суд. У здания ОВД собрались журналисты и сторонники Азара.
Полицейские задержали журналиста в подъезде его дома и увезли в ОВД, оставив в квартире в одиночестве маленького ребёнка.
Ранее в Москве был отпущен из полиции сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Он был задержан вечером в понедельник, по его словам, к нему применили грубую физическую силу и привезли в ОВД Мещанское.
Перед задержанием Ляскин сообщил, что его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы и начали проверять документы якобы на предмет штрафов. По мнению оппозиционера, они специально тянули время.
31 августа Ляскин участвовал в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы. В понедельник стало известно, что из-за акции было заведено административное дело о нарушении закона о митингах.
На заседании суда в Москве государственный обвинитель запросила шесть лет колонии для блогера Владислава Синицы, который написал в своём аккаунте в Твиттере о расправах над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает "Медиазона".
Следствие заявило о том, что в твите Синицы были обнаружены признаки экстремизма. При этом лингвистическую экспертизу проводили люди без профильного образования.
Ранее Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему жителю Подмосковья Владиславу Синице за призывы в интернете расправляться с детьми, чьи отцы служат в так называемых силовых органах. Синица обвинён в возбуждении ненависти или вражды и арестован до 3 октября.
По версии следствия, 31 июля он, подписываясь в социальной сети как "Макс Стеклов", призвал к "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". Следователи провели дома у Владислава Синицы обыск и изъяли технику.
Премьер-министр британского правительства Борис Джонсон заявил, что выход из ЕС состоится, как и запланировано, 31 октября, независимо от того, будет ли к этому дню достигнуто соглашение с ЕС об условиях выхода, или нет.
Оппозиция намерена во вторник, 3 сентября, в первый день работы парламента после летних каникул, представить законопроект, который должен заблокировать выход Британии из ЕС без соглашения – так называемый "Брекзит без сделки".
Противники Брекзита из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что документ поддержит часть консерваторов, оппонентов премьер-министра Бориса Джонсона. По планам оппозиции, законопроект может быть принят уже завтра или послезавтра. Противники "Брекзита без сделки" намерены действовать быстро, поскольку спустя несколько дней сессия парламента завершится и депутаты вновь соберутся только в середине октября.
По сведениям Би-би-си, Борис Джонсон намерен выступить с предложением о внеочередных выборах, если парламент во вторник начнет процедуру принятия закона, запрещающего "Брекзит без сделки".
"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", - заявил Джонсон в телеобращении в понедельник вечером после экстренного совещания правительства.
Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жёсткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.
Суд в Хабаровске приговорил к двум годам и двум месяцам принудительных работ и шести месяцам ограничения свободы местного последователи Свидетелей Иеговы Валерия Москаленко. Его обвинили в экстремизме из-за публичного прочтения отрывка из Библии. Об этом сообщается на сайте "Свидетели Иеговы в России".
Суд частично поддержал позицию прокуратуры, требовавшей для обвиняемого три года лишения свободы. 52-летний Москаленко находился в СИЗО более года. По версии следствия, 21 апреля 2018 года Москаленко публично процитировал слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Десятиминутная аудиозапись чтения этого отрывка с комментариями легла в основу обвинительного заключения.
По условиям ограничения свободы Москаленко не имеет права покидать Хабаровск и должен раз в месяц отмечаться в инспекции. Его защита намерена обжаловать приговор. До уголовного преследования Москаленко работал помощником машиниста и ухаживал за больной матерью. В Хабаровском крае под следствием находятся еще семь последователей Свидетелей Иеговы.
Вице-президент США Майк Пенс выступил с предостережением относительно намерений России вмешиваться в дела других стран. Выступая в Варшаве на пресс-конференции вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, Пенс заявил: "Нам необходимо оставаться бдительными по поводу намерений и действий России".
Ранее, в июле, директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что Россия полна решимости вмешиваться в американскую избирательную кампанию. Намерения Москвы не вызывают сомнений, заявил директор ФБР, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената США.
Председатель комитета сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Рэя, насколько эффективны меры Вашингтона по сдерживанию России – учитывая действующие санкции. Глава ФБР ответил, что, по его мнению, эффективность Вашингтона в противодействии российским усилиям "недостаточна".
Полиция завела административное дело о нарушении закона о митингах в связи с несогласованной акцией оппозиции, которая прошла в центре Москвы 31 августа.
Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте Главного управления МВД России по столице. В нём не указано, в отношении кого заведено дело. Отмечается лишь, что ведомство в данный момент проводит расследование.
На 31 августа оппозиция подавала в мэрию Москвы несколько заявок на проведение акций против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Все заявки были отклонены.
После этого один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, Любовь Соболь, призвала москвичей пройти мирным шествием от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Политик заявила, что у протестующих есть законное право сделать это.
Шествие стало единственной за последние два месяца акцией протеста, на которой полиция не задерживала протестующих. До этого на акциях за честные выборы были задержаны около трёх тысяч человек, десятки оппозиционных кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах, а Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. На данный момент по ним арестованы 16 человек.
Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Правозащитники обнаружили в одном из московских следственных изоляторов ещё одного арестованного по делу о массовых беспорядках, произошедших, по версии Следственного комитета России, на акции оппозиции 27 июля. Ранее о нём ничего не было известно.
Как рассказала корреспонденту Радио Свобода координатор юридической помощи проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова, один из столичных адвокатов пришёл к своему подзащитному в СИЗО по Северному административному округу Москвы. В камере с этим подзащитным оказался молодой человек, который и передал, что находится под арестом по делу о массовых беспорядках. Известно, что имя обвиняемого Эдуард Малышевский и он был задержан 27 июля. Ему вменяют применение насилия к полицейскому.
В Санкт-Петербурге на торжественной линейке гимназии №540, посвящённой началу учебного года, бойцы ОМОНа устроили показательные выступления.
Информацию подтвердили в пресс-службе Приморского района Петербурга, подчеркнув, что выступление входило в сценарий торжеств и "родители были в курсе".
В числе прочего ОМОН на глазах у школьников провёл показательное задержание, скрутив неизвестного мужчину и погрузив его в микроавтобус.
В районной администрации отметили, что, по их информации, "дети были в восторге".
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить масштабную приватизацию государственных предприятий, отмену моратория на куплю-продажу земли, а также легализацию игорного бизнеса и добычи янтаря.
Эти и другие подобные меры по демонополизации экономики, привлечению инвестиций и ослаблению государственного регулирования, по мнению президента, должны обеспечить увеличение темпов экономического роста в стране.
Зеленский выступил в понедельник в Киеве на первом заседании нового кабинета министров. На прошлой неделе новая Верховная рада, большинство в которой принадлежит сторонникам Зеленского, назначила премьером 35-летнего Алексея Гончарука.
Гончарук заявил, что цель его кабинета – добиться роста экономики Украины в будущем году на 5 процентов, а в последующие годы на 7 процентов. Это вывело бы Украину на ведущие позиции в мире по темпам роста. В прошлом году экономика выросла более чем на 3 процента, однако этому предшествовало масштабное падение.
Согласно поручениям Зеленского, мораторий на куплю-продажу земли должен быть отменён уже к 1 декабря нынешнего года. А к 1 января должен быть принят специальный закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций.
Накануне Зеленский встретился в Варшаве с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать оказывать помощь народу Украины в противостоянии агрессивным действиям России, а также поддерживать реформы в стране.
В США из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация более миллиона человек из прибрежных населённых пунктов нескольких штатов: Флориды, Южной Каролины и Джорджии.
Минувшей ночью циклон обрушился на Багамские острова. Местные СМИ сообщили о первой жертве – семилетнем мальчике. Несколько человек считаются пропавшими без вести. По сообщению волонтерского центра спасателей, островам нанесён "катастрофический ущерб". Сейчас циклон движется в сторону Флориды. Её губернатор мобилизовал на борьбу со стихийным бедствием две с половиной тысячи членов Национальной гвардии.
"Дориан" достиг пятой, высшей категории опасности. Скорость ветра превышает 200 километров в час. По данным Красного Креста и Красного Полумесяца, более 13 тысяч домов были разрушены или частично повреждены. Во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине введён режим чрезвычайной ситуации.
Президент США Дональд Трамп из-за приближения урагана отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Вместо него поехал вице-президент Майк Пенс.
Сотрудникам "Мосэнерго" рассылают письма с пошаговой инструкцией по голосованию на выборах в Мосгордуму, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на источник в компании.
В письмах, в частности, говорится, что тот, кто по уважительной причине не окажется в день выборов на избирательных участках, может проголосовать досрочно. В качестве уважительных причин названы "отпуск", "командировка", "состояние здоровья", а также "выполнение государственных и общественных обязанностей".
За кого именно следует голосовать, в рассылке не сообщается.
В Великобритании оппозиция намерена во вторник – в первый день работы парламента после летних каникул – представить законопроект, который должен заблокировать выход страны из ЕС без соглашения – так называемый "Брекзит без сделки".
Противники Брекзита из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что документ поддержит часть консерваторов, оппонентов премьер-министра Бориса Джонсона. По планам оппозиции, законопроект может быть принят уже завтра или послезавтра. Противники "Брекзита без сделки" намерены действовать быстро, поскольку спустя несколько дней сессия парламента завершится и депутаты вновь соберутся только в середине октября.
Пока неясно, выдвинет ли лидер лейбористов Джереми Корбин вотум недоверия правительству. Сам он выступает за досрочные выборы. Многие представители оппозиции, однако, заявляют, что не допустить "Брекзит без сделки" сейчас более важная задача, чем выразить недоверие кабинету Джонсона.
Премьер, по сообщениям СМИ, вечером в понедельник проведёт заседание кабинета. Британские политические комментаторы не исключают, что Джонсон, в преддверии возможного поражения в парламенте по вопросу о "Брекзите без сделки", сам поставит вопрос о досрочных выборах. Согласно последним опросам, премьер, несмотря на жёсткую критику, остаётся самым популярным политиком страны.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе покидает свой пост. Об этом он написал в понедельник в Фейсбуке.
Никак не объяснив причину решения, бывший премьер одновременно опубликовал пространный документ о достижениях своего правительства, из которого следует, что кабинету министров под его руководством удалось добиться успеха по всем направлениям внутренней и внешней политики. Тем не менее Бахтадзе всё же принял решение оставить пост, но напоследок назвал себя "рядовым солдатом" Грузии и правящей партии "Грузинская мечта".
Накануне, на заседании парламентской фракции этой партии, её председатель, миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о своём решении сменить правительство. Возражений при этом не было, однако имя нового премьер-министра Иванишвили назовёт только во вторник, на заседании политсовета партии.
Многие комментаторы в Тбилиси считают, что решение Иванишвили, которого называют фактическим руководителем страны, связано с приближением парламентских выборов 2020 года и возрастающей активностью главной оппозиционной силы – партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.
Согласно грузинской конституции, после отставки главы правительства все министры считаются "исполняющими обязанности".
Новый состав кабинета министров должен быть утверждён в течение двух недель. Особых проблем у правящей партии при этом не возникнет, поскольку "Грузинская мечта" обладает твёрдым большинством депутатских мандатов в парламенте.
Глава московского отделения партии "Единая Россия" и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией, его главе Алексею Навальному, а также муниципальному депутату от столичного района Зюзино Константину Янкаускасу. Соответствующая карточка размещена на сайте Симоновского районного суда Москвы.
Какие требования выдвигает к ответчикам Метельский, не сообщается. Пресс-секретарь истца Ирина Елиферова также отказалась раскрывать подробности, пообещав, что представители Метельского "выскажутся позже".
При этом ранее Елиферова в беседе с корреспондентом издания "МБХ Медиа" заявляла, что Метельский готовит иск к Навальному за его расследование о недвижимости чиновника, но в суд подаст уже после выборов в Мосгордуму, так как во время предвыборной кампании "надо заниматься делом, а не ерундой".
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