Директор департамента по особым заданиям МВД Грузии Георгий Какичашвили, в чьём подчинении находится полицейский спецназ, отстранён от работы до окончания расследования по делу о разгоне митинга 20–21 июня в центре Тбилиси. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на заявление ведомства.

Массовые протестные акции начались в Грузии 20 июня на фоне визита в страну российской делегации, возглавляемой депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принимал участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, на время которого занял место председателя местного парламента, что возмутило местную оппозицию.

Вечером того же дня стихийный митинг на проспекте Руставели перерос в столкновения с полицией. Против митингующих применили слезоточивый газ, резиновые пули нескольких модификаций, а также водометы. В результате беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, были задержаны около 300 человек.

На прошлой неделе Генпрокуратура Грузии начала уголовное дело в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга перед зданием парламента. Позже стало известно, что до окончания расследования отстранены десять сотрудников правоохранительных органов.

Оппозиция проводит ежедневные акции протеста перед зданием парламента. Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгий Гахария, возлагая на него ответственность за действия полиции во время силового разгона.